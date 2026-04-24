Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη: Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα που διεκδικεί βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών
Η διαδρομή της από τις σπουδές φαρμακευτικής στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου
Η απόφασή της να εγκαταλείψει την φαρμακευτική και να αφοσιωθεί στον κινηματογράφο δικαιώνεται απόλυτα, μέχρι στιγμής, για τη νέα αλλά πολυβραβευμένη ήδη Ελληνίδα σκηνοθέτιδα Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη η οποία θα δώσει το δυναμικό παρών στο φετινό 79ο Φεστιβάλ Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, διεκδικώντας με αξιώσεις μία ακόμη σημαντική διάκριση. Αυτή τη φορά θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» - φυτώριο διεθνούς ανάδειξης νέων δημιουργών – με την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους «Τιτανικός Ωκεανός» (Titanic Ocean).
Γυρισμένη στην Ιαπωνία και τη Ρουμανία, ταινία, της οποία η Ελληνίδα καλλιτέχνις υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο, αποτελεί μια συμπαραγωγή της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας και της Ιαπωνίας, και έχει διεθνές καστ ηθοποιών στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Arisa Sasaki, Melina Mardini, Haruna Matsui, Kotone Hanase, Hanna Muro, Riku Nakamura, Aki Kigoshi, Sei Matobu, Masahiro Higashide.
Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι μια 17χρονη κοπέλα, η Ακάμε, η οποία θέλει να γίνει γοργόνα. Η Ακάμε είναι 17 χρονών και θέλει να γίνει γοργόνα. Aνάμεσα στο άγρια ανταγωνιστικό περιβάλλον της σχολής και τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των ενυδρείων, η Ακάμε μαθαίνει να κρατά την ανάσα της υπό τα βλέμματα χιλιάδων θεατών, κολυμπώντας ανάμεσα σε αληθινούς καρχαρίες. Μεταξύ άπνοιας και εξαντλητικής χορογραφίας, η Ακάμε ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και απελευθερώνει την κρυμμένη της φωνή, δυνατή όσο εκείνη της μυθικής σειρήνας, μεταλλάσσοντας το κυνήγι της επιτυχίας σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση.
Γεννημένη στη Κομοτηνή η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη σπούδασε, αρχικά, φαρμακευτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά η αγάπη της για τον κινηματογράφο οδήγησε στη συνέχεια τα βήματά της στο τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών της συμπρωτεύουσας.
Η δουλειά της ξεχώρισε από τα πρώτα της κιόλας επαγγελματικά βήματα. Οι μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες της έχουν προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ μεταξύ των οποίων και αυτά των Καννών, του Βερολίνου, της Βενετίας και του Λοκάρνο. Η μέχρι τώρα πορεία της στο εξωτερικό είναι εξαιρετική καθώς έχει προταθεί δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της χρονιάς, η ταινία της «Electric Swan» ανακηρύχθηκε Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία της Χρονιάς από την Ένωση Γάλλων Κριτικών ενώ δουλειές της έχουν προβληθεί σε δημοφιλή διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες. Στην Ελλάδα έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τις ταινίες της «Washingtonia» (2014), «Limbo» (2016), «Electric Swan» (2019) και «What Mary Didn’t Know» (2024).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα