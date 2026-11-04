Στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς» τηςθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας - Ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» της δημοσιογράφου Κικής Παππά.Το βιβλίο των εκδόσεων «Γκοβόστη» εξετάζει τον καθοριστικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια στη διαμόρφωση των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων ανταγωνισμών μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. Αναλύονται οι βρετανικές αντιρρήσεις για την ενσωμάτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο οικονομικός αποκλεισμός που ασκήθηκε σε βάρος του Κυβερνήτη, καθώς και η διπλωματική του στρατηγική κατά τη διάρκεια του Ρωσο-οθωμανικού Πολέμου.Η μελέτη φωτίζει τη συγκρότηση τακτικού στρατού, τη μεταστροφή των αρματολικών σωμάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τη συστηματική προσπάθεια οικοδόμησης κρατικών θεσμών υπό συνθήκες πολιτικής πίεσης. Παρά την απελευθέρωση της περιοχής κατά την περίοδο 1828-1829, η τελική ένταξή της στα σύνορα του 1832 υπήρξε αποτέλεσμα της διπλωματικής διορατικότητας του Καποδίστρια, όπως αυτή είχε ήδη αποτυπωθεί στη Συνδιάσκεψη του Πόρου. Ένα έργο που προσφέρει μια συνοπτική αλλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της συμβολής του Κυβερνήτη στη γένεση του ελληνικού κράτους και τη διαμόρφωση της δυτικής του γεωγραφίας.Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου θα μιλήσουν οι: Άννα Διαμαντοπούλου πολιτικός, Αντώνης Κλάψης Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ανδρέας Καστάνης ομότιμος καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας Σχολής Ευελπίδων, Γιώργος Λιανής δημοσιογράφος αντιπρόεδρος του μορφωτικού ιδρύματος ΕΣΗΕΑ ενώ την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κωστής Τσακανίκας.