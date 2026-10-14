Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Τέσσερις ελληνικές ταινίες στην κούρσα για τον σημαντικό θεσμό που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα
39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Τέσσερις ελληνικές ταινίες στην κούρσα για τον σημαντικό θεσμό που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα
Ανακοινώθηκε σήμερα η βραχεία λίστα με τις ταινίες από την οποία θα προκύψουν οι τελικές υποψηφιότητες
Τέσσερις ελληνικές ταινίες, μία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, ένα ντοκιμαντέρ και δύο μικρού μήκους συμπεριλαμβάνονται στη βραχεία λίστα των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που ανακοινώθηκε σήμερα. Και η ελληνική αυτή παρουσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά, στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Στη βραχεία λίστα των σημαντικών αυτών βραβείων, από την οποία θα προκύψουν και οι τελικές υποψηφιότητες, συναντάμε 68 ταινίες μεγάλου μήκους, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων 45 μυθοπλασίας, 15 ντοκιμαντέρ και 8 στην κατηγορία animation, με τις υπογραφές καταξιωμένων αλλά και νέων σκηνοθετών. Όσον αφορά στη θεματολογία τους αυτή αγγίζει φλέγοντα σύγχρονα θέματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτισμικές συγκρούσεις, οι κοινότητες μειονοτήτων, το φύλο και η πολιτική ελευθερία.
Οι ελληνικές ταινίες
Η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας της Ζακλίν Λέντζου «Μια ημέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» η οποία απέσπασε πρόσφατα το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας, μπαίνει στην κούρσα για μία ακόμη σημαντική διάκριση. Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της δημιουργού η δράση εκτυλίσσεται στα προάστια της σύγχρονης Αθήνας και ακολουθεί μία καθοριστική ημέρα στη ζωή μιας έφηβης.
Η Τζο, μελαγχολική, ατίθαση και μόλις 15 χρονών, ονειρεύτηκε ότι έγινε νερό, αλλά δεν είναι βέβαιη. Μοιάζει χρυσή κοιτάζοντας το είδωλό της σε γυαλιστερό χαρτί, και κλαίει στο μάθημα ακούγοντας τη Φαίδρα να τραγουδά: φωνή αγγελική, νέα φίλη-πραγματική. Το βράδυ, λίγο πριν την ξανασυναντήσει, της λένε ένα ανέκδοτο που δεν καταλαβαίνει, αλλά μοιραία θα της αποκαλυφθεί. Τον ρόλο της Τζο ενσαρκώνει η πρωτοεμφανιζόμενη Εβίτα Ανδριοπούλου και της Φαίδρας η Aναστασία Γουλιάμου.
Στο μεταξύ, στη βραχεία λίστα των ντοκιμαντέρ συναντάμε το «Bugboy» του Λουκά Παλιοκρασσά το οποίο αφηγείται τη σχέση ενός αγοριού με στραβισμό με τον κόσμο των εντόμων. Ο Γιώργος, ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης, μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο. Επιπλέον, στην shortlist των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου συμπεριλαμβάνονται και δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους.
Στη βραχεία λίστα των σημαντικών αυτών βραβείων, από την οποία θα προκύψουν και οι τελικές υποψηφιότητες, συναντάμε 68 ταινίες μεγάλου μήκους, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων 45 μυθοπλασίας, 15 ντοκιμαντέρ και 8 στην κατηγορία animation, με τις υπογραφές καταξιωμένων αλλά και νέων σκηνοθετών. Όσον αφορά στη θεματολογία τους αυτή αγγίζει φλέγοντα σύγχρονα θέματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτισμικές συγκρούσεις, οι κοινότητες μειονοτήτων, το φύλο και η πολιτική ελευθερία.
Οι ελληνικές ταινίες
Η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας της Ζακλίν Λέντζου «Μια ημέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» η οποία απέσπασε πρόσφατα το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας, μπαίνει στην κούρσα για μία ακόμη σημαντική διάκριση. Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της δημιουργού η δράση εκτυλίσσεται στα προάστια της σύγχρονης Αθήνας και ακολουθεί μία καθοριστική ημέρα στη ζωή μιας έφηβης.
Η Τζο, μελαγχολική, ατίθαση και μόλις 15 χρονών, ονειρεύτηκε ότι έγινε νερό, αλλά δεν είναι βέβαιη. Μοιάζει χρυσή κοιτάζοντας το είδωλό της σε γυαλιστερό χαρτί, και κλαίει στο μάθημα ακούγοντας τη Φαίδρα να τραγουδά: φωνή αγγελική, νέα φίλη-πραγματική. Το βράδυ, λίγο πριν την ξανασυναντήσει, της λένε ένα ανέκδοτο που δεν καταλαβαίνει, αλλά μοιραία θα της αποκαλυφθεί. Τον ρόλο της Τζο ενσαρκώνει η πρωτοεμφανιζόμενη Εβίτα Ανδριοπούλου και της Φαίδρας η Aναστασία Γουλιάμου.
Στο μεταξύ, στη βραχεία λίστα των ντοκιμαντέρ συναντάμε το «Bugboy» του Λουκά Παλιοκρασσά το οποίο αφηγείται τη σχέση ενός αγοριού με στραβισμό με τον κόσμο των εντόμων. Ο Γιώργος, ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης, μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο. Επιπλέον, στην shortlist των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου συμπεριλαμβάνονται και δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους.
Η πρώτη είναι το «Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Raindance Film Festival του Λονδίνου και διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στην ταινία, που διαδραματίζεται σε ένα βλαχοχώρι του Μετσόβου, πρωταγωνιστεί ένα άλογο και ένα αγόρι. Η εκδίκηση ψιθυρίζει: σε ποια θερμοκρασία βράζει το αίμα πάνω στο χιόνι; Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός σκοτώνεται από το αγαπημένο του άλογο, ο μικρότερος πρέπει να αποφασίσει, μέσα από εφιάλτες και οράματα, αν θα σκοτώσει το ζώο ή θα το συγχωρέσει.
Η δεύτερη ταινία μικρού μήκους που συμπεριλαμβάνεται στη βραχεία λίστα είναι το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μια συμπαραγωγή με την Κύπρο, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του φετινού Φεστιβάλ Καννών. Κεντρική ηρωίδα είναι μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και εξαιτίας μιας σπάνιας ανατομικής πάθησης είναι αδύνατο να χαμογελάσει. Σε έναν κόσμο εμμονικό με την τοξική θετικότητα και την απαίτηση οι γυναίκες να παράγουν χαρά και ευγένεια διαρκώς, η Ελίζα αντιμετωπίζει επαγγελματικά εμπόδια επειδή δεν μπορεί να γίνει αρεστή με ψεύτικα χαμόγελα.
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