Το Χόλιγουντ «μένει» Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη παραγωγή μετά την ταινία του Μπαντέρας

Μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο, εφόσον συμφωνηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, μια παραγωγή μεγάλου βεληνεκούς θα χτυπά την πρώτη της κλακέτα στη Θεσσαλονίκη. «Η Θεσσαλονίκη απέδειξε πως μπορεί να είναι "film friendly" και γι' αυτό οι παραγωγοί του Χόλιγουντ έρχονται ξανά στην πόλη με την επόμενη ταινία,», τόνισε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104, 9 FM» o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας - ΕΚΟΜΕ Πάνος Κουάνης.«Κάνουμε έναν αγώνα ώστε να το εγγυηθούμε αυτό απόλυτα για την πόλη και την Ελλάδα και να βεβαιωθούμε ότι αυτή η ταινία θα έρθει», εξήγησε ο κ. Κουάνης και πρόσθεσε πως έπεται συνέχεια. «Η επόμενη, επίσης μεγάλη παραγωγή θα "φτάσει" στην πόλη εάν όχι μέσα στο 2021, στις αρχές του 2022», σημείωσε με έμφαση, επισημαίνοντας πως «ως ΕΚΟΜΕ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τον οπτικοακουστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης».«Το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις ταινίες που έρχονται, ήταν πάντα το αρχικό σκεπτικό άλλωστε. Ήταν να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη ένα πολύ δυνατό κέντρο οπτικοακουστικής παραγωγής», σημείωσε ο κ. Κουάνης, υπογραμμίζοντας πως και οι δύο παραγωγές που αναμένεται να φτάσουν στην πόλη -εφόσον συμφωνηθεί και η τελευταία λεπτομέρεια- είναι της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.«Μ' αυτό τον ευρύτερο στόχο για την περιοχή όμως, πέρα από το "κυνήγι" που κάνουμε ως ΕΚΟΜΕ ώστε να έρθουν στην πόλη ταινίες, προσπαθούμε να φτιάξουμε επαγγελματίες της συγκεκριμένης βιομηχανίας εντόπιους. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίον φερειπείν υπογράψαμε και τη συμφωνία για εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις με το ΑΠΘ ώστε να αναπτύξουμε αυτούς τους απαραίτητους για τις παραγωγές επαγγελματίες (συνεργεία, ειδικούς κ.ο.κ)», επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ.«Το δύσκολο ήταν να μπει η Ελλάδα στον "χάρτη" των παραγωγών αυτών. Από τη στιγμή που έχει πια μπει εκεί, έρχονται συνέχεια σκάουτερς (σ.σ ανιχνευτές τοποθεσιών) και ψάχνουν τις δυνατότητες», απάντησε ο κ. Κουάνης στο ερώτημα για τυχόν βολιδοσκοπήσεις μεγάλων στούντιο στη χώρα γενικότερα και την κεντρική Μακεδονία ειδικότερα.Ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ αποκάλυψε μάλιστα πως στο παρελθόν είχαν αφιχθεί τέτοιοι ειδικοί για να ερευνήσουν το ενδεχόμενο να γυριστεί τμήμα της παραγωγής κάποιων υπερμπλοκμπάστερ ταινιών, όπως τα «The Fast and The Furious».«Είχαν έρθει σκάουτερ για τα δύο τελευταία "Fast and Furious", ακόμη και αν στη συνέχεια έγιναν τελικά γυρίσματα σε άλλες χώρες - μια ταινία κινήθηκε προς την Κούβα. Το βασικό είναι πως έχουμε μπει στον χάρτη και πλέον μας "κοιτάνε" για να γίνουν εδώ παραγωγές! Τώρα πλέον δεν... περνούν οι παραγωγές πάνω από την Ελλάδα χωρίς να "προσγειώνονται". Τώρα και "προσγειώνονται" και μας ψάχνουν καλά κι εάν από τους 10 ενδιαφερόμενους τελικά στην χώρα μας προχωρούν σε παραγωγές οι 2, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία», υπογράμμισε ο κ. Κουάνης, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ήδη γίνονται συζητήσεις για το επόμενο έτος, οι οποίες αφορούν οπτικοακουστικές παραγωγές ακόμη πιο μεγάλες απ' αυτές του 2021.Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ΔΕΘ, ο κ. Κουάνης ανέφερε πως το ΕΚΟΜΕ θα έχει μια πολύ δυνατή παρουσία. «Το ΕΚΟΜΕ», εξήγησε, «θα βρίσκεται σε δύο σημεία: από τη μια στο κτίριο όπου βρίσκεται και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου θα ενημερώνουμε τους πολίτες για όλα μας τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δράσεις, και από την άλλη στο Περίπτερο 17, όπου θα ετοιμαστεί μια "φούσκα" για ψηφιακά παιχνίδια, μια δράση που το ΕΚΟΜΕ στηρίζει». Κάλεσε δε τον κόσμο να έρθει και να ενημερωθεί τόσο για τα διάφορα κίνητρα που έχουμε για τον κινηματογράφο όσο και για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τους νέους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη βιομηχανία αυτή.