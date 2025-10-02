Ο Δήμος Αθηναίων απένειμε στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκίντεον Λέβι το Βραβείο Δημοκρατίας

«Κάθε μέσος Έλληνας πολίτης μαθαίνει πολύ περισσότερα για το τι συμβαίνει στη Γάζα από τον μέσο Ισραηλινό, δε θέλουν να δουν τη Γάζα», είπε ο δημοσιογράφος - Το Βραβείο Δημοκρατίας 2025 δημιούργησε η εικαστικός-γλύπτρια, Ελευθερίας Παπαδουράκη