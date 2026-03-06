Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλίκη Βουγιουκλάκη Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της

Το 1953 είχε κάνει εκεί την πρώτη της θεατρική εμφάνιση

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον χώρο όπου έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά «επιστρέφει» η Αλίκη Βουγιουκλάκη 30 χρόνια μετά τον θάνατό της καθώς από τα τέλη Μαΐου θα φιλοξενείται εκεί, μόνιμα, το καμαρίνι της.
Το κοστούμι της από την «Εύθυμη Χήρα», προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα και σπάνιες φωτογραφίες που παραχώρησε η οικογένεια της Αλίκης θα γεμίσουν το με εικόνες και μνήμες το χώρο που θα επιμεληθεί ο σκηνογράφος Μανώλης Παντελιδάκης.
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Καναλιού Ένα 90,4 και του Προϊσταμένου Προγράμματος και Πολιτισμού του σταθμού, δημοσιογράφου Παναγιώτη Φύτρα, ενός ανθρώπου που η ίδια εμπιστευόταν απόλυτα. Η ιδέα του αγκαλιάστηκε με θέρμη από την οικογένεια τη ηθοποιού αλλά και από τον από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκει μόνιμη στέγη το καμαρίνι της
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1953, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Να σημειώσουμε πως η Αλίκη Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε, το 1953, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την παρθενική θεατρική της εμφάνιση συμμετέχοντας στο έργο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, στο πλευρό του Χριστόφορου Νέζερ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης