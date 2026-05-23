Σκαριόλο: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός, να παίξουμε τα χαρτιά μας μέχρι το τέλος»
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για τον τελικό με τον Ολυμπιακό αύριο βράδυ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει θέση για τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Εκεί περιμένει η Ρεάλ του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του τελικού και αποθέωσε τους Πειραιώτες για την πορεία τους, ενώ πρόσθεσε πως οι Μαδριλένοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι και να παίξουν τα... χαρτιά τους.
Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Eίμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να σταματήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο αντίπαλος μας είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος ανάλογα πως θα το δεις. Είμαστε εδώ για έναν λόγο. Γινόμαστε καλύτεροι όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει την πρώτη θέση στη regular season. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πρέπει να... παίξουμε τα χαρτιά μας μέχρι το τέλος του ματς.
Οι ημιτελικοί είναι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι τελικοί. Έχεις μια μέρα να προετοιμαστείς πνευματικά και τακτικά. Πρέπει να έχεις προετοιμασμένους τους παίκτες. Προετοιμάζουμε συνέχεια ένα ματς ξεχωριστά. Πρέπει να κάνεις τα πάντα σε λίγο χρόνο», ανέφερε αρχικά.
Για την απουσία των ψηλών της Ρεάλ και την ψυχολογική προσέγγιση της ομάδας του μετά και την παρουσία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό: «Ο Γκαρούμπα κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δείχνει σοβαρός τραυματισμός. Όταν η ομάδα έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης, θα σας ενημερώσει. Νομίζω πως είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. Δουλεύουν σκληρά όλη τη σεζόν. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας και να προσπαθήσουμε να παίξουμε τα... χαρτιά μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλο μας και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις πιθανότητες μας. Δεν παίζεις τελικό Euroleague κάθε χρόνο ακόμα και αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης. Αν είσαι εδώ για να ανταγωνιστείς, έχεις πιθανότητα.
