«Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλοντος»: Αύριο η παρουσίαση του συλλογικού τόμου για επτά κρίσιμους τομείς πολιτικής
Το βιβλίο στο οποίο μετέχουν στελέχη του think tank Synergia παρουσιάζεται αύριο, στο Πολεμικό Μουσείο
Ο συλλογικός τόμος «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλοντος» στον οποίο μετέχουν με κείμενά τους τα στελέχη του think tank Synergia, παρουσιάζεται αύριο Τετάρτη, στις 18.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.
Το think tank SYNERGIA έχει κλείσει 1 χρόνο λειτουργίας του και αντικείμενο ερευνών της έχουν αποτελέσει κρίσιμα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου. Πλέον τα στελέχη της SYNERGIA – επαγγελματίες και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό - παρουσιάζουν τον συλλογικό τόμο «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλλοντος», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Το βιβλίο αποτελεί συλλογικό πόνημα δεκάδων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις σύγχρονης διακυβέρνησης σε επτά κρίσιμους τομείς πολιτικής: Ενέργεια και Περιβάλλον, Θεσμοί, Κοινωνικό Κράτος, Δημογραφικό, Εξωτερική Πολιτική, Οικονομία και Τεχνολογία.
Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου περιλαμβάνονται η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Κώστας Σκρέκας, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Βουλευτής Τρικάλων, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, Βουλευτής Μεσσηνίας, ο Κώστας Μπακογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
Από το think tank Synergia ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος της Synergia και Διεθνής Δικηγόρος, Ορέστης Ομράν, (φωτογραφία άρθρου) ο Μιχάλης Ρίσβας, Επικεφαλής Ομάδας Θεσμών, Synergia, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Southampton, Δικηγόρος και η Αναστασία Γιακουμέλου, Επικεφαλής της Ομάδας Οικονομίας της Synergia και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ESCP του Παρισίου και της Σορβόννης.
