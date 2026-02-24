«Ζορμπάς»: Ο Πασχάλης Τσαρούχας θα ενσαρκώσει τον θρυλικό ήρωα του Καζαντζάκη - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Λευτέρης Γιοβανίδης

«Να πέφτεις όπου να ’ναι, με τα μούτρα ! Να πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά, στο κρασί, στον έρωτα και να μη φοβάσαι το Θεό, μήτε το διάολο. Αυτό θα πει παλικάρι!» έγραφε οσκιαγραφώντας, με λίγες λέξεις, το προφίλ του πιο δημοφιλή και αντισυμβατικού λογοτεχνικού ήρωά του, του Αλέξη. Η πρωτόγονη αυτή φιγούρα, που βασιζόταν σε ένα υπαρκτό πρόσωπο και ενέπνευσε βαθιά, θα ζωντανέψει ξανά, από τις 7 Μαρτίου, από το(ΚΘΒΕ), με την σκηνοθετική υπογραφή του Λευτέρη Γιοβανίδη, και τονστον πρωταγωνιστικό ρόλο.Πρόκειται για ένα νέο, φιλόδοξο αλλά και αρκούντως απαιτητικό εγχείρημα καθώς αποτελεί τη θεατρική μεταφορά ενός από τα εμβληματικότερα μυθιστορήματα παγκοσμίως το οποίο έχει συνδυαστεί άρρηκτα με την κινηματογραφική εκδοχή του 1963 από τον, με τον πληθωρικόστον κεντρικό ρόλο και τη μουσική τουπου άφησε εποχή και ταξίδεψε το ελληνικό Συρτάκι στα πέρατα του κόσμου.Εξήντα τρία ολόκληρα χρόνια μετά, ο Λευτέρης Γιοβανίδης διηγείται ξανά, από το θεατρική σανίδι αυτή τη φορά, τη συναρπαστική ιστορία του Ζορμπά, του ακατέργαστου αλλά σοφού, του αχόρταγου για ζωή και ατρόμητου άνδρα που γνώρισε ο Νίκος Καζαντζάκης το 1914, στο Άγιος Όρος και όπως ο ίδιος έγραφε χαρακτηριστικά «του έμαθε ν΄ αγαπά τη ζωή και να μην φοβάται τον θάνατο». Γι’ αυτό και του χάρισε την αθανασία μέσα από το μυθιστόρημά του «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» που κυκλοφόρησε το 1946.Στο ερώτημα «ποιος ήταν ο Αλέξης Ζορμπάς», ο καθένας θα μπορούσε να κάλλιστα να προσθέσει και μια διαφορετική διάσταση. Για τον σκηνοθέτη της παράστασης ήταν ο άνθρωπος που πάλευε με τη ζωή όπως ήταν: «Ο άνθρωπος είναι το μόνο ον που γνωρίζει ότι η ζωή του έχει τέλος. Η γνώση αυτή γεννά έναν βαθύ, συχνά άρρητο φόβο. Όχι μόνο της ανυπαρξίας, αλλά και της απώλειας νοήματος, ελέγχου και συνέχειας. Από τη στιγμή που αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, αναζητά στήριγμα στη μνήμη, στην αγάπη, στη σκέψη, στη σχέση του με τον Θεό ως πλάστη. Στον κόσμο του Ζορμπά, αυτή η αγωνία παίρνει δύο μορφές.Ο Νίκος στέκεται απέναντι στη ζωή με στοχασμό και δισταγμό. Θέλει να καταλάβει πριν ζήσει. Αναζητά απαντήσεις για το νόημα, για τον πόνο, για όσα βρίσκονται πέρα από το τέλος. Όμως η σκέψη του γίνεται συχνά βάρος. Όσο περισσότερο προσπαθεί να εξηγήσει τη ζωή, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από αυτήν.Ο Ζορμπάς, αντίθετα, παλεύει με τη ζωή όπως είναι. Δεν αρνείται τον Θεό, αλλά δεν τον αναζητά μακριά από τον άνθρωπο. Τον ψάχνει στη γη, στο σώμα, στον έρωτα, στη χαρά και στην αποτυχία. Η σχέση του με τον κόσμο είναι μια συνεχής δοκιμασία… να πέφτεις, να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις. Δεν νικά τον φόβο του θανάτου επειδή τον ξεχνά, αλλά επειδή ζει μαζί του. Σαν να γνωρίζει πως τίποτα δεν χαρίζεται και πως το μόνο που μένει στον άνθρωπο είναι ο τρόπος που θα σταθεί απέναντι στη ζωή» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Γιοβανίδης και προσθέτει με νόημα: