Με βίντεο από συναυλία του Ντένις Ματσούεφ αντέδρασε η ρωσική πρεσβεία στην ακύρωση της εμφάνισής του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ακύρωσε την εμφάνιση του φημισμένου πιανίστα στο Μέγαρο Μουσικής, που ήταν προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου
Σε σχετική της ανάρτηση στα social media, αναφέρει: «Με αφορμή την ακύρωση από την ελληνική πλευρά της συμμετοχής ως σολίστ του διάσημου Ρώσου πιανίστα Ντενίς Ματσούεφ στη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνιστούμε σε όλους τους Έλληνες που επιθυμούν να απολαύσουν την υπέροχη ερμηνεία του στα έργα του Σ.Ραχμάνινοφ (και όχι μόνο) να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του δεξιοτέχνη στο YouTube:».
Η ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που ουσιαστικά επικαλείται τον πόλεμο στην Ουκρανία:
🎹Με αφορμή την ακύρωση από την ελληνική πλευρά της συμμετοχής ως σολίστ του πιανίστα Ν.Ματσούεφ στη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνιστούμε σε όλους όσοι επιθυμούν να απολαύσουν την υπέροχη ερμηνεία του στα έργα του Σ.Ραχμάνινοφ να επισκεφτούν https://t.co/cesoCtpY6T. pic.twitter.com/Z4xieOTvTr— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) September 9, 2025
«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.
Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».
