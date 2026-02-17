Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρέχουν ειδικά προνόμια και εκπτώσεις για τρία χρόνια

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, οι κάτοχοι τηςθα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τα επόμενα τρία χρόνια.Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στητης επαφής των νέων με τη μουσική, τις παραστατικές τέχνες και τον σύγχρονο πολιτισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με διαχρονική προσήλωση στην καλλιτεχνική αριστεία και την πολιτιστική παιδεία, στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των νέων και της τέχνης.Από την άλλη πλευρά, το, ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα, συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν τις ευκαιρίες συμμετοχής, μάθησης και πολιτιστικής καλλιέργειας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της νεολαίας, προσφέρονταςσε τομείς όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, οι μετακινήσεις και η ψυχαγωγία, σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Η ένταξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων ενισχύει περαιτέρω τον πολιτιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος στην Ελλάδα.Πρόεδρος ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχτηκε την πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να προσφέρει, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ευκολότερη πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού που καλλιεργούν μια ευρύτερη αντίληψη και μια στενότερη σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήδη διαθέτει εκπτωτικά εισιτήρια για φοιτητές και μαθητές, ανοίγεται χάρη στην πρωτοβουλία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε ένα μεγαλύτερο κοινό, ελληνικό και διεθνές, υπηρετώντας και με αυτό τον τρόπο την αποστολή του.Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καανέφερε:«Η συνεργασία μας με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διεύρυνση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πολιτισμός είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας και της διαμόρφωσης ενεργών, ευαισθητοποιημένων και δημιουργικών πολιτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να έρθουν πιο κοντά στη μουσική και τις τέχνες, να εμπνευστούν και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε συνέργειες που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής της νέας γενιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για τη στήριξη της νεολαίας, την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τέχνη και τη γνώση για όλους τους νέους».

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης, αφιερωμένο στη μουσική, τις παραστατικές τέχνες και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου και πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, εκθέσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, το Μέγαρο προωθεί την πρόσβαση στην τέχνη για όλες τις ηλικίες, ενισχύοντας τη σύνδεση της κοινωνίας με τον πολιτισμό.Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών άνοιξε τις πόρτες του το 1991 και από τότε αποτελεί έναν σημαντικό πολιτιστικό φάρο της χώρας. Τοπόσημο στο κέντρο της Αθήνας, φιλοξενεί τις δύο μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών στην Ελλάδα, τρεις αίθουσες συναυλιών και άλλων χρήσεων, μικρότερες αίθουσες συνεδρίων, καθώς και εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Μέγαρο έχει φιλοξενήσει διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και ορχήστρες, ενώ παράλληλα προάγει την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την πολιτιστική συμμετοχή όλων των ηλικιών, καθιερώνοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη μουσική και τις τέχνες στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης: Nέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!



Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.



Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το 2026 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη Νέα Γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων Νεολαίας και δράσεων που δύναται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που τη στηρίζουν στην πράξη.



Εξάλλου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη Νέα Γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότηταςΤαυτόχρονα η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα ένα έρεισμα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές ενώ οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως σε Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Μεταφορές, Καταστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες, Αθλητισμό και ΤουρισμόΟι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση τους για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας στο europeanyouthcard.gr