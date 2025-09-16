Ευανθία Ρεμπούτσικα: Ετοιμάζει μια βραδιά στο Ηρώδειο με τις κινηματογραφικές της μελωδίες
Ποια μεγάλη ξένη ορχήστρα θα τήν συνοδεύσει

Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής αποτελεί η συναυλία που θα δώσει η Ευανθία Ρεμπούτσικα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο, με τίτλο «Soundtracks».

Η δημοφιλής και πολυβραβευμένη συνθέτρια θα παρουσιάσει όλες εκείνες τις υπέροχες μελωδίες που έχει γράψει για ταινίες μεταξύ των οποίων και η αγαπημένη «Πολίτικη Κουζίνα».

Επί σκηνής θα τη συνοδεύσει η Istanbul Cinema Symphonic Orchestra, μια από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες της Τουρκίας, με πολυετή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Η ένωση της χαρακτηριστικής μεσογειακής γραφής της Ευανθίας με τον πλούσιο ήχο της συμφωνικής ορχήστρας υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά μουσικές που αγαπήθηκαν, και ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα, γεμάτες εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία.

