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Υπουργείο Πολιτισμού: Απονεμήθηκαν οι υποτροφίες λυρικού τραγουδιού στη μνήμη δύο νεαρών ερμηνευτριών - θυμάτων των Τεμπών
Υπουργείο Πολιτισμού: Απονεμήθηκαν οι υποτροφίες λυρικού τραγουδιού στη μνήμη δύο νεαρών ερμηνευτριών - θυμάτων των Τεμπών
Αφορούν στην τελειοποίηση σπουδών στην κατεύθυνση της Όπερας, επιπέδου Bachelor ή Master, σε αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του εξωτερικού -
Ανάμεσα στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών ήταν και δύο νεαρές κοπέλες που ασχολούνταν με τη μουσική, η φοιτήτρια Φραντζέσκα Μπέζα και η σοπράνο Ελισάβετ Χατζηβασιλείου. Δυστυχώς, οι υπέροχες φωνές τους έσβησαν τόσο πρόωρα και άδικα...Ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής το υπουργείο Πολιτισμού θέσπισε στη μνήμη τους Υποτροφίες Λυρικού Τραγουδιού για την ενίσχυση νέων ερμηνευτών και τη συνέχιση των σπουδών τους.
Τις Υποτροφίες Λυρικού Τραγουδιού 2026/27 έλαβαν η 25χρονη υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη και ο 26χρονος τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος. Οι υποτροφίες του υπουργείου Πολιτισμού αφορούν, την τελειοποίηση σπουδών στην κατεύθυνση της Όπερας, επιπέδου Bachelor ή Master, σε αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του εξωτερικού. Θεσμοθετήθηκαν το 2023 με στόχο να απονέμονται ανά διετία, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2024/25.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο της διαδικασίας και οι υποτροφίες δίνονται σε Ελληνίδες και Έλληνες, αλλά και ξένους/ες υπηκόους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ηλικίας έως 28 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί/ες ή θα έχουν γίνει δεκτοί/ες να φοιτήσουν σε Σχολή του εξωτερικού και δεν δύνανται να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των σπουδών τους.
Οι δύο υπότροφοι επελέγησαν κατόπιν ακρόασης ενώπιον επιτροπής της ΕΛΣ, αποτελούμενης από τους Γιώργο Κουμεντάκη (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ), Παναγή Παγουλάτο (Διευθυντής Καλλιτεχνικού Συντονισμού & Διανομών ΕΛΣ), Σοφία Ταμβακοπούλου (Μουσική Σύμβουλος Διανομών ΕΛΣ), Αγαθάγγελο Γεωργακάτο (Διευθυντής Χορωδίας ΕΛΣ), Νίκο Βασιλείου (Αρχιμουσικός ΕΛΣ).
Με τη στήριξη της υποτροφίας, η υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη, θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Στοκχόλμης “Stockholm University of the Arts” στη Σουηδία, ενώ ο τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου – Hochschule für Musik und Theater ‘‘Felix Mendelssohn Bartholody’’ της Λειψίας στη Γερμανία.
Η Σταυρούλα Βασιλακάκη δήλωσε: «Νιώθω μεγάλη τιμή που το υπουργείο Πολιτισμού θα στηρίξει τις σπουδές μου. Η στήριξη αυτή είναι καθοριστική για την καλλιτεχνική μου πορεία. Όμως, τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα γιατί μαζί με την τεράστια χαρά, υπάρχει πάντοτε η θλίψη για τα δύο αυτά κορίτσια που έχασαν άδικα και τραγικά τις ζωές τους. Μακάρι η βοήθεια που προσφέρει η πολιτεία και οι θεσμοί στους νέους καλλιτέχνες να μη σχετιστεί ποτέ ξανά με τέτοια τραγωδία. Εύχομαι στο τέλος των σπουδών μου να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης της Εθνικής μας Όπερας και να καταφέρω κάποια στιγμή να ανέβω στη σκηνή της».
Ο Μιλτιάδης Τζημούρτος δήλωσε: « Η επιλογή μου από το υπουργείο Πολιτισμού ως υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 στη μνήμη των Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Ελισάβετ ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αυτή η υποτροφία έχει ένα ιδιαίτερο βάρος για μένα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω αυτή την υποτροφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσω να εξελίσσομαι καλλιτεχνικά και να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βρεθώ κάποια μέρα στη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».
Τις Υποτροφίες Λυρικού Τραγουδιού 2026/27 έλαβαν η 25χρονη υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη και ο 26χρονος τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος. Οι υποτροφίες του υπουργείου Πολιτισμού αφορούν, την τελειοποίηση σπουδών στην κατεύθυνση της Όπερας, επιπέδου Bachelor ή Master, σε αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του εξωτερικού. Θεσμοθετήθηκαν το 2023 με στόχο να απονέμονται ανά διετία, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2024/25.
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο της διαδικασίας και οι υποτροφίες δίνονται σε Ελληνίδες και Έλληνες, αλλά και ξένους/ες υπηκόους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ηλικίας έως 28 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί/ες ή θα έχουν γίνει δεκτοί/ες να φοιτήσουν σε Σχολή του εξωτερικού και δεν δύνανται να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των σπουδών τους.
Οι δύο υπότροφοι επελέγησαν κατόπιν ακρόασης ενώπιον επιτροπής της ΕΛΣ, αποτελούμενης από τους Γιώργο Κουμεντάκη (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ), Παναγή Παγουλάτο (Διευθυντής Καλλιτεχνικού Συντονισμού & Διανομών ΕΛΣ), Σοφία Ταμβακοπούλου (Μουσική Σύμβουλος Διανομών ΕΛΣ), Αγαθάγγελο Γεωργακάτο (Διευθυντής Χορωδίας ΕΛΣ), Νίκο Βασιλείου (Αρχιμουσικός ΕΛΣ).
Με τη στήριξη της υποτροφίας, η υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη, θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Στοκχόλμης “Stockholm University of the Arts” στη Σουηδία, ενώ ο τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου – Hochschule für Musik und Theater ‘‘Felix Mendelssohn Bartholody’’ της Λειψίας στη Γερμανία.
Η Σταυρούλα Βασιλακάκη δήλωσε: «Νιώθω μεγάλη τιμή που το υπουργείο Πολιτισμού θα στηρίξει τις σπουδές μου. Η στήριξη αυτή είναι καθοριστική για την καλλιτεχνική μου πορεία. Όμως, τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα γιατί μαζί με την τεράστια χαρά, υπάρχει πάντοτε η θλίψη για τα δύο αυτά κορίτσια που έχασαν άδικα και τραγικά τις ζωές τους. Μακάρι η βοήθεια που προσφέρει η πολιτεία και οι θεσμοί στους νέους καλλιτέχνες να μη σχετιστεί ποτέ ξανά με τέτοια τραγωδία. Εύχομαι στο τέλος των σπουδών μου να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης της Εθνικής μας Όπερας και να καταφέρω κάποια στιγμή να ανέβω στη σκηνή της».
Ο Μιλτιάδης Τζημούρτος δήλωσε: « Η επιλογή μου από το υπουργείο Πολιτισμού ως υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 στη μνήμη των Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Ελισάβετ ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αυτή η υποτροφία έχει ένα ιδιαίτερο βάρος για μένα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω αυτή την υποτροφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσω να εξελίσσομαι καλλιτεχνικά και να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βρεθώ κάποια μέρα στη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».
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