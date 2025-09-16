Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ευανθία Ρεμπούτσικα: Ετοιμάζει μια βραδιά στο Ηρώδειο με τις κινηματογραφικές της μελωδίες
Ευανθία Ρεμπούτσικα: Ετοιμάζει μια βραδιά στο Ηρώδειο με τις κινηματογραφικές της μελωδίες
Ποια μεγάλη ξένη ορχήστρα θα τήν συνοδεύσει
Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής αποτελεί η συναυλία που θα δώσει η Ευανθία Ρεμπούτσικα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο, με τίτλο «Soundtracks».
Η δημοφιλής και πολυβραβευμένη συνθέτρια θα παρουσιάσει όλες εκείνες τις υπέροχες μελωδίες που έχει γράψει για ταινίες μεταξύ των οποίων και η αγαπημένη «Πολίτικη Κουζίνα».
Επί σκηνής θα τη συνοδεύσει η Istanbul Cinema Symphonic Orchestra, μια από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες της Τουρκίας, με πολυετή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Η ένωση της χαρακτηριστικής μεσογειακής γραφής της Ευανθίας με τον πλούσιο ήχο της συμφωνικής ορχήστρας υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά μουσικές που αγαπήθηκαν, και ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα, γεμάτες εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Η δημοφιλής και πολυβραβευμένη συνθέτρια θα παρουσιάσει όλες εκείνες τις υπέροχες μελωδίες που έχει γράψει για ταινίες μεταξύ των οποίων και η αγαπημένη «Πολίτικη Κουζίνα».
Επί σκηνής θα τη συνοδεύσει η Istanbul Cinema Symphonic Orchestra, μια από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες της Τουρκίας, με πολυετή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Η ένωση της χαρακτηριστικής μεσογειακής γραφής της Ευανθίας με τον πλούσιο ήχο της συμφωνικής ορχήστρας υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά μουσικές που αγαπήθηκαν, και ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα, γεμάτες εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ειδήσεις σήμερα:
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα