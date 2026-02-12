Πέθανε στα 92 του ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
πέθανε Συγγραφέας Ολλανδός

Πέθανε στα 92 του ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

Από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς λογοτέχνες της Ευρώπης – Είχε ζήσει τα τελευταία χρόνια στη Μενόρκα

Πέθανε στα 92 του ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο εκδοτικός οίκος De Bezige Bij. Σύμφωνα με τη χήρα του, ο συγγραφέας απεβίωσε «στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Νόοτεμποομ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς συγγραφείς της Ευρώπης, με πλούσιο έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια και συλλογές διηγημάτων, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με σημαντικά διεθνή βραβεία.

Από τη Χάγη στην Ευρώπη και στη Μενόρκα

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Σέις Νόοτεμποομ ήταν συγγραφέας με έντονα ταξιδιωτική ταυτότητα, έχοντας περάσει μεγάλα κομμάτια της ζωής του στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ και στη Μενόρκα.

Παράλληλα με τη συγγραφική του πορεία, εργάστηκε και ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες.



Τα έργα που τον καθιέρωσαν

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο Φίλιπ και οι άλλοι», κυκλοφόρησε το 1955, ωστόσο η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1980 με το έργο «Ιεροτελεστίες», που θεωρείται από τα πιο εμβληματικά της λογοτεχνικής του διαδρομής.

Το έργο του μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες, αποκτώντας διεθνές κοινό και σταθερή θέση στον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό κανόνα.

Κλείσιμο

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης