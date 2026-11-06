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Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην οδό Τοσίτσα
Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά στην οδό Τοσίτσα
Το αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη - Διακόπηκε η κυκλοφορία στην περιοχή
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια βαλίτσα.
Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ της οδού Τοσίτσα και της πλατείας Εξαρχείων.
Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια βαλίτσα.
Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ της οδού Τοσίτσα και της πλατείας Εξαρχείων.
Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
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