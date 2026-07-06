Το παλιό ροκ συναντά το νέο στις 9 Ιουλίου στην Νίκαια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ροκ Χριστόφορος Κροκίδης Διάφανα Κρίνα Λαθρεπιβάτες Magic De Spell Rivolvair

Το παλιό ροκ συναντά το νέο στις 9 Ιουλίου στην Νίκαια

Ένα αφιέρωμα στον Χριστόφορο Κροκίδη,  στις μνήμες και τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανό τον ηλεκτρικό ήχο του ελληνικού ροκ.

Το παλιό ροκ συναντά το νέο στις 9 Ιουλίου στην Νίκαια
Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η Κίνηση για τον Πολιτισμό «Φυσάει Κόντρα», με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διοργανώνει βραδιά αφιερωμένη στον Χριστόφορο Κροκίδη, τον μουσικό που γαλουχήθηκε στην Παλιά Κοκκινιά και εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς εκφραστές της ελληνικής ροκ, διατηρώντας σταθερά τη διακριτική παρουσία του πίσω από μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Το παλιό ροκ συναντά το νέο στις 9 Ιουλίου στην Νίκαια


Η βραδιά αυτή είναι ένα μουσικό ταξίδι που ακολουθεί τα ίχνη της ελληνικής ροκ, από τις πρώτες δεκαετίες της έως σήμερα, μέσα από ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και νεότερους μουσικούς που συνεχίζουν να την εξελίσσουν.
Ο Χριστόφορος Κροκίδης υποδέχεται στη σκηνή τους καταξιωμένους μουσικούς και συνταξιδιώτες του: Ηλία Ασβεστόπουλο (2002 GR), Παναγιώτη Μπερλή (Διάφανα Κρίνα), Γιάννη Νικολάου (Λαθρεπιβάτες), Μιχάλη Σκαράκη (Magic de Spell), Σύλβια Ευθυμίου, Σπύρο Κορδέρα και Λασκαρίνα Τζίτζι.
Το παλιό ροκ συναντά το νέο στις 9 Ιουλίου στην Νίκαια
Παράλληλα, υποδέχεται για πρώτη φορά το νέο αίμα της ελληνικής ροκ, τους Rivolvair (Λευτέρης Χρυσοβιτσάνος, Ζωή Ντόμπρου, Λευτέρης Υετίων, Ανδρέας Στρατηγάκης, Κωνσταντίνος Πεντεσπίτης), καθώς και τον Ιάσονα Μανούσο, γεφυρώνοντας όλα όσα ζήσαμε με όλα όσα θα ακούμε στο μέλλον.
Επιμέλεια -Παρουσίαση: Γιώργος Λουίζος-Νίκος Χατζηελευθερίου

Rivolvair : Λευτέρης Χρυσοβιτσάνος, Ζωή Ντόμπρου, Λευτέρης Υετίων, Ανδρέας Στρατηγάκης, Κωνσταντίνος Πεντεσπίτης (Photo credits  Γιώργος Κόμητας)
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Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 | Ώρα: 21:00
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