Εκδήλωση για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην Ουάσιγκτον

Στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφιέρωσε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), ο Πολιτιστικός Σύλλογος της ευρύτερης περιοχής Ουάσιγκτον, "Προμηθέας". Ήταν μια διαδικτυακή εκδήλωση, στο Ελληνικό Κέντρο, με ομιλήτρια την διαπρεπή Βυζαντινολόγο, καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Σ(φωτογραφία), με θέμα: "Μια καρδιά Ελληνική που χτυπά στην Οικουμένη - Η αλήθεια μέσα από τα λόγια της".Η Δρ. Μεργιαλή, η οποία έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και διδακτορικό στη Σορβόννη υπό την καθοδήγηση της Ελένης Αρβελέρ, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με την αείμνηστη καθηγήτρια της. Μίλησε για την Αρβελέρ μέσα από το ρόλο της δασκάλας και κυρίως μέσα από τα ίδια της τα λόγια που "λειτουργούν ως γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και έμπνευσης".Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το ποιά είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Ρωμιοσύνης και Ελληνοσύνης έως εάν οι "δημοκρατικές αντιλήψεις" του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν επέστρεψε από τη Γαλλία για να κυβερνήσει στην Ελλάδα, ήταν αποτέλεσμα της φιλίας του με την Αρβελέρ.O Πρόεδρος του "Προμηθέα"στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι "είχαμε στο Πρόγραμμα να καλέσουμε" την Ελένη Αρβελέρ να μας μιλήσει διαδικτυακά αλλά δυστυχώς "δεν προλάβαμε". Την καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή παρουσίασε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου,