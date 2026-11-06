Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην οδό Τοσίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Ύποπτο αντικείμενο

Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην οδό Τοσίτσα

Το αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη - Διακόπηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην οδό Τοσίτσα
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια βαλίτσα.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ της οδού Τοσίτσα και της πλατείας Εξαρχείων.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης