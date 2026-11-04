Λίνα Μενδώνη: Οι κοινές πολιτιστικές δράσεις που συζήτησε με τους πρέσβεις της Αιγύπτου και της Βραζιλίας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λίνα Μενδώνη Αίγυπτος Βραζιλία

Λίνα Μενδώνη: Οι κοινές πολιτιστικές δράσεις που συζήτησε με τους πρέσβεις της Αιγύπτου και της Βραζιλίας

Ψηλά στην ατζέντα των συναντήσεων η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Λίνα Μενδώνη: Οι κοινές πολιτιστικές δράσεις που συζήτησε με τους πρέσβεις της Αιγύπτου και της Βραζιλίας
Οι από κοινού συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών αλλά και η συνεργασία σε επίπεδο αρχαιολογικών ερευνών και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στις συναντήσεις που είχε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τους Πρέσβεις της Αιγύπτου Mourad Y. Mourad, και της Βραζιλίας Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών πολιτιστικών σχέσεων.

Στη συνάντηση με τον Πρέσβη της Αιγύπτου Mourad Y. Mourad επιβεβαιώθηκε η στενή διμερής συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, η οποία ενισχύεται από τους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Η υπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες συναντήσεις της με τον Αιγύπτιο ομόλογό της, στην Αθήνα και στο Κάιρο, καθώς και στο συμφωνηθέν πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο καλύπτει την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό. Στη συζήτηση των δύο πλευρών ετέθη το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την υπογραφή της συμφωνίας καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε τριμερές, από κοινού με την Κύπρο, ιδίως, ενόψει της τριμερούς συνάντησης κορυφής, τον προσεχή Ιανουάριο.

Από την πλευρά του ο Πρέσβης ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για την πρόσφατη επιστροφή στις αιγυπτιακές Αρχές έξι αιγυπτιακών ειδωλίων, τα οποία είχαν εντοπιστεί, παρανόμως, στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Mourad εξέφρασε την εκτίμησή του για τις ενάλιες έρευνες στην Αλεξάνδρεια από Έλληνες εμπειρογνώμονες, ενώ η υπουργός τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης κοινής ανασκαφικής ομάδας, με τη συμμετοχή αρχαιολόγων και από τις δύο χώρες. Τέλος, ο κ. Mourad αναφέρθηκε στις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, εντός του 2027, για τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η Λίνα Μενδώνη συμφώνησε στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αθήνα.
Λίνα Μενδώνη: Οι κοινές πολιτιστικές δράσεις που συζήτησε με τους πρέσβεις της Αιγύπτου και της Βραζιλίας
H υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον Πρέσβη της Βραζιλίας Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto

Στη συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Βραζιλίας Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, συζητήθηκαν η συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας που υπεγράφη το 2024, καθώς και οι δυνατότητες υλοποίησης των προβλέψεών της. Ο Πρέσβης παρουσίασε το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Βραζιλίας στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και ανταλλαγές στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, με έμφαση στη μουσική, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, το design και τη ζωγραφική.

Η Λίνα Μενδώνη συμφώνησε με τη διοργάνωση ελληνικής αρχαιολογικής έκθεσης στη Βραζιλία, για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και φορέων της Βραζιλίας, με τη διαμεσολάβηση της Πρεσβείας της Βραζιλίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, επίσης, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης και στους νόμιμους δικαιούχους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της UNESCO.

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