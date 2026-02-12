Πέθανε στα 92 του ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Ολλανδός
συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο εκδοτικός οίκος De Bezige Bij. Σύμφωνα με τη χήρα του, ο συγγραφέας απεβίωσε
«στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.
Ο Νόοτεμποομ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς συγγραφείς
της Ευρώπης, με πλούσιο έργο που περιλαμβάνει μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια και συλλογές διηγημάτων, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με σημαντικά διεθνή βραβεία.
Από τη Χάγη στην Ευρώπη και στη Μενόρκα
Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Σέις Νόοτεμποομ ήταν συγγραφέας με έντονα ταξιδιωτική ταυτότητα, έχοντας περάσει μεγάλα κομμάτια της ζωής του στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ και στη Μενόρκα.
Παράλληλα με τη συγγραφική του πορεία, εργάστηκε και ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες.
Τα έργα που τον καθιέρωσαν
Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο Φίλιπ και οι άλλοι», κυκλοφόρησε το 1955, ωστόσο η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1980 με το έργο «Ιεροτελεστίες», που θεωρείται από τα πιο εμβληματικά της λογοτεχνικής του διαδρομής.
Το έργο του μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες, αποκτώντας διεθνές κοινό και σταθερή θέση στον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό κανόνα.