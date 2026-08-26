Η καθημερινή ζωή στη Δήλο του 20ού αιώνα

Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα “” αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των αγροτικών κτιρίων του 19ου αιώνα, διατηρώντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της αγροτικής κληρονομιάς της Δήλου. Η αγροτική ιστορία της Δήλου παραμένει ανεξερεύνητη και συχνά επισκιάζεται από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κληρονομιά του νησιού. Το έργο αναδεικνύει και διατηρεί αυτή την κληρονομιά, η οποία ξεκίνησε με την Αγροικία του Μάρκου—ένα σύνολο οκτώ κτιρίων από τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα που ξεχωρίζουν για την ευρηματική επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως ράγες βαγονέτων των ανασκαφών και αρχαία θραύσματα.Το Cycladic Identity είναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά.Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης και Ιδρύτρια του Story Mentor. Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 26 προγράμματα σε 15 νησιά των Κυκλάδων ενώ σύντομα θα ανακοινώσει 10 νέα προγράμματα.