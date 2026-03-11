«Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η σειρά ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Φοίβου Κοντογιάννη ακολουθεί τον, βραβευμένο με Grammy συγγραφέα του βιβλίου Ηπειρώτικο μοιρολόι, Christopher King σε μέρη της Ελλάδας





Ο σκηνοθέτης Φοίβος Κοντογιάννης κάλεσε στη σκηνή την ομάδα της παραγωγής αναφέροντας: «Σε αυτή τη δουλειά δεν ήμουν μόνος μου. Να σας γνωρίσω τη Ζανίν που, πέρα από τη δουλειά της στη σύνταξη και την οργάνωση της παραγωγής, ήταν συνολικά ο ισορροπιστής μας, τον Μιχάλη, τον παραγωγό μας από τη White Room που δεν ήταν απλώς ένας παραγωγός, ήταν πολλά περισσότερα και ήταν δίπλα μου καλλιτεχνικά σε όλα, και τους αδερφούς Λαμπρίδη που μέσα από τα μάτια τους θα δούμε αυτό που θα δούμε σήμερα». Με τη σειρά του ο πρωταγωνιστής και παρουσιαστής Christopher King, ανέφερε: «Θέλω να σας καλωσορίσω όλους εδώ απόψε. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να δημιουργήσω για την COSMOTE HISTORY, τo Onassis Culture και τους φίλους μου στη White Room. Nιώθω ότι είμαι κομμάτι μιας μεγάλης οικογένειας. Ευχαριστώ που είστε εδώ».



Στη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την προβολή, ο Christopher King απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση του τίτλου Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: «Η σειρά είναι ένα ντοκιμαντέρ αλλά ταυτόχρονα είναι κι ένα mockumentary καθώς έχει στοιχεία μυθοπλασίας, οπότε υπάρχει μια υφέρπουσα ερώτηση-απορία τι κάνει ένας καουμπόι στα βουνά και γιατί έχει το δικαίωμα να αναρωτιέται για τη μουσική και την ταυτότητα» είπε, δίνοντας μια σύντομη περιγραφή των υπόλοιπων επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ.



Στη συνέχεια ο Άκης Σακελλαρίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, μίλησε για την αξία του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ και τη συμβολή του στην καταγραφή της παράδοσης: «Έχουμε δει κι άλλα ντοκιμαντέρ για τελετές που γίνονται ανά την Ελλάδα, όμως η σύγχρονη ματιά, με εφόδιά της τον κινηματογράφο κι έναν άνθρωπο που έρχεται απ’ έξω, μπολιάζει μια καινούργια οπτική γωνία γι’ αυτό που θεωρούμε παράδοση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό».



Στην κατάμεστη αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη και παρουσία των συντελεστών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ειδική προβολή του επεισοδίου Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές, που αποτελεί μια συμπαραγωγή της COSMOTE TV και του Onassis Culture.Η σειρά ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσίαακολουθεί τον, βραβευμένο με Grammy συγγραφέα του βιβλίου Ηπειρώτικο μοιρολόι, Christopher King σε μέρη της Ελλάδας, καταγράφοντας τη μουσική τελετουργία, τα μουσικά έθιμα και το βίωμα, μέσα από τη σύνδεση με τις παραδόσεις του κύκλου της ζωής και ως γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για κάθε κοινότητα.Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης καλωσόρισε το κοινό στην ειδική προβολή: «Σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη προβολή της COSMOTE TV που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Έχουμε την αβάν πρεμιέρ μιας ταινίας, ενός επεισοδίου ή μιας τηλεοπτικής σειράς όπως είναι και η σειρά ντοκιμαντέρ Γιατί είναι μαύρα τα βουνά, στο πλαίσιο της οποίας προβάλλουμε εδώ σήμερα το επεισόδιο Τελετές. Είμαστε, επίσης, πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM».Η Φαίη Τσιτσιπή, υπεύθυνη περιεχομένου της COSMOTE TV, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο Φεστιβάλ, αναφερόμενη στους συντελεστές της παραγωγής που έκαναν πραγματικότητα αυτό το έργο: «Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία και φυσικά τον κ. Ανδρεαδάκη και το Φεστιβάλ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Βρισκόμαστε εδώ γιατί έχουμε ένα πρότζεκτ για το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων σε συμπαραγωγή COSMOTE TV και Onassis Culture. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που έκαναν πραγματικότητα αυτό το έργο. Σε ερώτηση για το πώς προέκυψε η ιδέα για το ντοκιμαντέρ, ο Christopher King απάντησε: «Είναι καλή ερώτηση επειδή η απάντηση ξεκινά από τη ζωή μου. Από τον τρόπο που ξυπνάω το πρωί και περιβάλλομαι από μουσική. Μουσική συνδεδεμένη με μια άλλη κουλτούρα και άλλους λαούς που συνεχώς εξελίσσεται και την οποία θέλω να την εξερευνήσω, να την καταλάβω, καθώς είναι συνδεδεμένη και με άλλες βαλκανικές χώρες. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η εμμονή μου ξεκίνησε από τη στιγμή που γεννήθηκα».



