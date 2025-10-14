Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης: Έκθεση για τους Θεούς της Αρχαίας Αιγύπτου

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια έργα τέχνης
H νέα έκθεση που ξεκίνησε μόλις χθες στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, σηματοδοτεί την ισχυρή παρουσία των θεών της Αρχαίας Αιγύπτου.
Πάνω από 200 αξιοθαύμαστα έργα τέχνης συγκεντρωμένα για πρώτη φορά αποκαλύπτουν τον τρόπο που εμφανίζονταν οι Θεοί στην Αρχαία Αίγυπτο στους ανθρώπους μέσα από μία αξιοθαύμαστη εικονογραφία, τόσο στην καθημερινή όσο και στην μεταθανάτια ζωή.
Είναι και η πλέον σημαντική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο εν λόγω Μουσείο εδώ και μία δεκαετία, που εξερευνά το πως οι εικόνες των Θεών βιώνονταν όχι μόνον σαν πνευματικές οντότητες και δυνάμεις σε ναούς, λατρευτικούς χώρους και τάφους, αλλά και σαν ‘εργαλεία’ που παρευρίσκονταν κοντά στους ανθρώπους στην καθημερινότητα τους για ζωτικούς και λατρευτικούς σκοπούς ανάμεσα στον ανθρώπινο και θεϊκό κόσμο.
Σχεδόν πάνω από 3.000 χρόνια ο λαός της Αιγύπτου κατάφερε να συμπεριλάβει στην λατρευτική του πίστη, πάνω από 1.500 Θεούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μορφές, από εντυπωσιακά μνημειακά μέχρι μικρά κομψά αγαλματίδια σε χρυσό και ασήμι η λαμπερή μπλε πορσελάνη.
Ο πνευματικός κόσμος των Αιγυπτίων, χωριζόταν σε 25 πρωταρχικές θεότητες, συμπεριλαμβανομένων των Θεών `Ορους, Σακμέτ, Ρα και `Οσιρις, που η έκθεση θα αποκαλύψει σε ρόλους μέσα από πόζες και ενδύματα. Ακόμη, θα παρουσιάσει τους τρόπους που τους αναγνώριζαν οι απλοί άνθρωποι αλλά και οι βασιλείς, στις καθημερινές τους διαπραγματεύσεις και συναναστροφές.
Η μετεξέλιξη των Θεών μέσα στον χρόνο, θα πάρει πολλές μορφές και θα διατρέξει ιστορικά όλες τις πεποιθήσεις, τις ανάγκες, τους ρόλους και τα ‘πιστεύω’ των Αιγυπτίων, πότε αλλάζοντας μορφές άλλοτε μένοντας σε μία στασιμότητα (Θεός Πτα).
Οι δύο διαφορετικές κατηγορίες της κοινωνίας, συναναστρέφονταν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο με τους θεούς και είχαν άλλη προσέγγιση στην λατρευτική καθημερινή τελετουργία. Για παράδειγμα οι Φαραώ και οι ιερείς είχαν σχέση σε καθημερινή βάση με τους ναούς ενώ οι απλοί άνθρωποι δεν επιτρεπόταν να εισχωρήσουν σε κάποια ιερά, παρόλο που μέσα στον χρόνο, αντικείμενα και έργα τέχνης, προσφορές και δωρεές αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Πως δηλαδή, τόσο οι Φαραώ όσο και οι απλοί άνθρωποι είχαν δικαίωμα στην υποστήριξη από τους θεούς σε καθημερινή βάση αλλά με άλλον τρόπο.
Η έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ολοκληρώνεται με έργα τέχνης σχετιζόμενα με την μεταθανάτια ζωή, μία πραγματικότητα που μοιράζονταν όλοι οι Αιγύπτιοι, πλούσιοι και φτωχοί, αφού το τέλος ήταν σχεδόν ίδιο για όλους. Παρόλα αυτά οι Φαραώ είχαν πυραμίδες και μεγαλεία ενώ οι υπόλοιποι πιο ταπεινούς τάφους.
