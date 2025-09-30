Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον ζευγάρι στη νέα ταινία «Πέθανε αγάπη μου» - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τζένιφερ Λόρενς Ρόμπερτ Πάτινσον ταινία

Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον ζευγάρι στη νέα ταινία «Πέθανε αγάπη μου» - Δείτε βίντεο

Αναφέρεται στην πολυπλοκότητα της αγάπης και στο πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση

Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον ζευγάρι στη νέα ταινία «Πέθανε αγάπη μου» - Δείτε βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς και ο δημοφιλής Ρόμπερτ Πάτινσον ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους στη νέα ταινία της  Λιν Ράμσεϊ, με τίτλο «Πέθανε αγάπη μου», που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
ΠΕΘΑΝΕ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ (DIE MY LOVE) - Teaser Trailer | 13 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την TFG

Η ταινία, την παραγωγή της οποίας υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε, αναφέρεται στην πολυπλοκότητα της αγάπης και στο πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες

Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή. Η προσαρμογή όμως στη νέα πραγματικότητα και στις καινούργιες ευθύνες δεν είναι απλή υπόθεση.

Η νεαρή γυναίκα προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ξαναανακαλύπτει τον εαυτό της.

Ειδήσεις σήμερα:

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου

Νοσοκομειακές λοιμώξεις: Κατάσταση συναγερμού για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να λήξει άμεσα η σύγκρουση στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα, ο ρόλος του Τόνι Μπλερ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης