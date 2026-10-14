39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Τέσσερις ελληνικές ταινίες στην κούρσα για τον σημαντικό θεσμό που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα

Η πρώτη είναι το «» του, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Raindance Film Festival του Λονδίνου και διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στην ταινία, που διαδραματίζεται σε ένα βλαχοχώρι του Μετσόβου, πρωταγωνιστεί ένα άλογο και ένα αγόρι. Η εκδίκηση ψιθυρίζει: σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι; Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός σκοτώνεται από το αγαπημένο του άλογο, ο μικρότερος πρέπει να αποφασίσει, μέσα από εφιάλτες και οράματα, αν θα σκοτώσει το ζώο ή θα το συγχωρέσει.Η δεύτερη ταινία μικρού μήκους που συμπεριλαμβάνεται στη βραχεία λίστα είναι το «» της, μια συμπαραγωγή με την Κύπρο, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του φετινού Φεστιβάλ Καννών. Κεντρική ηρωίδα είναι μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και εξαιτίας μιας σπάνιας ανατομικής πάθησης είναι αδύνατο να χαμογελάσει. Σε έναν κόσμο εμμονικό με την τοξική θετικότητα και την απαίτηση οι γυναίκες να παράγουν χαρά και ευγένεια διαρκώς, η Ελίζα αντιμετωπίζει επαγγελματικά εμπόδια επειδή δεν μπορεί να γίνει αρεστή με ψεύτικα χαμόγελα.