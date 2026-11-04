Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σαλβαντόρ Νταλί Δημοπρασία

Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC

Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του
Iδιωτική συλλογή έργων τέχνης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 30 λιθογραφίες του Σαλβαντόρ Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC.

Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του.

«Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο, αλλά το να έρθει στο φως μια ολόκληρη ιδιωτική συλλογή τέτοιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης» εξήγησε.

Οι λιθογραφίες φέρουν την υπογραφή του Ισπανού καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε κορυφαία μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής είναι η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» (Conquest of the Cosmos), η οποία αποτελείται από έξι έργα που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διάστημα, την επιστήμη και το σύμπαν. Τα έργα διατηρούνται ακόμη στο αρχικό τους κουτί από το 1974.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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