6 προτάσεις για σινεφίλ βιβλιόφιλους

Συναρπαστικές και αγαπημένες ιστορίες από τον κόσμο του βιβλίου ζωντανεύουν στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος προτείνουν έξι βιβλία που ζωντανεύουν στις οθόνες:Η αγαπημένη κατασκοπική ιστορία του Ben Macintyre Επιχείρηση Κιμάς (μετάφραση Φώτης Σκουλαρίκης), που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Colin Firth. Πρόκειται για μια υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία John Madden (Killshot, Proof), που περιγράφει την πιο απίστευτη παραπλάνηση που σχεδιάστηκε ποτέ από τους κατασκόπους του Τσόρτσιλ –ένα σκανδαλώδες ψέμα που ταξίδεψε μέχρι το γραφείο του Χίτλερ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι, εκτός από τον Colin Firth, οι Matthew Macfadyen (Succession), Kelly Macdonald (Boardwalk Empire), Jason Isaacs (Harry Potter), Johnny Flynn (Emma), Penelope Wilton (Downton Abbey), Tom Wilkinson (Batman Begins) και Simon Russell Beale (The Death of Stalin). Η ταινία θα βγει στις ευρωπαϊκές αίθουσες στις αρχές του έτους, ενώ στην Αμερική θα προβληθεί απευθείας στο Netflix.Το καθηλωτικό θρίλερ του Taylor Adams No Exit - Χωρίς Διέξοδο (μετάφραση Αλέξης Καλοφωλιάς) αναμένεται να κυκλοφορήσει στις οθόνες μας στις 25 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η 20th Century Studios. Η ιστορία ακολουθεί τη φοιτήτρια Ντάρμπι Θορν, που πηγαίνοντας να επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα της εγκλωβίζεται από μια ξαφνική χιονοθύελλα. Ετοιμάζεται να περάσει τη νύχτα στο πάρκινγκ, μαζί με άλλους τέσσερις εγκλωβισμένους οδηγούς, όταν ξαφνικά βλέπει ένα τρομαγμένο μικρό κορίτσι κλειδωμένο μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το κινητό της δεν έχει σήμα και δεν υπάρχει διέξοδος λόγω της κακοκαιρίας. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ένας από τους άλλους ταξιδιώτες είναι ο απαγωγέας. (Hulu & Disney +)Καθώς αναμένουμε την έκδοση του εμβληματικού πλέον μυθιστορήματος του Antonio Skármeta Ο ταχυδρόμος του Νερούδα (μετάφραση Αγγελική Βασιλάκου) τον Απρίλιο, το Netflix διασκευάζει την ομώνυμη ταινία, η οποία αναμένεται στις οθόνες μας μέσα στο 2022. Το βιβλίο, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί στον κινηματογράφο κερδίζοντας Όσκαρ το 1994, μιλάει για έναν ψαρά που θέλει να γίνει ποιητής και να κερδίσει τη γυναίκα που αγαπάει, και γίνεται ταχυδρόμος και φίλος του εξόριστου ποιητή Pablo Neruda. H ταινία θα γίνει σε παραγωγή των αδερφών Larrain και σκηνοθεσία Boris Quercia, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση του cast.Mια ταινία που περιμένουμε εδώ και καιρό, καθώς λόγω συνθηκών η πρεμιέρα της είχε αναβληθεί, είναι Το Αηδόνι (μετάφραση Χριστίνα Σωτηροπούλου) σε σκηνοθεσία Mélanie Laurent. Το μυθιστόρημα είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, ένας ύμνος στις αντοχές της ανθρώπινης ψυχής και στη δύναμη των γυναικών, μέσα από την ιστορία δύο αδελφών που βιώνουν τις συνέπειες της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τις οποίες υποδύονται οι Dakota και Elle Fanning.Οι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί δημιουργοί δεν σταματούν να παίρνουν έμπνευση από το ανεξάντλητο σύμπαν του Stephen King. Έτσι έχουμε στα προσεχώς δύο μεταφορές στην οθόνη που θα συζητηθούν πολύ το επόμενο διάστημα.Το κορυφαίο στις προτιμήσεις τον οπαδών του King Σάλεμς Λοτ (μετάφραση Μιχάλης Μακρόπουλος), μετά την πρόσφατη τηλεοπτική μεταφορά του θα μεταφερθεί και στον κινηματογράφο μέσα στο 2022 σε σκηνοθεσία Gary Dauberman (Ιt, Anabelle, The Dark Side). Μια από τις κλασικές πλέον ιστορίες τρόμου με ηχηρό καστ (Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, Alfre Woodard, William Sadler, Pilou Asbæk) έρχεται για να τεστάρει τα όρια μας σε αδρεναλίνη, τρόμο και αγωνία μέσα στο 2022.Το ολοκαίνουριο μυθιστόρημα Αργότερα (μετάφραση Μιχάλης Μακρόπουλος), που κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά, ανακοινώθηκε μόλις ότι θα κυκλοφορήσει στη μεγάλη οθόνη, από τη δημιουργό του True Blood Raelle Tucker με τη Lucy Liu να υποδύεται την Tia, μια single μητέρα ενός αγοριού που έχει ένα μοναδικό και απόλυτα ανατριχιαστικό χάρισμα. Πρόκειται για την τρομακτική, συγκινητική και παράδοξα συναρπαστική ιστορία που πρόσφατα προστέθηκε στα σκοτεινά παραμύθια του Βασιλιά και δεν μας εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι τόσο σύντομα μετά την έκδοση του βιβλίου ο κόσμος του κινηματογράφου σπεύδει να τη μοιραστεί και να την αφηγηθεί με τα δικά του μέσα.Για το τέλος, μια είδηση σε αντίστροφη πορεία από ότι οι προηγούμενες. Μια τηλεοπτική, επώδυνα επίκαιρη σειρά του Netflix, η οποία ήταν ανάμεσα στις 2 κορυφαίες σειρές σε τηλεθέαση το 2021, έρχεται σύντομα στις εκδόσεις μας για να φωτίσει την αληθινή, σκληρή και αισιόδοξη ιστορία της συγγραφέα, μιας νεαρής μητέρας που υπέστη κακοποίηση και δραπέτευσε με το μωρό της, μπλέκοντας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, για να κερδίσει πίσω τη ζωή της. Το Maid – Οικιακή βοηθός της Stephanie Land (μετάφραση Βάσια Τζανακάρη) θα το υποδεχτούμε με μεγάλη μας χαρά στις αρχές Ιουλίου.