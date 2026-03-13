Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Η Caroline Myss στην Αθήνα για ένα διήμερο workshop
Η Caroline Myss, συγγραφέας πέντε βιβλίων που βρέθηκαν στη λίστα των New York Times Best Sellers και μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον χώρο της σύγχρονης πνευματικής σκέψης, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Στις 25 και 26 Απριλίου θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα διήμερο workshop με τίτλο «Το Ιερό Εσωτερικό Δίκτυο: Επανασύνδεση με τους Αόρατους Νόμους της Ζωής», καλεσμένη του Leading Minds.
Η Myss έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από το έργο της στον τομέα της λεγόμενης «ενεργειακής ανατομίας», μια προσέγγιση που συνδέει συναισθηματικά και ψυχολογικά μοτίβα με τη σωματική υγεία. Έχει συνεργαστεί με τον καθηγητή του Χάρβαρντ και νευροχειρουργό Dr. Norman Shealy και έχει διδάξει επί δεκαετίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.
Στα βιβλία και στις ομιλίες της εστιάζει στην έννοια της προσωπικής ευθύνης και της εσωτερικής μεταμόρφωσης, υποστηρίζοντας ότι οι κρίσεις υγείας και ζωής συνδέονται συχνά με βαθύτερες εσωτερικές συγκρούσεις και επιλογές.
Όπως έχει δηλώσει: «Κάθε επιλογή που κάνουμε είναι μια πράξη δύναμης και κάθε πράξη δύναμης έχει συνέπειες».
Το έργο της στην ΕλλάδαΌλα τα βιβλία της Caroline Myss κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα, οι οποίες έχουν φέρει στο ελληνικό κοινό το σύνολο της βιβλιογραφίας της.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- Ανατομία του Πνεύματος
- Ιερά Συμβόλαια
- Γιατί οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται και πώς μπορούν
- Το έργο της έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και έχει επηρεάσει εκατομμύρια αναγνώστες διεθνώς.
Το workshop στην ΑθήναΤο διήμερο θα πραγματοποιηθεί στο Sofitel Athens Airport και θα περιλαμβάνει συνολικά 16 ώρες workshops και ομιλιών. Η Caroline Myss θα βρίσκεται επί σκηνής για 8 ώρες, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα διεθνή δεδομένα. Τις υπόλοιπες ώρες συμπληρώνουν καταξιωμένοι Έλληνες εισηγητές με βιωματικά workshops που αναμένεται να επηρεάσουν βαθιά το κοινό. Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά μέσω live streaming.
- Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και Έλληνες ομιλητές με τις ακόλουθες θεματικές:
- Η Αγνή Μαριακάκη παρουσιάζει την ομιλία «Το τραύμα ως πύλη: πώς μετατρέπεις την πληγή σε ενέργεια ζωής», προσεγγίζοντας το τραύμα ως δυναμικό σημείο μετάβασης και προσωπικής ανασυγκρότησης.
- Ο Ανδρέας Κονάνος μιλά με τίτλο «Όταν χάνεις τον ρόλο σου», εξετάζοντας την κρίση ταυτότητας και τις μεταβάσεις ζωής.
- Η Βέλια Νουρλόγλου παρουσιάζει το workshop «Μυστικές Συμφωνίες στις Σχέσεις», εστιάζοντας στα αόρατα μοτίβα που διαμορφώνουν τη συναισθηματική δυναμική.
- Η Έφη Κονταξή αναπτύσσει το θέμα «Ενοχή – ο κρυφός σου σαμποτέρ και πώς να τον μετατρέψεις σε σύμμαχο», μέσα από μια διερεύνηση της έννοιας της ενοχής μέσω αρχετυπικής συστημικής αναπαράστασης.
- Η Μάρεα Λαουτάρη παρουσιάζει την ομιλία «Από την εξάντληση στην ευθυγράμμιση. Πώς οι εσωτερικές μας ιστορίες, μας οδηγούν στο burnout ή στη ζωή που μας αξίζει», εστιάζοντας στη μετάβαση από την εσωτερική σύγκρουση στη συνειδητή επιλογή πορείας.
- Η Έρρικα Πρεζεράκου παρουσιάζει το «Let’s Replayce our lives», προσεγγίζοντας την επανεκκίνηση της προσωπικής διαδρομής μέσα από το μοντέλο Replayce.
- Τη διοργάνωση και τη ροή του διημέρου συντονίζει η Καίτη Φαρμάκη.
Πληροφορίες και εισιτήρια: leadingminds.gr/el/#tickets
ΔιοργάνωσηΗ εκδήλωση διοργανώνεται από το Leading Minds, το οποίο έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 250 ομιλητές σε συνέδρια και σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης. Το 2024 υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Bruce Lipton σε διήμερη διοργάνωση με διεθνή συμμετοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα