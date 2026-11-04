Στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»
ΒΙΒΛΙΟ
ΕΣΗΕΑ Βιβλίο

Στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»

Το βιβλίο των εκδόσεων «Γκοβόστη» εξετάζει τον καθοριστικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια στη διαμόρφωση των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων ανταγωνισμών μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων

Στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς» της ΕΣΗΕΑ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας - Ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» της δημοσιογράφου Κικής Παππά.

Το βιβλίο των εκδόσεων «Γκοβόστη» εξετάζει τον καθοριστικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια στη διαμόρφωση των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων ανταγωνισμών μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. Αναλύονται οι βρετανικές αντιρρήσεις για την ενσωμάτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο οικονομικός αποκλεισμός που ασκήθηκε σε βάρος του Κυβερνήτη, καθώς και η διπλωματική του στρατηγική κατά τη διάρκεια του Ρωσο-οθωμανικού Πολέμου.

Στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»


Η μελέτη φωτίζει τη συγκρότηση τακτικού στρατού, τη μεταστροφή των αρματολικών σωμάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τη συστηματική προσπάθεια οικοδόμησης κρατικών θεσμών υπό συνθήκες πολιτικής πίεσης. Παρά την απελευθέρωση της περιοχής κατά την περίοδο 1828-1829, η τελική ένταξή της στα σύνορα του 1832 υπήρξε αποτέλεσμα της διπλωματικής διορατικότητας του Καποδίστρια, όπως αυτή είχε ήδη αποτυπωθεί στη Συνδιάσκεψη του Πόρου. Ένα έργο που προσφέρει μια συνοπτική αλλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της συμβολής του Κυβερνήτη στη γένεση του ελληνικού κράτους και τη διαμόρφωση της δυτικής του γεωγραφίας.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου θα μιλήσουν οι: Άννα Διαμαντοπούλου πολιτικός, Αντώνης Κλάψης Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ανδρέας Καστάνης ομότιμος καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας Σχολής Ευελπίδων, Γιώργος Λιανής δημοσιογράφος αντιπρόεδρος του μορφωτικού ιδρύματος ΕΣΗΕΑ ενώ την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κωστής Τσακανίκας.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης