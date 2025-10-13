«Μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα» το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα

Ακολουθεί προδημοσίευση του βιβλίου:

Το «Μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα» είναι η πιο ζεστή ιστορία Χριστουγέννων και είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομμύδα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πρόκειται για μια τρυφερή υπενθύμιση πως η αγάπη έρχεται όταν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς όχι με δώρα που εντυπωσιάζουν, αλλά με εκείνα που αφήνουν χώρο στη σιωπή για να αφουγκραστείς την καρδιά σου. Γιατί, οι πιο αυθεντικές στιγμές δεν έρχονται όταν όλα είναι ιδανικά, αλλά όταν αφήνουμε χώρο στο απροσδόκητο να πλησιάσει, ακόμα κι αν μας έχει τυλίξει η παγωνιά του χειμώνα.Μπαίνοντας επιτέλους στην Αττική Οδό ένιωσα ανακούφιση, μιας και χρειάστηκα μία ώρα για να ξεφύγω από την κίνηση. Δεν το σκέφτηκα πολύ. Μάζεψα ρούχα, πήρα τον σκύλο μας και βγήκα από εκείνο το σπίτι σαν να καιγόταν. Τι κι αν ξεκίνησα από τα χαράματα. Οι πάντες είχαν ξεχυθεί στους δρόμους από νωρίς κι εγώ ένιωθα να τα αφήνω όλα πίσω μου. Το μόνο πρόβλημα ήταν πως θα στριμωχνόμασταν και οι τρεις μας σε ένα αυτοκίνητο κι επίσης εκείνες δούλευαν μέχρι το μεσημέρι, οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω πρώτη και να τις περιμένω το βραδάκι. Έκλεισα τα μάτια και πήρα μια βαθιά ανάσα. Χάρηκα τόσο που τα κορίτσια είχαν δεχτεί να έρθουν μαζί μου ακυρώνοντας ό,τι κι αν είχαν κανονίσει. Χριστούγεννα με τις φίλες μου. Χιόνι, πέτρινα σπίτια, φωτάκια που θα τρεμοπαίζουν στις αυλές. Ίσως εκεί, μέσα σε εκείνο το παγωμένο τοπίο, να κατάφερνα να μαζέψω τα κομμάτια μου. Να έβρισκα τον εαυτό μου, πριν γίνω κάποια που δέχεται τα ψέματα σαν αλήθειες. Δεν είχα τη δύναμη να χαρώ ακόμη, αλλά ήξερα πως όταν θα τις έβλεπα, όταν θα πίναμε κρασί μπροστά στο τζάκι και μεθυσμένες θα γελούσαμε με ιστορίες που δεν έχουν σημασία, κάτι μέσα μου θα άρχιζε να ζεσταίνεται ξανά.Αποφάσισα να φύγω, γιατί το σπίτι ξαφνικά με έπνιγε και επίσης γιατί δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να με προλάβει ο Μίλτος. Τον είχα ικανό να βρει πτήση νωρίτερα και να καταφθάσει. Ούτε ξέρω πόσες φορές με είχε καλέσει από χθες και πόσα μηνύματα είχε στείλει. Κάποια στιγμή σταμάτησα να τα διαβάζω. Καταντούσε γελοίο να νομίζει πως θα πίστευα τα παραμύθια που μου ξεφούρνιζε. Ούτε ψέματα δεν ήξερε να λέει. Όσο πληγωμένη κι αν ήμουν, μάζεψα όλες μου τις δυνάμεις και έβαλα μπρος το αυτοκίνητο, γνωρίζοντας πως έβαζα ίσως έτσι κι ένα τέλος στη σχέση μας. Δεν ξέρω αν θα το έκανα με την ίδια ευκολία αν δεν με ακολουθούσαν οι φίλες μου. Πολύ θα ήθελα βέβαια να ήμουν από μια μεριά και να τον έβλεπα να διαβάζει το σημείωμα που είχα αφήσει στη βάση του στολισμένου δέντρου. Κυρίως για να αντικρίσω την έκπληξή του όταν θα συνειδητοποιούσε πως κανείς δεν θα υπήρχε στο σπίτι. Λες και άκουγε τη σκέψη μου, είδα στον καθρέφτη τον Μόκα να ανασηκώνεται στο πίσω κάθισμα και τα μάτια του να γυαλίζουν. Τέντωσε τον λαιμό του και γρύλισε ελαφρά. Προσέχοντας τον δρόμο, άπλωσα το δεξί μου χέρι και χάιδεψα τη μουσούδα του. «Ξάπλωσε… έχουμε ακόμη…» είπα.Βλέποντας πως έχω αρκετό ταξίδι μπροστά μου, πάτησα ελαφρά το γκάζι ανυπομονώντας να φτάσω στον προορισμό μου. Δεν μπορούσα να ξέρω αν αυτά τα Χριστούγεννα θα αποδεικνύονταν όμορφα. Ήξερα όμως σίγουρα πως θα μου ανήκαν. Κι αυτό, προς το παρόν, μου πρόσφερε παρηγοριά.Πού να ήξερα ότι οι ανέμελες διακοπές που περίμενα να κάνω στα Ζαγόρια θα εξελίσσονταν έτσι. Εγκατέλειψα το αυτοκίνητό μου στο χαντάκι και επιβιβάστηκα στο τζιπ αυτής της γυναίκας που προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Ήταν η ίδια με τον σκύλο που μου όρμησε στο εστιατόριο. Έκανα να σκουπίσω τη μύτη μου και εκείνη μου έδωσε ένα πακέτο χαρτομάντιλα.«Ευχαριστώ», είπα, προσπαθώντας να καθαρίσω το λίγο αίμα που είχε τρέξει.«Πώς πέσατε εκεί μέσα;» ρώτησε κοιτώντας με προσοχή τον δρόμο.«Ούτε που κατάλαβα. Έπρεπε να έχω βάλει αλυσίδες, αλλά δεν πρόλαβα… πήρε να γλιστρά στη στροφή και δεν σταμάταγε. Πάλι καλά, δηλαδή, γιατί λίγο πιο πέρα είχε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα και, αν έπεφτα εκεί, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα».«Ούτε με το τζιπ είναι εύκολα, οπότε φαντάζομαι πώς είναι για ένα συμβατικό αυτοκίνητο». Ο τόνος της φωνής της ήταν ολίγον επικριτικός.«Δεν περίμενα τέτοια κακοκαιρία…»«Το χιόνι τον χειμώνα δεν το λέμε κακοκαιρία. Έχετε ακούσει όταν έχει καύσωνα το καλοκαίρι να λένε πως έχει κακοκαιρία;»