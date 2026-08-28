Πεδίον του Άρεως: Έρχεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
54ο Φεστιβάλ Βιβλίου Πεδίον του Άρεως

Πεδίον του Άρεως: Έρχεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου

Οι εκδοτικές συμμετοχές και οι παράλληλες εκδηλώσεις

Πεδίον του Άρεως: Έρχεται το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου
Στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες του, στο Πεδίον του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.

Η φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι με 285 περίπτερα , είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Με έμπνευση από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών.

Μέσα από τη φιλοσοφία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα.

Το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν: τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου, εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, καθώς και στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης και από τον σύλλογο «Η Φλόγα», παιδική θεατρική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ, παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη, συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, καθώς και τη συναυλία «Με της οθόνης τραγούδια ταξίδι στον χρόνο» με τον Μάριο Στρόφαλη και την Ειρήνη Τουμπάκη.

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