«Ο Φιάκας» με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά στο Από Μηχανής Θεάτρο, βίντεο
Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται με νέα διανομή
Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα συνεχόμενα sold out, η κωμωδία της χρονιάς, «Ο Φιάκας», του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου, την οποία μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει πάνω από 10.000 θεατές, συνεχίζεται στο «Από Μηχανής» Θέατρο, με τον Οδυσσέα Σταμούλη στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα και τον Δημήτρη Μυλωνά στο ρόλο του παμπόνηρου υπηρέτη του, Γιάννη.
Μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά. Mε παραδοσιακά τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής, καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιού και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη», Θανάση Σπυρόπουλου.
«Ο Φιάκας» είναι σύγχρονος, αστείος, ξεκαρδιστικός και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές, στις οποίες οι θεατές -κατά τη διάρκεια της παράστασης- συνομιλούν με τους ήρωες του έργου, ανεβαίνουν επί σκηνής και βρίσκονται μπλεγμένοι στην πλοκή της ιστορίας.
Η υπόθεση
Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας, ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της.
Η Ευανθία, συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν, με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του θα αποκαλυφθεί, ο Φιάκας υποδύεται έναν Γερμανό βαρόνο, που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη!
Το έργο
«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι μια σπαρταριστή κωμωδία ηθών γραμμένη σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα, όπου το τοπικό ιδίωμα της Κωνσταντινούπολης μπλέκεται με τη «λόγια γλώσσα» του 19ου αιώνα.
Ο συγγραφέας μας μεταφέρει στα ήθη και τις μόδες της Πολίτικης κοινωνίας του 1870 και θίγει με σατιρική διάθεση και καυστικό τρόπο την υπερβολή και την ξενομανία της εποχής.
«Ο Φιάκας» πρωτοανέβηκε το 1870 στην Κωνσταντινούπολη κι έκτοτε είναι από τις πιο σημαντικές κι αγαπητές κωμωδίες του νεοελληνικού θεάτρου.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Πάνος Σκουρολιάκος
Σκηνικά - κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης
Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ειρήνη Κυρμιζάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Ουρανία Στυλιανού
Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης
Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Γεωργία Αϊντίνη
Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics - Michelangelo Bevilacqua
Προβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We will
Παίζουν:
Οδυσσέας Σταμούλης: Φιάκας
Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης
Μαρία Μαυροματάκη: κοκόνα Φρόσω
Νάγια Μητσάκου: Ευανθία
Πάνος Βανιώτης/Φώτης Τσορανίδης: Καζαμίας
• Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος. Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Ilirjan Mehilli (βιολί)
Παναγιώτης Στεφανουδάκης (λαούτο) - Φώτης Τσορανίδης (κιθάρα)
Info
Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο
(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00
Εισιτήρια:
20 ευρώ: Κανονικό
17 ευρώ: ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, άνω των 65, πολύτεκνοι
10 ευρώ: Παιδικό
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2105232097
Προπώληση: more.com
