Άνοιξε ξανά το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου για οργανωμένες επισκέψεις
Ανακαινισμένο κτιριακά και υπό συνεχή εμπλουτισμό, άρχισε ξανά να δέχεται επισκέπτες - μεμονωμένους ή σε γκρουπ
Το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού είναι αφιερωμένο στους 228 σφαγιασθέντες Διστομίτες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 10 Ιουνίου 1944 και αποτυπώνει ως «ζωντανός, αδιάψευστος μάρτυρα» τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας του Ναζισμού.
Παρόλο που σε όλη την διάρκεια της ανακαίνισης οι επισκέπτες - προσκυνητές τιμούσαν τους νεκρούς και την θυσία τους στο λόφο του Μαυσωλείου όπου βρίσκεται το οστεοφυλάκιο των Θυμάτων, συμβολικά η νέα περίοδος «ξεκίνησε» την Κυριακή 21/9/2025 με την επίσκεψη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ και αρκετών μεμονωμένων που παρακολούθησαν το ντοκυμαντέρ της Σφαγής και τα σχόλια της αρμόδιας Ιστορικού- αρχαιολόγου. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, κάτι που συνδυάζουν πολλοί εκδρομείς- προσκυνητές, λόγω εγγύτητας.
Σχολεία
Παράλληλα, εν όψει της επετείου της Εθνικής Εορτής για το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού στον ιταλικό φασισμό την 28η Οκτωβρίου 1940, πολλά σχολεία από διάφορες περιοχές έχουν αρχίσει να κλείνουν ημερομηνίες για εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωματικές δράσεις.
Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: 6974994430 και 2267 350130, 2267350122, 2267350104.
Ε-mail: dimuseum1944@gmail.com
Facebook: https://share.google/UvwyPLX4unPzk4tnB
