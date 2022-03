Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Ατελείωτο, γοητευτικό φλερτ ανάμεσα σε νεαρό Ελληνα τουρίστα και μια μικροσκοπική, εύθραυστη αλλά «κουμπωμένη» Κινέζα που μόλις πριν από λίγη ώρα είχε δώσει τα παπούτσια στο αγόρι της--Γοητευτικό



Το στόρι τυπικό, σχεδόν κλισέ, όμως η σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι στα χνάρια κλασικών περιπετειών και η ερμηνεία του Τζέισον Στέιθαμ λιτή, δωρική, η καλύτερη του στιγμή!--Αξίζει



Από την Ουγγαρία πρωτοεμφανιζόμενος με εντυπωσιακή σκηνοθεσία και φωτογραφία, αλλά έλεος οι Ούγγροι στη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου χειρότεροι και από τους χειρότερους Χιτλερικούς—Ναι μεν αλλά



Από Μάλτα λοιπόν σαν αυθεντικό ντοκιμαντέρ όπου νεαρός ψαράς αγωνίζεται πάνω στο παλιό σκαρί του παππού του, φροντίζοντας τη γυναίκα και το μωρό τους-- Αξίζει της προσοχής σας



Ελβετός τραπεζικός στο Μπουένος Αιρες του 1980 και των χουντικών αξιωματικών περιφέρεται στα σαλόνια και τα γραφεία πλουσίων και κυβερνητικών--χασμουρητά



«Που κρύβεται η Αννα Φρανκ» (Where is Anne Frank)

--Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ

Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική—Θα το ξαναδώ







«Σχέδιο διάσωσης» (Extinct )

--Σκ Ντέιβιντ Σίλβερμαν και Ρέιμοντ Σ. Πέρσι, Cast (φωνές): Τάνια Παλαιολόγου, Γιώργος Σκουφής, Φοίβος Ριμένας, Στέλιος Ψαρουδάκης

Το απαραίτητο και καθιερωμένο μεταγλωττισμένο παιδικό Animation της εβδομάδας, όπου δύο άτακτα φάμελ σε σχήμα ντόνατ, ξαφνικά καταλήγουν στη Σαγκάη του 1835-Χαριτωμένο νηπιαγωγείο





«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής

Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια—Ετσι κι έτσι





«Φεγγαρόσκονη» (Moonbound)

--Σκ Αλί Σαμαντί Αχαντί, Cast (φωνές) Πάνος Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Πέτρος Δαμουλής, Ζωή Κατσάτου

Παιδικό Animation με δύο μικρά αδέρφια που ονειρεύονται παρέα με ένα ζουζούνι που έχει χάσει το έκτο παιδάκι του-Καλό Νηπιαγωγείο





«Τραγούδα! 2»

--Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο

Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--Διασκεδαστικό





«Ατυχές πήδημα η παλαβό πορνό» (Bad Luck Banging or Loony Porn)

--Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι

Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο



Τι είναι η ταινία; Μια διαρκής και μονότονη εναλλαγή κρεβατιών. Αν αυτό μεταδίδει πάθος, τότε εγώ μεταδίδω μαθήματα πυρηνικής φυσικής!—Βαρετό





«Μπάντι ο ροκ σταρ 2» (Rock Dog 2)

--Σκ Μαρκ Μπάλντο, Cast (φωνές)Πάνος Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Ειρήνη Τσίγκρα

Η baby sitter της εβδομάδας όπου ο τετράποδος Μπάντι με την μπάντα του True Blue κάνει θραύση, όμως η διάσημη σταρ της ποπ με το όνομα Little Foxy ως ανώτερη ντίβα επιχειρεί να αφαιρέσει από τον σκύλο, αίγλη και χρήμα!—Λούνα παρκ για μικρά παιδιά!



Το κυνήγι θησαυρού πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων με εναέριες μονομαχίες και με αναφορές στον Τζακ Σπάροου των «πειρατών»--Χμ



«Γάζα αγάπη μου» (Gaza Mon Amour)

--Σκ Αράμπ και Ταρζάν Νάσερ, Cast Σαλίμ Ντου, Ιάμ Αμπάς

Love story όπου 65χρονος φτωχός ψαράς στη Γάζα ανελκύει αρχαιοελληνικό άγαλμα του Απόλλωνα ως δώρο στην αγαπημένη του που ακόμα δεν της έχει ομολογήσει το παράπτωμα της καρδιάς του-τρυφερό





«Τελευταίοι και πρώτοι άνθρωποι» (Last and First Men)

--Σκ Γιόχαν Γιόχανσον, Cast Τίλντα Σουίντον

Μείγμα φιλοσοφικών στοχασμών και καλλιτεχνικών φωτογραφιών με φόντο Black and White. Η φωνή της Τίλντα Σουίντον γοητευτική. Τα συμπεράσματα προφητικά. Η διάρκεια μόλις 70 λεπτά. Αλλά από σινεμά άντε γειά!—Για το αρχείο





«Spider-man no way home»

--Σκ Τζον Γουάτς, Cast Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μαρίζα Τομέι

Πάλι Super ήρωας, πάλι Spider-man, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ—Α χου δεν με νοιάζει!

Ο Λίαμ Νίσον αρπάζει κουμπούρια και καθαρίζει ό, τι κινείται μπροστά στο οπτικό του πεδίο—Α χου δεν με νοιάζει!





Είπαμε η πιτσιρικαρία η καλύτερη και πιο σταθερή πελατεία. Από τις υπόλοιπες το «σημείο βρασμού» ξεχωρίζει λόγω μονοπλάνου και εξαιρετικών ερμηνειών. Με απλά λόγια επιστροφή στο παρελθόν, δηλαδή «Αγαπητοί σύντροφοι» και «The Batman»!Το στοίχημα ήταν να κερδίσει το κοινό, κινηματογραφώντας σε ένα και μοναδικό μονοπλάνο μια ιστορία που διαδραματίζεται εντός κουζίνας μοδάτου εστιατορίου με ήρωα κάποιον απελπισμένο σεφ στα όρια της κατάρρευσης. Και το κερδίζει--ΙδιαίτεροΠρόκειται για μια εκδοχή του είδους «ντοκιμαντέρ» με οικολογικό προορισμό και με μουσική επένδυση όπου ανάμεσα στους άλλους ακούγονται κομμάτια από τους «Radiohead»-Εικόνες μαγευτικέςΔυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ανθρώπων, ρομπότ και ανδροειδών, ως εκ τούτου ο μηχανισμός του μικρού Γιανγκ ξεχαρβαλωμένος και γι αυτό συναγερμός για να σωθεί ο μικρός!Μια χήρα που ο άντρας της, αν και αθώος, εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, πρέπει να αποδείξει την αθωότητα του εκλιπόντος και τη δύναμή της για την προσωπική της ανεξαρτησία-Καλών προθέσεων από ΙράνAnimation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!Αποκάλυψη τώρα όταν τον Ιούνιο του 1962, επί Χριουτσιόφ, σε μια πόλη νοτιοδυτικά της Ρωσίας, σοβιετικά στρατεύματα εκτέλεσαν εν ψυχρώ δεκάδες αθώους εργάτες!—Οπωσδήποτε!Σε στυλ Film Noir όπου το σύστημα είναι σάπιο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, και όπου ο Μπρους Γουέιν αποφασίζει να βρει έναν τύπο με το ψευδώνυμο «Γρίφος», έναν τύπο που σκοτώνει κακούς, όπως εκείνος!-ο καλύτερος Batman όλων των εποχών!Ισως η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής περιόδου με μια Σοφία Κόκκαλη για Οσκαρ—Μόνο οι «περίεργοι»Εξι υποψηφιότητες Οσκαρ με πρώτη και ανώτερη για την ερμηνεία του αγνώριστου Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των δύο πρωταθλητριών τένις, πρώτα της Βίνους και κατόπιν η Σερένα Γουίλιαμς—Καθηλωτικό!Ακατέργαστο διαμάντι από Τουρκία σε οικοτροφείο μικρών, ανήλικων Κούρδων, κάπου στα βάθη της Ανατολίας όπου πιτσιρικάς ξεσηκώνει το σύμπαν επειδή φίλος και συμμαθητής του είναι βαριά άρρωστος στο κρεβάτι—Πολύ καλό!Εντελώς διαφορετική η πεμπτουσία του θρυλικού μυθιστορήματος της Αγκαθα Κρίστι, όχι μόνο αστυνομικό μυστήριο αλλά κυρίως μελόδραμα και μοιραίο πάθος—το τερπνόν μετά του ωφελίμουΑσπρόμαυρο, όπως και οι μνήμες, αυτοβιογραφικό του Κένεθ Μπράνα, ευαίσθητο, αυθεντικό και σκληρό για εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι στο Μπέλφαστ του 1969--ΟσκαρικόLove story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν—πάει για Οσκαρ!