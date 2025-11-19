Ο Christopher King επιστρέφει στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Κλείσιμο

Η λαϊκή μουσική, που συνίσταται από ένα μωσαϊκό διαφορετικών παραδόσεων, είναι η πιο έντονη έκφραση της ελληνικής ταυτότητας και αποτελεί πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Σε αυτή την αναζήτηση, συνεργαζόμαστε και καθοδηγούμαστε σε μεγάλο βαθμό από τον Christopher C. King.Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα υποδέχεται και πάλι τον Αμερικανό εθνομουσικολόγο Christopher C. King για μια νέα μουσική βραδιά, η οποία εξερευνά τις ποικίλες παραδόσεις της μουσικής κουλτούρας της Ανατολίας. Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., στην αίθουσα Cotsen Hall. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.Σε αυτή τη μουσική παρουσίαση με τίτλο «Βαριά τραγούδια από την Ανατολία με τους Zelişah και Mustafa» [Deep Songs from Anatolia featuring Zelişah and Mustafa], ο Christopher King αποκαλύπτει, μέσω της μοναδικής μεθοδολογίας του, την ποικιλομορφία των μελωδιών της Ανατολής, των ρυθμών και της μουσικής γλώσσας που μοιράζονται το ελληνικό, τουρκικό και αρμενικό ρεπερτόριο. Θα παίξει σπάνιους δίσκους 78 στροφών από τις αρχές του 20ού αιώνα με στόχο να εξερευνήσει τις ιστορικές ρίζες της μουσικής αυτής παράδοσης και τη μετανάστευσή της μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Ανδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, ενώ οι μουσικοί Zelişah Kızılkan (ντουκούκ, ανατολική καμάντσα και τέμπουρ) και Mustafa Altınkaya (μπαγλαμάς) θα ερμηνεύσουν χαρακτηριστικά δείγματα της παραδοσιακής μουσικής της περιοχής.Πρόκειται για μία ιδιαίτερη παρουσίαση στο κοινό, για έναν ελεύθερο διάλογο, όπου όλοι οι συμμετέχοντες εξερευνούν από κοινού το μουσικο-ιστορικό ζήτημα της εξέλιξης και της προσαρμογής της μουσικής από την Ανατολία. Είναι μια σπάνια ευκαιρία για τους λάτρεις της παραδοσιακής μουσικής και του πολιτισμού της Ανατολίας να συμμετάσχουν σε μια τόσο ξεχωριστή μουσική γιορτή.Η εκδήλωση θα είναι στα αγγλικά.Ο Christopher C. King είναι Αμερικανός εθνομουσικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και ένθερμος υποστηρικτής της παραδοσιακής μουσικής. Το 2002 κέρδισε Βραβείο Grammy στην κατηγορία ‘Καλύτερο Ιστορικό Άλμπουμ’. Το 2018 έγραψε βιβλίο για την παραδοσιακή λαϊκή μουσική της βορειοδυτικής Ελλάδας με τίτλο Lament from Epirus (εκδόσεις W. W. Norton & Company), το οποίο την ίδια χρονιά μεταφράστηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Δώμα με τίτλο Ηπειρώτικο Μοιρολόι.Η Zelişah Kızılkan γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια Ζάζα Αλεβί με καταγωγή από το Μπινγκιόλ. Μεγάλωσε ακούγοντας ύμνους Αλεβί-Μπεκτασί και τραγούδια Ζαζάκι από τον παππού και τον πατέρα της, οι οποίοι και την κατεύθυναν προς τη μουσική. Τραγουδά στα ζαζάκι, τουρκικά, κουρδικά και αρμενικά, παίζει ντουκούκ, ανατολική καμάντσα και τεμπούρ. Με την προσωπική της δουλειά ζωντανεύει τη μουσική που συνέλεξε από τον παππού, τον πατέρα και τους ντόπιους γέροντες, αποτυπώνοντας τη μοναδική μουσική γλώσσα και το στυλ της περιοχής.Ο Mustafa Altınkaya, με καταγωγή από την Κιουτάχεια, παίζει μπαγλαμά και μελετά τη μουσική παράδοση. Μεγάλωσε μαθαίνοντας από τον παππού του την παράδοση των Αλεβί-Μπεκτασί και πέρασε χρόνια συλλέγοντας και ηχογραφώντας τη μουσική της περιοχής του. Παίζει και τραγουδά με το δικό του στυλ, αναβιώνοντας στη σκηνή τις παλιές μελωδίες της Κιουτάχεια.Συνεργαζόμενοι η Zelişah και ο Mustafa ανακαλύπτουν κρυμμένες μελωδίες της Ανατολίας και τις αναβιώνουν στο σήμερα. Στις παραστάσεις τους, αναδεικνύουν τραγούδια με ανδρικές και γυναικείες φωνές που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά όργανα όπως το ντουκούκ, το ντιβάν σαζ, το μεϊντάν σαζ, τα κύμβαλα και τα κουτάλια, ενώ το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει επίσης μεγάλα σε έκταση τραγούδια, μποζλάκ, ντεϊς, νεφές, μεθίγιε και χορευτικές μελωδίες.