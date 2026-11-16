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Βασικό ρόλο στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης έχουν αναλάβει ταπου έχουν ως στόχο να περιορίσουν το βάρος και τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση.Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η ηλεκτρική μονάδα κίνησης, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων και εξαρτημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.Η νέα μονάδα ξεχωρίζει για τησημαντικά υψηλότερα από τους περισσότερους ηλεκτροκινητήρες αλλά και από τις περίπου 18.000 σ.α.λ. του αντίστοιχου ηλεκτροκινητήρα στη συμβατική μονάδα που διαθέτει σήμερα η εταιρεία. Παράλληλα, χάρη στην προηγμένη σχεδίαση και την τεχνολογία που ενσωματώνει,και ελαφρύτερη από μια αντίστοιχη συμβατική μονάδα της ZF.Η βασική αρχή πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι ότι, για δεδομένη ισχύ, η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής μειώνει την απαιτούμενη ροπή του ηλεκτροκινητήρα. Καθώς η ροπή συνδέεται άμεσα με τον όγκο του ρότορα, οι μηχανικοί, διατηρώντας την ίδια ισχύ.Για την αξιοποίηση του υψηλού ρυθμού περιστροφής, η μονάδα της ZF έχει την αρχιτεκτονική ενόςτο οποίο συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα, ηλεκτρονικά ισχύος και μετάδοση. Η τελευταία περιλαμβάνει ένα σύστημα μείωσης δύο σταδίων με ελικοειδή γρανάζια και συνολική σχέση μετάδοσης περίπου 18:1, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ροπή στους τροχούς.Η μονάδα που παρουσιάστηκεκαι ροπή στους τροχούς έως 3.500 Nm. Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές στροφές λειτουργίας, ο βαθμός απόδοσης προσεγγίζει το 93%, παραμένοντας αντίστοιχος με εκείνον της συμβατικής μονάδας που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρική πλατφόρμα SELECT της ZF.Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα αφορά τη, γεγονός που περιορίζει το κόστος παραγωγής και την εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες. Παράλληλα, το μικρότερο βάρος του συστήματος μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αυτονομίας, χωρίς να απαιτείται αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας.Βέβαια, η λειτουργία σε τόσο υψηλές στροφές δημιουργείΓια την αντιμετώπισή τους, η ZF προχώρησε σε συνδυασμένη εξέλιξη του ηλεκτροκινητήρα με αυτή των γραναζιών, των εδράνων και της γεωμετρίας των οδοντώσεων της μετάδοσης, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ απόδοσης, αντοχής και πολιτισμένης λειτουργίας.Η High Revolution Drive προορίζεται κυρίως για επιβατικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρείας παραγωγής, με ισχύ από 150 έως 200 kW (204-272 PS), ενώ είναιΕπίσης η συμβατότητα της νέας ηλεκτρικής μονάδας με την υπάρχουσα πλατφόρμα SELECT περιορίζει επιπλέον το κόστος εξέλιξης και διευκολύνει την ενσωμάτωσή της σε διαφορετικά μοντέλα.Η ZF βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, έχοντας θέσει ως στόχο την έναρξη παραγωγής της έως το 2030.