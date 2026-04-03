Με το δρώμενο της παραδοσιακής φορεσιάς ξεκινούν οι εκδηλώσεις του πανάρχαιου εθίμου «Λαζαρίνες» στην Κοζάνη
Το έθιμο των Λαζαρίνων έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, καθώς ανάγεται στην αρχαιότητα και συνδέεται με τελετουργίες που σχετίζονταν με την αναγέννηση της φύσης

Με επίκεντρο την παράδοση και «άρωμα» άνοιξης, η Αιανή Κοζάνης ξεκινά από σήμερα το εμβληματικό έθιμο των «Λαζαρίνων», ένα ζωντανό λαογραφικό δρώμενο που αναβιώνει κάθε χρόνο και σηματοδοτεί την έναρξη του κύκλου των πασχαλινών εθίμων, γεμίζοντας την περιοχή με χρώματα, μουσικές και παραδοσιακούς χορούς.

Το έθιμο των Λαζαρίνων έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, καθώς ανάγεται στην αρχαιότητα και συνδέεται με τελετουργίες που σχετίζονταν με την αναγέννηση της φύσης. Στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη χριστιανική παράδοση, συνδεόμενο με την Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε σύμβολο ελπίδας για την εθνική ανάσταση. Σήμερα, παραμένει ζωντανό στην Αιανή, αποτελώντας βασικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας.


«Έθιμο καθαρά αρχαιοελληνικό, που συνδέεται με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής, με ρίζες στα Αρτεμίσια και τα Παρθένεια της αρχαιότητας», δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής Αστέριος Βαβλιάρας. Όπως συμπληρώνει, «στους χριστιανικούς χρόνους συνδέθηκε με την Ανάσταση του Λαζάρου, προάγγελο της Ανάστασης του Κυρίου, ενώ στα χρόνια της Τουρκοκρατίας συμβόλιζε την ελπίδα για την εθνική ανάσταση». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «οι Λαζαρίνες και η Αιανή είναι ταυτόσημες έννοιες, ένα ζωντανό λαϊκό δρώμενο που διατηρείται με αρχαιοπρεπή λαμπρότητα και συμμετοχή γυναικών όλων των ηλικιών».

Στο επίκεντρο του εθίμου βρίσκονται οι ομάδες των κοριτσιών και γυναικών, οι οποίες, ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, περιδιαβαίνουν τις γειτονιές τραγουδώντας και χορεύοντας τραγούδια αφιερωμένα στην άνοιξη, τη ζωή, την αγάπη, αλλά και τη νοσταλγία και τον ξεριζωμό, διατηρώντας αναλλοίωτη τη συλλογική μνήμη.

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων ξεκινά σήμερα με αναφορά στο δρώμενο και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς των Λαζαρίνων στην Αίθουσα Πολιτισμού Αιανής. Αύριο, Σάββατο, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τα «μπλίκια» των μικρών Λαζαρίνων στις γειτονιές, το «πήδημα της γάστρας» στον Ιερό Ναό της Παναγίας και τον «Τρανό χορό – Τσιντσιρό» στην κεντρική πλατεία, ενώ ακολουθεί παραδοσιακό «κονάκι» με εδέσματα.

Η αυλαία πέφτει την Κυριακή των Βαΐων, με τον χορό των γυναικών και τα βαϊάτικα τραγούδια στην κεντρική πλατεία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση χορευτικών τμημάτων από συλλόγους της περιοχής και φιλοξενούμενα σχήματα.

Η Δημοτική Κοινότητα Αιανής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αιανής «Η Πρόοδος», καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς, βρίσκονται σε διαρκείς συσκέψεις για την άρτια διοργάνωση των φετινών τριήμερων εκδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος επισκεπτών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην υποδοχή αντιπροσωπείας από τον Δήμο Λαυρεωτικής, αλλά και φιλοξενούμενων χορευτικών συγκροτημάτων.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

