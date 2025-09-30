Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Τζένιφερ Λόρενς - Ρόμπερτ Πάτινσον ζευγάρι στη νέα ταινία «Πέθανε αγάπη μου» - Δείτε βίντεο
Αναφέρεται στην πολυπλοκότητα της αγάπης και στο πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση
Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς και ο δημοφιλής Ρόμπερτ Πάτινσον ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους στη νέα ταινία της Λιν Ράμσεϊ, με τίτλο «Πέθανε αγάπη μου», που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
Η ταινία, την παραγωγή της οποίας υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε, αναφέρεται στην πολυπλοκότητα της αγάπης και στο πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες
Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή. Η προσαρμογή όμως στη νέα πραγματικότητα και στις καινούργιες ευθύνες δεν είναι απλή υπόθεση.
Η νεαρή γυναίκα προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ξαναανακαλύπτει τον εαυτό της.
