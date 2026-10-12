Εργάτριες στη χειροδιαλογή σιδηρομεταλλεύματος στον ιμάντα μεταφοράς της σκάλας φόρτωσης του Κουταλά. (Συλλογή Αντώνη Ζ. Φραγκίσκου)

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Mεταλλωρύχοι σε διάλειμμα για κολατσιό στη θέση εξόρυξης "Αετοί". (Συλλογή Στέφανου Εξαδάκτυλου, 1957)

«Ο τόπος που συγκλονίζει κάθε επισκέπτη της Σερίφου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νησιού, εκεί που η πέτρα συναντά το φως των Κυκλάδων και που ο χρόνος έχει αφήσει τα δικά του σημάδια. Σκουριασμένες σιδηροτροχιές, σιωπηλά μηχανήματα, στοές λαξευμένες στο βουνό και κτίσματα που αντιστέκονται ακόμη στους ανέμους, αφηγούνται μια ιστορία μόχθου, ελπίδας, αλληλεγγύης και ανθρώπινης αντοχής και επιμονής. Τα Μεταλλεία της Σερίφου δεν αποτελούν μόνο μνημεία μιας βιομηχανικής εποχής, είναι κομμάτι της ψυχής του νησιού. Κάθε πέτρα, κάθε εγκαταλελειμμένη κατασκευή, κάθε ίχνος πάνω στο τοπίο κουβαλά μνήμες ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ, ονειρεύτηκαν, αγωνίστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους»Αφηγήσεις πρώην μεταλλωρύχων της Σερίφου, μαρτυρίες ζωής των ίδιων και μελών των οικογενειών τους διασώζει το πρόγραμμαπου υλοποίησε η Εταιρία Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος «Η Σέριφος», με τη χρηματοδότηση τουτουΜεταλλεργάτες που μικρά παιδιά και έφηβοι μπήκαν στις στοές, αγωνίστηκαν σκληρά, ένιωσαν τον κίνδυνο ή έχασαν συντρόφους, αποκτούν φωνή και οι ιστορίες τους είναι πλέον διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τηςwww.serifosfriends.gr και τουwww.cycladicidentity.gr.Το έργο «Η ζωντανή ιστορία των μεταλλείων Σερίφου» έχει στόχο την καταγραφή, διατήρηση και ανάδειξη της ζωντανής βιωματικής ιστορίας των μεταλλείων της Σερίφου που έχει σφραγίσει την ταυτότητα του νησιού, μέσα από μαρτυρίες των μεταλλωρύχων και των απογόνων τους, σε συνδυασμό με ιστορικό και ιδιωτικό αρχειακό υλικό. Σκοπός είναι η προστασία αυτής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που διαμόρφωσε την ιστορία τoυ νησιού, από την προϊστορική εποχή έως σήμερα.Η εξορυκτική δραστηριότητα στο νησί ανάγεται στην 3η χιλιετία π.Χ., με τον 6ο αιώνα π.Χ. να σηματοδοτεί τη μεγάλη ακμή της Σερίφου, και συνεχίστηκε μέσα από τη ρωμαϊκή, την ενετική και τη νεότερη ελληνική περίοδο, ως το οριστικό κλείσιμο των μεταλλείων το 1963. Στην ιστορία αυτή ξεχωρίζει η Μεγάλη Απεργία της Σερίφου (1916), ένα γεγονός-ορόσημο που ανέδειξε τις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλευαν καθημερινά οι μεταλλωρύχοι και οδήγησε στην καθιέρωση του 8ώρου στην Ελλάδα.Για δεκαετίες, η βιωματική ιστορία των μεταλλείων της Σερίφου διασωζόταν κυρίως μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις των ανθρώπων που έζησαν και εργάστηκαν εκεί. Καθώς όμως οι γενιές παρέρχονται, οι μαρτυρίες αυτές έπρεπε να καταγραφούν πριν χαθούν οριστικά. Έτσι, με τη στήριξη του Cycladic Identity, δημιουργήθηκε έναμε σπάνιο αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες που θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Το αρχείο περιλαμβάνει 11 video (10 με τις προφορικές μαρτυρίες μεμονωμένων μεταλλωρύχων και απογόνων τους και ένα με όλους τους μεταλλωρύχους μαζί),(έντυπο και ψηφιακό) με, σπάνια έγγραφα και δημοσιεύματα εκείνης της εποχής καισε ιστορικά σημεία των μεταλλείων, συνδέοντάς τα με τις αντίστοιχες προφορικές μαρτυρίες.Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους κατοίκους της Σερίφου σε μια εκδήλωση που περιελάμβανε μεταξύ άλλων συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους ίδιους τους μεταλλωρύχους αλλά και ξενάγηση στους τόπους των μεταλλείων στο Μέγα Λιβάδι, με αναφορά στην ιστορία, τη σημερινή κατάσταση και την προσπάθεια διάσωσης αυτών των μοναδικών μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς του νησιού.Το Cycladic Identity είναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης και Ιδρύτρια του Story Mentor. Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 26 προγράμματα σε 15 νησιά των Κυκλάδων ενώ σύντομα θα ανακοινώσει 10 νέα προγράμματα.