Σε επόμενη ερώτηση σχετικά με το αν έχει υπάρξει άλλος τόπος, πέρα από την Ήπειρο, που να τον αγάπησε εξίσου στη διάρκεια των γυρισμάτων, ανέφερε: «Όσο περισσότερο χρόνο περνάω σε αυτόν τόπο τόσο περισσότερα πράγματα γνωρίζω και τόσο περισσότερα αγαπάω. Όταν πρωτοάκουσα μοιρολόι νόμιζα ότι τα κατάλαβα όλα, όμως όσο συνέχιζα να ακούω μοιρολόγια και να ανακαλύπτω τον πλούτο της παράδοσης τότε συνειδητοποίησα πόσο λίγα γνωρίζω, και συνεχώς ανακαλύπτω ακόμα περισσότερα. Ένας τόπος με τον οποίο ένιωσα βαθιά σύνδεση και με αγγίζει πολύ είναι η Κρήτη, όπου νιώθω την ίδια δύναμη της μουσικής που νιώθω και στην Ήπειρο».



Σε ερώτηση σχετικά με τα γυρίσματα και το πώς αντιδρούσαν στις κάμερες οι συμμετέχοντες στα δρώμενα, ο σκηνοθέτης Φοίβος Κοντογιάννης σημείωσε: «Δεν αισθάνθηκα ότι άνθρωποι άλλαζαν μπροστά και πίσω από την κάμερα. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται για να έχουμε τον πραγματικό τους εαυτό. Το ντοκιμαντέρ διαμορφώνεται πολύ και στο μοντάζ, οπότε υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό δουλειάς που γινόταν στα γυρίσματα, αλλά κι ένα μεγάλο ποσοστό δουλειάς που το επεξεργαζόμασταν μετά, στο μοντάζ»



Σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία και την επιλογή να χρησιμοποιηθούν αναμορφικοί φακοί, ο φωτογράφος Δημήτρης Λαμπρίδης πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε κάποιες συζητήσεις με τον Φοίβο για το πώς θα καλύψουμε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ, οπότε έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι θα κρατούσαμε κάμερες στο χέρι επί ώρες και για μήνες, γι’ αυτό έπρεπε να επιλέξουμε ελαφρούς φακούς. Θέλαμε να αποτυπώσουμε την Ελλάδα με έναν τρόπο που δεν την έχουμε δει συχνά. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε αναμορφικούς φακούς που, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια άλλη κατηγορία φακών, που αποτυπώνουν διαφορετικά την εικόνα, δημιουργώντας μια νέα διάσταση. Στο κομμάτι της μυθοπλασίας επιλέξαμε πιο κλειστό φορμά, χρησιμοποιήσαμε 16άρι φιλμ και καλύψαμε πιο στατικά με τρίποδο, ώστε να ζήσουμε τη μυθοπλασία πιο κινηματογραφικά».



Ο σκηνοθέτης Φοίβος Κοντογιάννης, αφότου ανέφερε πως τα γυρίσματα διήρκεσαν έξι μήνες, έκλεισε την εκδήλωση μιλώντας για πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα έθιμά μας: «Αυτό που θα πρότεινα είναι ο καθένας να ψάξει ποια έθιμα υπάρχουν στον τόπο καταγωγής και να τα ζήσει από πρώτο χέρι, βιωματικά. Να μην πηγαίνουμε σαν τουρίστες, είναι αληθινά σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο τουρισμός εθίμων και να αυξηθούν τα πραγματικά έθιμα που έχουμε, γιατί υπάρχουν έθιμα που σβήνουν σταδιακά επειδή δεν πηγαίνουμε στα χωριά μας».