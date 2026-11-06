Επίθεση στο ΕΚΠΑ: Στο μικροσκόπιο οι 50 κουκουλοφόροι, ερωτήματα για τη φύλαξη και την εισβολή στο Μαθηματικό, δείτε βίντεο

Η Πρυτανεία μιλά για «δολοφονική εισβολή»

Πώς οι κουκουλοφόροι έφτασαν μέχρι το αμφιθέατρο

Οι τρεις τραυματίες και ο 18χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες

«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ»

Οι καταγγελίες για σχέδιο διάλυσης της συνέλευσης

Το βίντεο που κατέγραψε την επίθεση

Τα αναπάντητα ερωτήματα δύο ημέρες μετά

Στα ερωτήματα περιλαμβάνεται και ο τρόπος ενημέρωσης των φοιτητών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων μετά το περιστατικό.Η παρέμβαση του υπουργείου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιαίτερα όταν μεγάλος αριθμός ατόμων μπορεί να κινηθεί στους χώρους τους και να φτάσει μέχρι αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα.Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, επισημαίνοντας ότι η βία υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν σε ασφαλές περιβάλλον.Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο κινήθηκε και η ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΚΠΑ, η οποία χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονική εισβολή» ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών.«Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το Πανεπιστήμιο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας την προσδοκία οι αρμόδιες αρχές να οδηγήσουν τους υπευθύνους στη Δικαιοσύνη.Η διοίκηση τονίζει ότι παραμένει αμετακίνητη στα ζητήματα προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού και επισημαίνει πως το τελευταίο διάστημα έχουν εκκενωθεί δεκάδες κατειλημμένοι πανεπιστημιακοί χώροι, οι οποίοι αποδόθηκαν εκ νέου για εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες.Παράλληλα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, προκειμένου να συνδράμει στην αποκατάσταση της υγείας τους.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πρυτανείας από τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση και των τριών κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.Ένα από τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν αφορά τις συνθήκες πρόσβασης των δραστών στους πανεπιστημιακούς χώρους.Σύμφωνα με πληροφορίες από πανεπιστημιακές πηγές, η ομάδα ενδέχεται να αξιοποίησε ανοίγματα στην περίφραξη ή σημεία όπου η φύλαξη δεν επαρκούσε για να αποτρέψει την πρόσβαση πεζών.Ένα από αυτά τα σημεία φέρεται να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό.Αν και έχει απαγορευτεί η είσοδος οχημάτων στον χώρο, το περιστατικό αναδεικνύει το διαφορετικό ζήτημα της ελεγχόμενης πρόσβασης πεζών και της δυνατότητας έγκαιρου εντοπισμού οργανωμένων ομάδων που κατευθύνονται προς τα κτίρια.Το γεγονός ότι οι κουκουλοφόροι έφτασαν μέχρι τον χώρο της συνέλευσης κρατώντας αυτοσχέδια όπλα και εμπρηστικούς μηχανισμούς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας 18χρονος πρωτοετής, του οποίου το μπουφάν τυλίχθηκε στις φλόγες όταν δέχθηκε επίθεση με βόμβα μολότοφ.Σύμφωνα με μαρτυρίες συμφοιτητών του, ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί ενώ τα ρούχα του καίγονταν, με άλλους φοιτητές να σπεύδουν να τον βοηθήσουν χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα.Ένας δεύτερος φοιτητής τραυματίστηκε από χτυπήματα, ενώ τρίτος υπέστη βαθύ τραύμα στο πόδι από επίθεση με τσεκούρι.Η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτα χτυπήματα και για φοιτητές που προσπαθούσαν να προστατευθούν από τους επιτιθέμενους.Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες φοιτητών που βρέθηκαν μπροστά στην επίθεση και περιέγραψαν στο protothema.gr τις στιγμές πανικού μέσα στη σχολή.«Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του», ανέφερε φοιτήτρια του Φυσικού.Όπως εξήγησε, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν σε εξέλιξη γενική συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο και συνδέεται με τους χώρους όπου πραγματοποιούνταν μαθήματα.«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί», πρόσθεσε.Άλλη φοιτήτρια ανέφερε ότι συμφοιτητής της δέχθηκε τη μολότοφ, δείχνοντας το κατεστραμμένο μπουφάν του.Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι καταγγελίες εκπροσώπων του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, οι οποίοι συνδέουν χρονικά την επίθεση με τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, ανέφερε ότι την Τετάρτη είχε προγραμματιστεί γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου των εκδηλώσεων.«Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», περιέγραψε.Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ σε κλειστούς χώρους «φασιστική», επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών.Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι η χρονική στιγμή της εισβολής δεν ήταν τυχαία.«Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες», υποστήριξε.Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση των εκπροσώπων του συλλόγου, καθώς τα κίνητρα και η ταυτότητα των δραστών δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί από τις αρμόδιες αρχές.Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκανε λόγο για μια πρωτοφανή επίθεση.«Αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση», δήλωσε.Την αγριότητα των γεγονότων αποτυπώνει και το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (5/11).Στο οπτικό υλικό διακρίνονται άτομα με κράνη και καλυμμένα χαρακτηριστικά να κινούνται στους χώρους της σχολής, ενώ καταγράφονται φωτιές και η στιγμή κατά την οποία ο 18χρονος φοιτητής τρέχει με τα ρούχα του να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.Ακούγονται κραυγές, χτυπήματα από κοντάρια και ρόπαλα, καθώς και φωνές φοιτητών που προσπαθούν να προστατευθούν ή να καταλάβουν τι συμβαίνει.Το υλικό καταγράφει επίσης την εισβολή των κουκουλοφόρων στους χώρους του Μαθηματικού και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανασύνθεση της επίθεσης.Η επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την αστυνομική έρευνα όσο και τη λειτουργία των μηχανισμών ασφάλειας του Πανεπιστημίου.Η ταυτότητα των κουκουλοφόρων, ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν και εξοπλίστηκαν, η διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι το Μαθηματικό και τα κίνητρα της επίθεσης αποτελούν βασικά αντικείμενα της έρευνας.Παράλληλα, αναμένονται απαντήσεις για το πότε ενημερώθηκε η φύλαξη, πώς αντέδρασε και ποια μέτρα θα εφαρμοστούν ώστε οι φοιτητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στους χώρους διδασκαλίας.Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον στις εικόνες της επίθεσης, αλλά επαναφέρει το ζήτημα της προστασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας και της δυνατότητας αποτροπής ανάλογων περιστατικών.Το ζητούμενο για τις αρμόδιες αρχές είναι πλέον να εντοπιστούν οι δράστες, να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της οργανωμένης εισβολής και να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες χωρίς τον φόβο νέων επιθέσεων.