Πέρα όμως από το σινεμά και την τηλεοπτική παραγωγή, υπάρχουν και νέοι τομείς, όπου επιχειρείται να «πατήσει» η Ελλάδα, τομείς με τεράστιους παγκόσμιους τζίρους όπως το gaming. «Πιστεύουμε πάρα πολύ στη δημιουργία μέσα από την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών, τόσο για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, όσο και για ψυχαγωγική λειτουργία. Στον συγκεκριμένο χώρο θα υπάρχει κι ένα περίπτερο με όλα τα παιχνίδια, τα οποία ετοιμάστηκαν μέσα από τον σχολικό διαγωνισμό για παιχνίδια που ολοκληρώθηκε πέρυσι, επιτραπέζια παιχνίδια αλλά και videogames», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ.Διευκρίνισε ότι «τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τον κάναμε για πρώτη φορά και ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος με πάρα πολλές συμμετοχές από διάφορα σχολεία σε όλη την Ελλάδα» και τα παιδιά κατέθεσαν τα επιτραπέζια και τα βιντεοπαιχνίδια που έφτιαξαν.Το ΕΚΟΜΕ είδε την παρουσία της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας ως ένα πρώτο, θετικό πρόσημο. «Την παραγωγή του "The Enforcer" δέχτηκε με πολύ θετικό τρόπο η Θεσσαλονίκη. Έκλεισαν κάποιες οδοί, υπήρξαν ρυθμίσεις, το πρόσημο όμως ήταν θετικό. Αυτό που πρέπει να είναι κατανοητό είναι πως εάν κι εφόσον θέλουμε μια πόλη να είναι "film friendly", όπως είναι π.χ το Λονδίνο, το Παρίσι, το 'Αμστερνταμ, το σινεμά θα πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας», τόνισε, απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης ο κ. Κουάνης.Αυτό το διάστημα από την άλλη, το Χόλιγουντ έχει και άλλα σημεία ενεργά στη χώρα, αφού για παράδειγμα στην Αθήνα είναι σε εξέλιξη για διάστημα τριών εβδομάδων περίπου τα γυρίσματα για επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς δράσης με πρωταγωνιστή τον Jack Ryan του συγραφέα Tom Clancy. «Εκεί έκλεισε για παράδειγμα το Μοναστηράκι, το Σύνταγμα... Εάν θέλουμε να είναι φιλική στις οπτικοακουστικές παραγωγές μια πόλη, κάτι τέτοιο θα είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας της», εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ.Αυτή η κινητικότητα αποτελεί ένα νέο εργασιακό Ελντοράντο, σύμφωνα με τον κ. Κουάνη. «Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν κλάδο που δεν έχει ανεργία. "Κυνηγάς" για να βρεις ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάρουμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να βρουν δουλειά. Είναι μια εξειδικευμένη δουλειά π.χ ο ηλεκτρολόγος γυρισμάτων. Πρέπει να ενεργοποιηθεί και η πολιτεία, πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες, οι οποίοι θα κάνουν τις λεγόμενες μαθητείες - internships, στις παραγωγές τους. Όλες οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής στο εξωτερικό έτσι λειτουργούν. Με νεαρά παιδιά π.χ από μια σχολή, τα οποία "ρίχνουν" στα γυρίσματα ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία, από το μηδέν κάποιες φορές», σημείωσε με έμφαση ο πρόεδρος ΕΚΟΜΕ.Τα κέρδη απ' όλες αυτές τις προσπάθειες, σύμφωνα με τον κ. Κουάνη, έρχονται από ένα ορίζοντα που δεν είχε ποτέ η χώρα σε αυτό τον βαθμό: «Αρκεί να δει κανείς τα instagram posts και τα likes που προέκυψαν από την παραγωγή του "The Enforcer" για να καταλάβει πόσο μεγάλη διαφήμιση έγινε της Θεσσαλονίκης. Ο Αντόνιο Μπαντέρας είχε εκατοντάδες χιλιάδες likes όταν ανέβασε το: "είμαι στη πόλη της Θεσσαλονίκης για γυρίσματα". Αυτό από μόνο του είναι μια... τρελή διαφήμιση για την πόλη. Μια διαφήμιση που δεν αγοράζεται! Τη διαφήμιση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, την "αγοράσαμε" σχεδόν δωρεάν...», κατέληξε ο κ. Κουάνης.