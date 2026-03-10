Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο διάσημος χορογράφος Σίντι Λαρμπί Σερκαουί φέρνει στην Αθήνα την παράσταση «Ihsane»
Ο διάσημος χορογράφος Σίντι Λαρμπί Σερκαουί φέρνει στην Αθήνα την παράσταση «Ihsane»
Ο παγκόσμιος σταρ της χορογραφίας και τα Ballet du Grand Théâtre de Genève & Eastman έρχεται στην Αθήνα, με το νέο του έργο Ihsane στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη)
Το Ihsane είναι το νέο έργο του παγκοσμίου φήμης χορογράφου Sidi Larbi Cherkaoui (Σιντί Λαρμπί Σερκαουί), μια εντυπωσιακή και καλλιτεχνικά τολμηρή παράσταση - φόρος τιμής στις μαροκινές του ρίζες, αλλά και μια βαθιά προσωπική εξερεύνηση της ταυτότητας, της μνήμης και της συμφιλίωσης, που εξυμνεί όσα μας ενώνουν, πέρα από σύνορα και συγκρούσεις.
Ο παγκοσμίου φήμης Φλαμανδο-Μαροκινός χορογράφος Sidi Larbi Cherkaoui (Σίντι Λαρμπί Σερκαουί) επισκέπτεται την Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις της νέας του δημιουργίας «Ihsane», που παρουσιάζεται από το Ballet du Grand Théâtre de Genève και την ομάδα Eastman στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης – Χορός στο Μέγαρο, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).
Όπως συνήθως, ο Cherkaoui συγκεντρώνει και αυτή τη φορά μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ομάδα, που αντικατοπτρίζει τη ζωτικότητα και τη δημιουργική ένταση αυτής της περιοχής του πλανήτη, με την οποία ο χορογράφος συνδέεται μέσω των προγόνων του. Τη μουσική συνέθεσε ειδικά για την παράσταση ο Τυνήσιος δεξιοτέχνης της viola d'amore Jasser Haj Youssef, ο οποίος ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής μαζί με τους τραγουδιστές Fadia Tomb El-Hage (Λίβανος) και Mohammed El Arabi Serghini (Μαρόκο) και τους μουσικούς Gaël Cadoux (Rhodes piano), Yasamin Shahhosseini (ούτι) και Gabriele Miracle Bragantini (κρουστά).
Το εντυπωσιακό θέαμα που χαρίζουν οι συνολικά 18 χορευτές επί σκηνής συμπληρώνουν οι δημιουργίες του visual artist Amine Amharech, που δημιουργούν μια σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα με εμφανείς μαροκινές αναφορές, και τα πρωτοποριακά κοστούμια του σχεδιαστή Amine Bendriouich, εμπνευσμένα από την ενδυματολογική παράδοση των Βερβέρων, απελευθερώνοντάς την ωστόσο από συμβάσεις φύλου και μορφής. Τον σχεδιασμό φωτισμών υπογράφει η Fabiana Piccioli, ενώ το βίντεο επιμελείται ο Maxime Guislain.
Ο Sidi Larbi Cherkaoui είναι μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο σύγχρονο χορό. Πολυσχιδής δημιουργός - χορογράφος, σκηνοθέτης όπερας, χορευτής, συνθέτης, πιανίστας, εικαστικός -εργάζεται σε πολλαπλά πεδία και πλατφόρμες, από τον κινηματογράφο και το Broadway, μέχρι τη δημιουργία μουσικών βίντεο, την όπερα, τα μουσεία και την κοινοτική τέχνη.
Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Ballet du Grand Théâtre de Genève, έχει το ταλέντο να δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, όπου η κίνηση, η μουσική και η αρχιτεκτονική συνυφαίνονται αβίαστα.
Εξέχουσα μορφή στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή του Βελγίου και ιδρυτής της εταιρείας χορού Eastman, έχει στο ενεργητικό του πάνω από 50 χορογραφίες.
Γνωστός στο κοινό της Γενεύης, παρουσίασε το "Loin" στο GTG το 2005 και το 2008, και το "Fall" τον Οκτώβριο του 2019, στο πλαίσιο της βραδιάς "Minimal Maximal". Τον Ιούλιο του 2022 αποχωρεί από το Ballet Vlaanderen, με το οποίο δημιούργησε τα "Fall" (2015), "Exhibition" (2016) και "Requiem" (2017), για να αναλάβει τη διεύθυνση του Μπαλέτου του Grand Théâtre. Το 2013 συνεργάστηκε με τους Damien Jalet και Marina Abramović για το "Boléro" στην Όπερα του Παρισιού, και ξανά με το ίδιο δίδυμο για το "Pelléas et Mélisande" στην Αμβέρσα το 2018. Οι σκηνοθεσίες του στην όπερα περιλαμβάνουν επίσης τα "Les Indes galantes" του Rameau, την "Alceste" του Gluck στην Κρατική Όπερα της Βαυαρίας στο Μόναχο, καθώς και το "Satyagraha" του Philip Glass για το Θέατρο της Βασιλείας. Το 2023 σκηνοθέτησε το "Idomeneo" του Mozart στο GTG, με σκηνικά της Chiharu Shiota.
IHSANE
Η έννοια και οι αναφορές του έργου
Το νέο αυτό έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2024, αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός δίπτυχου που ξεκίνησε με το "Vlaemsch (chez moi)" το 2022, όπου ο Cherkaoui διερευνούσε τη σχέση του με τη μητέρα του και τις φλαμανδικές του ρίζες. Στο Ihsane (που στα αραβικά εκφράζει ένα ιδανικό αγαθότητας, ευεργεσίας και εσωτερικής ένωσης και επικοινωνίας με το σύμπαν) στρέφει το βλέμμα στον πατέρα του, έναν Μαροκινό μετανάστη στη Φλάνδρα που έχασε σε νεαρή ηλικία – μια αναζήτηση που φορτίζεται ακόμη περισσότερο από την αδυναμία εντοπισμού του τάφου του στην Ταγγέρη, τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του. Το έργο λειτουργεί ως μια «χορογραφημένη κηδεία που δεν έγινε ποτέ» και αναμετριέται με την απώλεια, την ανάμνηση και την ανάγκη υπέρβασης των ορίων που θέτουν οι ταυτότητες και οι τόποι.
Ihsane, όμως, δεν σημαίνει μόνο αυτό. Στο Βέλγιο, συνδέεται επίσης με ένα ρατσιστικό και ομοφοβικό έγκλημα που συνέβη στη Λιέγη το 2012: ένας νεαρός ομοφυλόφιλος άνδρας, 32 ετών, μαροκινής καταγωγής, ο Ihsane Jarfi, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από ένα νυχτερινό κέντρο.
Ο επιτυχημένος χορογράφος, ομοεθνής του θύματος αλλά και queer δημιουργός, επιχειρεί να ταυτιστεί με τον Jarfi και τον τιμά μέσα από αυτήν την παραγωγή που επανεξετάζει την οικογενειακή του ιστορία, διατυπώνοντας παράλληλα μέσα από το χορό σημαντικές αναζητήσεις: «Τι αποτύπωμα αφήνουμε πίσω μας; Πώς γίνεται περισσότερες από μία ταυτότητες να χωρέσουν στο ίδιο σώμα;».
Μέσα από μια ενδοσκοπική περιήγηση στα όνειρα και τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας και ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κινησιολογικό τοπίο, ο Cherkaoui στο "Ihsane" αποτυπώνει τον κόσμο ως πεδίο αδιάκοπης αναγέννησης και αλλαγής, και επιχειρεί μια άσκηση συμφιλίωσης που αποζητά να υπερβεί τις προσωπικές αλλά και γεωπολιτικές συγκρούσεις, παίζοντας με τις απαξιωτικές και στερεοτυπικές οπτικές γύρω από τον αραβικό κόσμο, που ακόμη και σήμερα έχουν ισχυρή παρουσία στη Δύση.
Παρατηρεί τον κόσμο να αλλάζει σε έναν ατέρμονο κύκλο καταστροφής και αναγέννησης.
Στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στις κουλτούρες που φυλακίζουν και χωρίζουν τους ανθρώπους.
Προτιμά τη γεωγραφία που βρίσκεται σε συνεχή διαμόρφωση, τα τοπία που αλλάζουν διαρκώς, και τον κοινό χώρο όπου συνυπάρχουμε. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, αποκαλύπτει τα αόρατα νήματα
που μας συνδέουν μεταξύ μας.
Το Ihsane αποτελεί τελικά ένα ταξίδι προς την αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης και μια προσπάθεια υπέρβασης της σύγκρουσης, της εγκατάλειψης και της λήθης.
Σκηνικά: Amine Amharech
Κοστούμια: Amine Bendriouich
Φωτισμοί: Fabiana Piccioli
Μουσική: Jasser Haj Youssef
Βίντεο: Maxime Guislain
Τραγούδι: Fadia Tomb El-Hage - Mohammed El Arabi Serghini
Μουσικοί:
Jasser Haj Youssef – viola d'amore
Gaël Cadoux – piano Rhodes
Yasamin Shahhosseini – ούτι
Gabriele Miracle Bragantini – κρουστά
Με τους χορευτές των:
Ballet du Grand Théâtre de Genève & Eastman
Διακεκριμένη Ζώνη: 70 ευρώ
-Α Ζώνη: 65 ευρώ
-Β Ζώνη: 58 ευρώ
-Γ Ζώνη: 48 ευρώ
-Δ Ζώνη: 38 ευρώ
-Ε Ζώνη: 28 ευρώ, και εκπτωτικό 18 ευρώ
Ισχύουν ειδικές τιμές για διάφορες κατηγορίες: Φοιτητικό, Συνοδός ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Νέοι μέχρι 25 ετών, ΑΜΕΑ, 65+, Πολύτεκνοι: 18 ευρώ | Πληροφορίες: Ταμείο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
*Σε όλες τις ζώνες εισιτηρίων υπάρχει έκπτωση ΑΜΕΑ 15%
Εισιτήρια VIP: 100 ευρώ & 150 ευρώ, με συμμετοχή στο κοκτέιλ τη βραδιά της πρεμιέρας
