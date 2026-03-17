Εκδήλωση για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην Ουάσιγκτον
Με πρωτοβουλία του  πολιτιστικός σύλλογος της ευρύτερης περιοχής της αμερικανικής πρωτεύουσας, "Προμηθέας".

Στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφιέρωσε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), ο Πολιτιστικός Σύλλογος της ευρύτερης περιοχής Ουάσιγκτον, "Προμηθέας". Ήταν μια διαδικτυακή εκδήλωση, στο Ελληνικό Κέντρο, με ομιλήτρια την διαπρεπή Βυζαντινολόγο, καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Σοφία Μεργιαλή-Σαχά (φωτογραφία), με θέμα: "Μια καρδιά Ελληνική που χτυπά στην Οικουμένη - Η αλήθεια μέσα από τα λόγια της".

Η Δρ. Μεργιαλή, η οποία έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και διδακτορικό στη Σορβόννη υπό την καθοδήγηση της Ελένης Αρβελέρ, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με την αείμνηστη καθηγήτρια της. Μίλησε για την Αρβελέρ μέσα από το ρόλο της δασκάλας και κυρίως μέσα από τα ίδια της τα λόγια που "λειτουργούν ως γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και έμπνευσης".

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το ποιά είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Ρωμιοσύνης και Ελληνοσύνης έως εάν οι "δημοκρατικές αντιλήψεις" του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν επέστρεψε από τη Γαλλία για να κυβερνήσει στην Ελλάδα, ήταν αποτέλεσμα της φιλίας του με την Αρβελέρ.

O Πρόεδρος του "Προμηθέα" Γιάννης Γιαμάνης στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι "είχαμε στο Πρόγραμμα να καλέσουμε" την Ελένη Αρβελέρ να μας μιλήσει διαδικτυακά αλλά δυστυχώς "δεν προλάβαμε". Την καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή παρουσίασε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Μαγδαληνή Παπαποστόλου-Κανταρτζή.
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Η πραγματική αξία φαίνεται στον χρόνο

Το Premium Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι μια τραπεζική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ενώ εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής

