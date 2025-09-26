Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Αρχαίο Θέατρο Δελφών: Εργασίες προστασίας και αποκατάστασης από το υπουργείο Πολιτισμού
Αρχαίο Θέατρο Δελφών: Εργασίες προστασίας και αποκατάστασης από το υπουργείο Πολιτισμού
Ολοκληρώθηκε το έργο της αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας του αρχαιολογικού χώρου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού στους Δελφούς προκειμένου, όπως σημειώνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «ο αρχαιολογικός χώρος να καταστεί κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός και πολύτιμος αναπτυξιακός πόρος για τη Στερεά Ελλάδα και τη χώρα».
Ανάμεσα στις επεμβάσεις συγκαταλέγονται και οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δελφών που γίνονται τα τελευταία χρόνια και αφορούν στην ανάταξη βαθμίδων και εδωλίων, στη συμπλήρωση του κοίλου, με διάσπαρτα ή νέα εδώλια, στην αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας, στην ενίσχυση των αναλημμάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων υδάτων με επεμβάσεις ενίσχυσης των πρανών και αποστραγγιστικά συστήματα. Το έργο υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει η Λίνα Μενδώνη, ολοκληρώνεται το μείζον έργο της αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων και της θωράκισης του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, προϋπολογισμού περίπου 7.500.000 ευρώ.
Επιπλέον, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης, που υλοποιεί η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων και αφορούν στο συγκρότημα των ανατολικών θερμών, στο δυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης και στο Γυμνάσιο, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ περίπου.
Ανάμεσα στις επεμβάσεις συγκαταλέγονται και οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δελφών που γίνονται τα τελευταία χρόνια και αφορούν στην ανάταξη βαθμίδων και εδωλίων, στη συμπλήρωση του κοίλου, με διάσπαρτα ή νέα εδώλια, στην αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας, στην ενίσχυση των αναλημμάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων υδάτων με επεμβάσεις ενίσχυσης των πρανών και αποστραγγιστικά συστήματα. Το έργο υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει η Λίνα Μενδώνη, ολοκληρώνεται το μείζον έργο της αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων και της θωράκισης του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, προϋπολογισμού περίπου 7.500.000 ευρώ.
Επιπλέον, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης, που υλοποιεί η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων και αφορούν στο συγκρότημα των ανατολικών θερμών, στο δυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης και στο Γυμνάσιο, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ περίπου.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα