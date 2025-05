«The Owl»: Η Αθήνα υποδέχεται ξανά Έλληνες και ξένους σεναριογράφους – Ανοίγουν οι αιτήσεις για το 4ο Διεθνές Εργαστήριο Σεναρίου

Φέτος, το πρόγραμμα καθοδηγείται από δύο καθηγητές: τοAssociate Professor του Screenwriting στο DePaul University School of Cinematic Arts στο Σικάγο και την, script consultant, σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα, οι οποίοι θα ηγηθούν του ακαδημαϊκού σκέλους του εργαστηρίου, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και θεωρητικά εργαλεία υψηλού επιπέδου.Δίπλα τους, μια ομάδα διεθνών μεντόρων από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης θα πλαισιώσει τους συμμετέχοντες, προσφέροντας πρακτικές γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία: ο Brendan Fitzgerald, CEO των Secuoya Studios, η Isabelle Degeorges, President της Gaumont Television France, η Maria Kivinen, Sales Manager του YLE, The Finnish Broadcasting Company, ο Larry Bass, CEO της Shinawill, ιδρυτής και executive producer, ο Michael Colleary, σεναριογράφος, παραγωγός και σύμβουλος (FACE OFF, LARA CROFT: TOMB RAIDER), ο Matti Halonen, CEO και Executive Producer της Wolfberry Film Company Ltd, ο Brendan Foley, Head Writer και Executive Producer (SHERLOCK & DAUGHTER), η Shelly Goldstein, συγγραφέας και performer, η Julia Berg, παραγωγός και σκηνοθέτιδα, ο Marc Lorber, Executive Producer στο The Art of Co Production και πρώην SVP της Lionsgate, η Tina Gharavi, διδάκτωρ σεναριογραφίας (QUEEN CLEOPATRA, VIRGINIA WOLF'S NIGHT & DAY), και ο Kjartan Thor Thordarson, CEO της Sagafilm Nordic.Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης, δημιουργικών εργασιών και ανταλλαγής εμπειριών, σεναριογράφοι που αναζητούν την «επόμενη μεγάλη ιστορία» θα μπορέσουν να δουλέψουν τα σενάριά τους με την υποστήριξη καταξιωμένων στελεχών της διεθνούς οπτικοακουστικής βιομηχανίας, με στόχο την ανάπτυξη και προώθησή τους προς την παραγωγή.Η φετινή διοργάνωση θα κορυφωθεί με το διήμεροπου θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους σε παραγωγούς, decision-makers και επαγγελματίες της βιομηχανίας, μέσα από B2B συναντήσεις, πάνελ και συνεδρίες δικτύωσης.Οι αιτήσεις για το «The Owl» ξεκινούν στις 30 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου 2025.Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο και τις αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