Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της

Στον χώρο όπου έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά «επιστρέφει» η Αλίκη Βουγιουκλάκη 30 χρόνια μετά τον θάνατό της καθώς από τα τέλη Μαΐου θα φιλοξενείται εκεί, μόνιμα, το καμαρίνι της.
Το κοστούμι της από την «Εύθυμη Χήρα», προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα και σπάνιες φωτογραφίες που παραχώρησε η οικογένεια της Αλίκης θα γεμίσουν το με εικόνες και μνήμες το χώρο που θα επιμεληθεί ο σκηνογράφος Μανώλης Παντελιδάκης.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Καναλιού Ένα 90,4 και του Προϊσταμένου Προγράμματος και Πολιτισμού του σταθμού, δημοσιογράφου Παναγιώτη Φύτρα, ενός ανθρώπου που η ίδια εμπιστευόταν απόλυτα. Η ιδέα του αγκαλιάστηκε με θέρμη από την οικογένεια τη ηθοποιού αλλά και από τον από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη
Να σημειώσουμε πως η Αλίκη Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε, το 1953, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την παρθενική θεατρική της εμφάνιση συμμετέχοντας στο έργο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, στο πλευρό του Χριστόφορου Νέζερ.