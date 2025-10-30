Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Και μια ιστορία. Μυθική. Τα παρασκήνια των γυρισμάτων του αριστουργήματος «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λικ Γκοντάρ. Τότε το 1960 στο Παρίσι. Μόνο για όσες και όσους είναι στοιχειωμένοι από σινε-μνήμες εκείνης της εποχής. Τι άλλο; Ολες τραμπαλίζονται μεταξύ «ναι» και «όχι». Αντε και από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σας περιμένει ο Γιώργος Λάνθιμος με «Bugonia»Από το Τέξας ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Λάτρης της Nouvelle Vague. Του «Νέου Κύματος». Μοναδικού στα παγκόσμια χρονικά. Και αποφασίζει. Να προσαράξει στο Παρίσι. Να ανακαλύψει Γάλλους ηθοποιούς που να μοιάζουν, φτυστοί, με Γκοντάρ, Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ. Και τους ανακάλυψε. Και σε μια μαυρόασπρη ταινία να αφηγηθεί το «πως» έγινε το «με κομμένη την ανάσα» αυτό το αριστούργημα. Που το Βρετανικό περιοδικό «Sight and Sound» το έχει κατατάξει στο νούμερο 13—μόνο για λάτρεις της ποιότητας!Μια δεμένη οικογένεια παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Και βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν μια πρώην μαθήτρια της συζύγου, επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους . Οι εντάσεις αυξάνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Υποβόσκουσες συγκρούσεις, ξετυλίγονται τον ιστό της οικογένειας τη στιγμή που το ίδιο το έθνος βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας--Ε και;Πάλι η οικογένεια. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εδώ λοιπόν μητέρα και κόρη καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά--Προθέσεις χωρίς αποτελέσματα. Βαρέθηκα!

Ταινιάρα με τα όλα της. Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν. Είναι όμως αυτός; Μπας και κάνει λάθος; Η συνέχεια; Στο δρόμο πέφτει πάνω σε μια ομάδα πρώην βασανισμένων από τους «λεβέντες» των μουλάδων. Και αρχίζει το πάρτι. Ενας εξ αυτών θέλει να τον σκοτώσει. Κάποια στιγμή τον αναγκάζουν να σκάψει τον τάφο του. Και τον πετάνε μέσα-μη το χάσετε!

Η Helena Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl (1902-2003). Που άρχισε την καριέρα της ως χορεύτρια και στη συνέχεια έλαμψε στο ρόλο της σκηνοθεσίας. Η ταινία της «ο θρίαμβος της θέλησης», καθώς και το ντοκιμαντέρ για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, όπου ο αφροαμερικανός Τζέσε Οουενς εξευτέλισε τους γίγαντες της Αριας φυλής. Σ αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ πλήθος συνεντεύξεων της Ρίφενσταλ, μετά το γκρέμισμα του Τρίτου Ράιχ, να επιμένει πως τίποτα από τις φρικαλεότητες γνώριζε. Την πιστεύετε; --μάθημα ιστορίας

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του Κινηματογράφου. Με την υπογραφή του Καρλ Ντράγιερ (1889-1968). Κορυφαίος της Δανίας αλλά και ολόκληρης της Σκανδιναβίας. Υπόδειγμα αυστηρότητας και οικονομίας στην αφήγηση Η ταινία παραγωγής 1943. Το στόρι απλό και αποκαλυπτικό. Η γοητευτική νεαρή σύζυγος ενός ηλικιωμένου ιερέα ερωτεύεται τον γιο του μέσα στο πλαίσιο του τρόμου που φέρνει το κυνήγι μαγισσών στη Δανία του 17ου αιώνα. Σύγκρουση μέχρι θανάτου!--αριστούργημα

Η Εύα λίγο πιο πάνω από τα πενήντα. Σε κρίσιμη ηλικία. Και παντρεμένη. Και με παιδιά. Η Εύα ψάχνεται. Μονίμως. Το βλέμμα σαν αξονικός τομογράφος. Και διαρκώς φλερτάρει. Ετσι μπας και η φλόγα ανάψει. Μπας και στα νιάτα της επιστρέψει. Ψευδαισθήσεις.Και εκεί που περιμένει μπας και ο υποψήφιος υποκύψει πέφτει πάνω σε μια φράση που την γκρεμίζει. Ολοι οι υποψήφιοι με μια φράση «η φίλη μου η Εύα»--ότι πρέπει για κυρίες και δεσποινίδες

Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό--Έξαιρετικό ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα, ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο!

Ενας περιφερόμενος και περιπλανώμενος στα πεζοδρόμια και στους καμπινέδες μιας μεγαλούπολης όπως το Λονδίνο. Το περιττό φορτίο μιας σύγχρονης κοινωνίας που έχει ξεγράψει από το σύστημά της χαρακτήρες όπως εκείνος ο τελειωμένος. Και εκείνος για να συντηρηθεί καταφεύγει σε μικροκλοπές. Ακόμα και στην επαιτεία. Ακόμα και στη βία. Τρέχοντας στο κενό—πολύ καλό

Θρυλικό, κλασικό του 1965 από Πολωνία. Οπου κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων , σε ένα ερημωμένο σπίτι, δύο αντίπαλοι στρατιώτες, βρίσκουν ένα χειρόγραφο, το οποίο εξιστορεί την ιστορία του παππού του, Ισπανού αξιωματικού, Αλφόνσο βαν Γουόρντεν. Τότε αυτός θα αρχίσει ένα ταξίδι περιπετειών και ιστοριών ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία--Ο Κόπολα και ο Σκορσέζε το λάτρεψαν.

Περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία. Πάει κάπως έτσι Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο. Το ατού της ταινίας η μαγευτική φωτογραφία. Σε καθηλώνει!—για ψαγμένους

Η καλύτερη επιλογή γι αυτό του επταήμερο. Χήρα και ιδιοκτήτρια μικρού καταστήματος αλιευτικών ειδών, ξεκινά ένα προσκύνημα στη λίμνη Χίλντα, στην απομακρυσμένη βόρεια Μινεσότα. Εκεί πέφτει πάνω σε νεαρή γυναίκα, η οποία κρατείται αιχμάλωτη από ένα επικίνδυνο ζευγάρι. Οι απαγωγείς είναι οπλισμένοι και αποφασισμένοι να δολοφονήσουν. Ανελέητο θρίλερ με ίχνη τρόμου. Εξαιρετική Η Εμμα Τόμσον—θα το ξανάβλεπα!

Ο Λικ Μπεσόν λοιπόν σκηνοθετεί τον μύθο του πρίγκιπα Βλαντ Ντρακούλ που αναζητώντας την υπέρτατη λατρεία του στο πρόσωπο της νεκρής Ελιζαμπέτα, καταλήγει να γίνει βαμπίρ, πίνοντας αίμα, πιστεύοντας ότι η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει. Όμως τίποτα και κανείς αιώνιος--καλοφτιαγμένο

Εφαλτήριο γι αυτήν την μυθιστορηματική βιογραφία του «The Boss» της ροκ η δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska». Του Bruce Springsteen το 1982. Ενός ακατέργαστου ακουστικού δίσκου που σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του. Ο Τζερεμι Στρονγκ υποδύεται το «αφεντικό». Στιγμές από την προσωπική του ζωή-Και ναι και όχι

Ουδεμία σχέση με το ομότιτλο θρυλικό του 1985 και του Μπαμπένκο με Ουίλιαμ Χαρτ να κερδίζει Οσκαρ Α ανδρικού ρολού. Εδώ λοιπόν, σ αυτό το υποκατάστατο και μισό μιούζικαλ, ο επαναστάτης Βαλεντίν και ο Μολίνα γκει μοιράζονται το ίδιο κελί και δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό. Καθώς ο Μολίνα αφηγείται την πλοκή ενός μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα. Δύο ιστορίες στη συσκευασία της μιας--Η Τζένιφερ Λόπεζ αγνώριστη δηλαδή παραμορφωμένη

Κινούμενα σχέδια Made in Japan. Με άφθονη βία. Οπου Denji που δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος-διάβολος που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία μαζί του και του έσωσε τη ζωή-μόνο για πιτσιρίκια μασουλώντας ποπ κορν!

Θα διχάσει. Οπου φιλόδοξη καθηγήτρια φιλοσοφίας πέφτει πάνω σε μία χαρισματική φοιτήτρια η οποία κατηγορεί τον συνάδελφο και στενό φίλο της καθηγήτριας ζητώντας τη βοήθειά της. Κάπως έτσι το βαθιά κρυμμένο παρελθόν της μπορεί να αποκαλυφθεί. Ψυχολογικό δράμα-Και ναι και όχι

Πήγα να το δω με τις καλύτερες προθέσεις. Όμως στη διαδρομή απογοητεύτηκα. Το στόρι προκαλεί μειδιάματα. Όμως οι άγγελοι με τα φτερά υπονομεύουν. Τι γίνεται όταν ένας καλοπροαίρετος – αλλά εντελώς… άγαρμπος – άγγελος μπλέκει τις ζωές ενός εξουθενωμένου εργάτη και ενός πάμπλουτου καπιταλιστή;--το περίμενα καλύτερο

Animation για μικρά κοριτσάκια. Στις Αλπεις, η 8χρονη Χάιντι, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον στοργικό παππού της. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος—για νήπια

Ασπρόμαυρη, κλασική του 1932. Νεαρός μελετητής του αποκρυφισμού, ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο χωριό. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με παράξενες εκδηλώσεις του υπερφυσικού: σκιές που κινούνται ανεξάρτητα από τα σώματα, φευγαλέες μορφές και μια σκοτεινή παρουσία που στοιχειώνει τους κατοίκους. Σύντομα ανακαλύπτει ότι η περιοχή μαστίζεται από βαμπίρ που τρέφεται από την ψυχή και το αίμα των κατοίκων—μόνο για φανατικούς συλλέκτες παλιών ταινιών







Μυθιστορηματική πολιτική βιογραφία του Ενρίκο Μπερλινγκουέρ (1922-1984) δημιουργού του Ευρωκομμουνισμού. Φυσικά υπήρξε και Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού κόμματος. Αψηφώντας τον ψυχροπολεμικό διχασμό, ο Μπερλινγκουέρ και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI) ξόδεψαν πέντε χρόνια προσπαθώντας να κερδίσουν την εξουσία, συμμετέχοντας σε έναν άνευ προηγουμένου διάλογο με τη Χριστιανοδημοκρατία--Περασμένα μεγαλεία…. Ένας σκύλος, ο Ίντι, ξεκινά μια νέα περιπέτεια με τον ιδιοκτήτη του, εγκαταλείποντας την αστική ζωή για ένα άδειο οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Από την αρχή, δύο πράγματα είναι ξεκάθαρα: ο Ίντι είναι επιφυλακτικός απέναντι στο ανατριχιαστικό παλιό σπίτι και θα πολεμήσει με κάθε τρόπο για να μην χάσει το αφεντικό του—κι όμως είναι horror movie με σκύλο—γαβ γαβ!

Animation κινεζικής παραγωγής. Σαρώνει στα ταμεία. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ!—μόνο για μικρά παιδιά

Συνηθισμένη ιστορία τρόμου. Οπου η μία αδελφή με το όνομα Μία , αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της που είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, “Paranormal Paranoids”--Καταλάβατε; Θέλετε κι άλλο;

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του «Αρπαχτή». Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά-στη θέση σας θα το προσπερνούσα

Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο πρόγραμμα, ο Ares, αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό για μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες τεχνητής νοημοσύνης—Προφητικό μεν, κουραστικό δε—Η τεχνολογία δεν κάνει πάντα καλό!

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Κυρίως κοριτσάκια Η Γκάμπι λοιπόν ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά. Καλοφτιαγμένο. Όμως αυτό δεν φτάνει--Μάλλον θα απογοητεύσει!

Εδώ περίμενα να συναντηθώ με συναρπαστική ιστορία. Λόγω του Τουρκουγερμανού Φατίχ Ακίν. Όμως απογοητεύτικα. Λίγα πράγματα. Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ με τη μητέρα του είναι βαμμένοι Ναζί. Και τώρα που όλα αλλάζουν από που θα βρουν να φάνε και να επιβιώσουν;--στην κόψη του ξυραφιού!Ένας νεαρός αλλά ήδη θρυλικός τζόκεϊ στα πρόθυρα της καταστροφής. Και αντιμέτωπος με τον μαφιόζο χρηματοδότη του που σχεδιάζει να τον σκοτώσει. Ταυτόχρονα η σύντροφός του, επίσης διάσημη τζόκεϊ, περιμένει το πρώτο τους παιδί. Την μέρα της σημαντικότερηςκούρσας της ζωής του, που θα τον ξελάσπωνε, ένα σφοδρό ατύχημα θα τον ρίξει σε κώμα! Ο Τζόκει γίνεται ζόμπι—σουρεαλιστικό αλλά κουραστικό!Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και καταλαμβάνουν την εξουσία, βυθίζοντας την πόλη στο χάος. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια—αληθινό περιστατικό και ανατριχιαστικό!Από τους Ελληνες της Σουηδίας του 1972. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Θοδωρή Καλλιφατίδη. Συμμετείχε και στο σενάριο. Ο Στέλιος, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης, φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στη Σουηδία. Εκεί προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια ξένη κοινωνία. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά, τον ρατσισμό και την αποξένωση, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σχέση με μια Σουηδέζα—με πολλές ρυτίδες