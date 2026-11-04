Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του
Σε δημοπρασία θα πωληθεί συλλογή λιθογραφιών του Σαλβαντόρ Νταλί με την ιδιόχειρη υπογραφή του
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC
Iδιωτική συλλογή έργων τέχνης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 30 λιθογραφίες του Σαλβαντόρ Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία.
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC.
Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του.
«Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο, αλλά το να έρθει στο φως μια ολόκληρη ιδιωτική συλλογή τέτοιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης» εξήγησε.
Οι λιθογραφίες φέρουν την υπογραφή του Ισπανού καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε κορυφαία μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής είναι η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» (Conquest of the Cosmos), η οποία αποτελείται από έξι έργα που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διάστημα, την επιστήμη και το σύμπαν. Τα έργα διατηρούνται ακόμη στο αρχικό τους κουτί από το 1974.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στη Γλασκώβη, προτού διατεθούν προς πώληση στις 24 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφέρουν έως και 120.000 αγγλικές λίρες, σύμφωνα με το BBC.
Ο Έρικ Κρόμπι, από τον οίκο δημοπρασιών Crombie's, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της συλλογής επικοινώνησε μαζί τους, καθώς πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να πάρει τις λιθογραφίες μαζί του.
«Το να βρει κανείς έστω και ένα αυθεντικό έργο του Νταλί με ιδιόχειρη υπογραφή είναι σπάνιο, αλλά το να έρθει στο φως μια ολόκληρη ιδιωτική συλλογή τέτοιας κλίμακας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της τέχνης» εξήγησε.
Οι λιθογραφίες φέρουν την υπογραφή του Ισπανού καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε κορυφαία μορφή του σουρεαλιστικού κινήματος.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής είναι η σειρά «Η Κατάκτηση του Σύμπαντος» (Conquest of the Cosmos), η οποία αποτελείται από έξι έργα που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το διάστημα, την επιστήμη και το σύμπαν. Τα έργα διατηρούνται ακόμη στο αρχικό τους κουτί από το 1974.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα