Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Από κοντά και δύο made in USA. Κι όμως παρόλα αυτά καλύτερη, ανώτερη όλων η Ρουμανία. Όπως το ακούσατε. Αν δείτε το πολυδιάστατο «Η νέα χρονιά που δεν ήρθε ποτέ» του Μπογκντάν Μουρεζάνου θα συμφωνήσετε! Αντεστε και αφήστε πίσω σας τις προκαταλήψεις !Σκηνές από το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, η Ρουμανία βρίσκεται στα πρόθυρα της έκρηξης. Έξι φαινομενικά ασύνδετες ζωές διασταυρώνονται με απροσδόκητους τρόπους. Καθώς οι εντάσεις φτάνουν σε οριακό σημείο, μια μοναδική στιγμή τους ενώνει, με αποκορύφωμα τη δραματική πτώση του Τσαουσέσκου και του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ακόμα και στα τελευταία του ο δικτάτορας μαζί με τους μηχανισμούς του συνέχιζε το θεάρεστο έργο του!—πρωτοπορία η ΡουμανίαΘριλεράκι μεσαίων ταχυτήτων. Στο Λονδίνο, μια ομάδα ριζοσπαστικών ακτιβιστών καταλαμβάνει το ετήσιο γκαλά μιας ενεργειακής εταιρείας, συλλαμβάνοντας τριακόσιους ομήρους με στόχο την αποκάλυψη της διαφθοράς των οικοδεσποτών. Όμως όταν ένας απ αυτούς αρχίζει να δολοφονεί οι τύχες των ομήρων βρίσκονται στα χέρια μιας πρώην στρατιωτικού που εργάζεται στον καθαρισμό των παραθύρων κρεμασμένη πενήντα ορόφους ψηλά στο εξωτερικό του κτηρίου!—χμΘρίλερ τρόμου Βασισμένο σε μια σύντομη ιστορία του Στίβεν Κινγκ. Όταν τα δίδυμα αδέρφια βρίσκουν μια μυστηριώδη μαϊμού - παιχνίδι, σε μια παλιά οικογενειακή σοφίτα, μια σειρά εξωφρενικών θανάτων διαλύει την οικογένειά τους. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μαϊμού ξεκινά ένα νέο φονικό ξεφάντωμα αναγκάζοντας τα αποξενωμένα αδέρφια να αντιμετωπίσουν το καταραμένο παιχνίδι-- Τι να πω; Ευχαριστώ εγώ δεν θα πάρω!

Υπό τις ευλογίες της Ουάσιγκτον επιβάλλεται στη Βραζιλία σκληρή στρατιωτική δικτατορία επί είκοσι και πλέον χρόνια. Ανάμεσα στα θύματα πρώην βουλευτής του Εργατικού κόμματος Ρούμπεν Παίβα. Η σύζυγός του η Γιουνίς, υπόδειγμα μαχητικής αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπες συλλαμβάνεται και στη συνέχεια «εξαφανίζεται». Ακόμα και τώρα οι ένοχοι δεν έχουν τιμωρηθεί—ρεσιτάλ από Φερνάντα Τόρες υποψήφια για Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου, πρέπει να το πάρει!

Η επική ιστορία των τριών ωρών και τριάντα λεπτών που πρόκειται να μονομαχήσει για τα Οσκαρ με «Emilia Perez». Ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Λάζλο Τοθ από Ουγγαρία καταφέρνει να διασωθεί από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και γύρω στα 1947 καταφθάνει στον επίγειο παράδεισο των ΗΠΑ. Μόνος σε μία ξένη χώρα, ο Λάζλο εγκαθίσταται στην Πενσιλβάνια, όπου ένας μεγιστάνας βιομήχανος αναγνωρίζει το ταλέντο του και του αναθέτει ένα τεράστιο έργο. Ο Λάζλο Τοθ προσεγγίζει το έργο με το όνειρο δημιουργίας ενός έργου που θα αλλάξει την εικόνα των ΗΠΑ. Όμως ο μεγιστάνας έχει άλλα σχέδια και άλλους σκοπούς. Το φινάλε σκέτη ανατροπή-must

Η διάρκεια αυτού του αριστουργήματος μόλις ογδόντα λεπτά. Όταν μια μεγάλη πλημμύρα καταστρέφει το σπίτι μιας γάτας , εκείνη βρίσκει καταφύγιο σε ένα έρημο (από ανθρώπινα όντα) σκάφος. Το οποίο επιπλέει και σουλατσάρει, παρασυρμένο από τα κύματα. Και στο οποίο βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο διάφορα ζώα. Υπό κανονικές συνθήκες αυτά τα τρομαγμένα, λόγω συνθηκών, ζώα θα έπρεπε να ορμήσουν και να ξεσκίσουν την γάτα. Όμως ο βιβλικός κατακλυσμός τα αναγκάζει να αλλάξουν πλώρη και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ούτε άσπρη ούτε μαύρη γάτα. Σημασία έχει η επιβίωση και η σωτηρία--οπωσδήποτε

Εγώ ο «βλάσφημος» θα τολμήσω να πω ότι το ελληνικό «Arcadia» είναι ανώτερο από την «χαμένη λεωφόρο» του μακαρίτη Ντέιβιντ Λιντς. Η μία σκηνή αισθήσεων ζευγαρώνεται με μια άλλη στιγμή παραισθήσεων. Και ο θεατής αδυνατεί να διαχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό και τους ζωντανούς από τους νεκρούς—καθηλώθηκα

Από την Ινδία της πρωτοεμφανιζόμενης Παγιάλ Καπάντια. Το στόρι στη σημερινή Βομβάη όπου δύο γυναίκες με τις ελπίδες, τα όνειρα και την κρυμμένη γοητεία τους, απογειώνουν το βλέμμα του θεατή κοντά στ αστέρια. Κάθε σκηνή είναι ταυτισμένη με την ερωτική σχέση ανάμεσα στην ρουτίνα και τον έναστρο ουρανό-πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

The Dark Side of the Moon. Η σκοτεινή πλευρά μιας γυναίκας ηλικίας πενήντα και φεύγα. Είναι μητέρα και παντρεμένη με καθιερωμένο σκηνοθέτη του θεάτρου. Αλλά πάνω απ όλα πετυχημένη CEO κερδοφόρας εταιρείας ρομποτικής. Σε μια στιγμή ομολογεί στον σύζυγο της «ούτε μια φορά αισθάνθηκα οργασμό μαζί σου». Και φυσικά πέφτει στο κρεβάτι με νεαρό των μισών της και πλέον χρόνων, έναν γοητευτικό μαθητευόμενο στη δική της εταιρεία. Εκείνος επιθυμεί να την ταπεινώσει. Και εκείνη, όπως τα σκυλάκια, πέφτει στα τέσσερα και γλείφει γάλα από το πιάτο. Ποιος εξουσιάζει ποιον; Μα φυσικά εκείνη---Από τις καλύτερες ερμηνείες της Νικόλ Κίντμαν

Οι τρεις τελευταίες εβδομάδες μιας επίγειας θεάς με το όνομα Μαρία Κάλλας. Απομονωμένη, έγκλειστη στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, παρέα μόνο με έναν μπάτλερ, μια οικιακή βοηθό και τα δύο σκυλάκια της. Και εκείνη διαρκώς να θυμάται στιγμές από το παρελθόν. Στιγμές θριάμβου και υπαρξιακής τραγωδίας—οπωσδήποτε!

Με «θέμα» τόσο δύσκολο όσο είναι ο θάνατος δια της ευθανασίας χωρίς ίχνος μιζέριας, οίκτου και αθεράπευτης αλλά προσποιητής μελαγχολίας. Η ηρωίδα του η Μάρθα (Τίλντα Σουίντον) πορεύεται προς τον Αδη, με πιλότο την ευθανασία και με τη ψυχή και το σώμα της να ψιθυρίζουν: πεθαίνω με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια!—η τέχνη της απλότητας!

Μεγαλομαφιόζος καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, προσλαμβάνει «ασήμαντη» δικηγορίνα με στόχο να τον βοηθήσει στην αλλαγή φύλου, ώστε έτσι να αποφύγει την σύλληψή του. Πράγματι μεταμορφώνεται σε Emilia Perez, η δικηγορίνα σε μόνιμη βοηθός της και έτσι αμφότερες ιδρύουν Μη κυβερνητική Οργάνωση που σκαλίζει υποθέσεις εκατό χιλιάδων «αγνοουμένων», δηλαδή δολοφονημένων του καρτέλ. Όμως με την εμφάνιση της τάχα χήρας του μεγαλομαφιόζου ο έλεγχος χάνεται και όλα έρχονται τούμπα Εξαιρετικό μείγμα δράματος, θρίλερ και μιούζικαλ—θα το ξαναδώ!

Η Ανι working girl σε διάσημο στριπτιζάδικο πέφτει πάνω σε ένα αρσενικό κούκλο με το όνομα Ιβάν. Εκείνος μόλις 21 ενώ εκείνη 23. Διαφορά ελάχιστη και διόλου απαγορευτική. Ο Ιβάν λοιπόν με τα ψευτοαγγλικά διαθέτει δύο προσόντα: είναι πελάτης σταθερός και το καλύτερο έχει πορτοφόλι τόσο παχουλό όσο από την Νέα Υόρκη μέχρι τη Μόσχα. Και μέσα στην πλάκα ο Ιβάν νυμφεύεται Ανι. Από εκεί και κάτω τρέλα—ξεκαρδιστικό!

Σκληρή και ταυτόχρονα τρυφερή ιστορία του Ζαν-Κλοντ Γκρουμπέρ ζωγραφισμένη με χρώματα ακουαρέλας, γκρίζα, θολά, αποστειρωμένα, παγωμένα σαν το τοπίο και τους μελανούς καιρούς στη διάρκεια του Β πολέμου. Οπου η σύζυγος φτωχού ξυλοκόπου ανακαλύπτει εγκαταλειμμένο νεογέννητο δίπλα στις ράγες τραίνου με τα οποία μεταφέρονται προς εξαέρωση εκατομμύρια Εβραίων. Φυσικά το περιθάλπει και κάπως έτσι αποκαλύπτονται τα πάντα!—να το δεις!

Ιστορία αγάπης και τρυφερότητας στο σημερινό Χονγκ Κονγκ. Η Άντζι και η Πατ ζουν αρμονικά στο διαμέρισμα της Πατ. Ένα βράδυ, όμως, η Πατ πεθαίνει ξαφνικά χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη. Η Άντζι προσπαθεί να διατηρήσει το σπίτι που μοιράζονταν με την αγαπημένη της. Όμως απέναντί της, έχει την οικογένεια του αδερφού της Πατ. Η Αντζι μια μεγάλη, σε ηλικία, γυναίκα, κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Και άστεγη και φτωχή-τρυφερό

Η διάρκειά του είναι αδικαιολόγητη. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιμείται φωνή Μπομπ Ντίλαν. Η Μόνικα Μπάρμπαρο μιμείται τη φωνή της Τζόαν Μπαέζ και ο Εντουαρντ Νόρτον μοιάζει με καρικατούρα του Πιτ Σίγκερ. Δύο οι βασικές σκηνές. Είτε ο Σαλαμέ να τραγουδάει ως Μπομπ Ντίλαν, είτε ο Σαλαμέ, πάλι, να πηγαινοέρχεται μεταξύ Σιλβί (Ελ Φάνινγκ) και Τζόαν Μπαέζ ( Μόνικα Μπάρμπαρο). Με ενδιάμεσους σταθμούς την δισκογραφική του εταιρεία, τον ατζέντη του, κάποια πάρτι και στιγμές με την μοτοσυκλέτο—καλοφτιαγμένο πλην κουραστικό!

Οσο περνάει η ώρα τόσο και καλύτερο γίνεται. Μια ευτραφής εβδομηντάρα ολομόναχη σε μια μονοκατοικία πέφτει πάνω σ ένα ταξιτζή. Εκείνη σε μια βραδιά ξέφρενου γλεντιού βρίσκεται σε αδιέξοδο μεγάλο. Αυτός ο αδύνατος και αδύναμος ταξιτζής τα εγκόσμια εγκαταλείπει για πάντα. Τώρα η Μαχίν πρέπει να κάνει κάτι ώστε να αποφύγει απαντήσεις σε δυσάρεστες, αστυνομικές, ερωτήσεις!—πικρό το γλυκό!

Animation όπου στην μεταγλωττισμένη εκδοχή ακούγονται οι φωνές Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Χρύσας Διαμαντοπούλου και άλλων. Το χαριτωμένο αρκουδάκι Πάντινγκτον ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Θεία Λούσι έχει εξαφανιστεί από τον Οίκο για Συνταξιούχες Αρκούδες. Ετσι έχοντας ως μοναδικό στοιχείο σημάδι σε έναν αινιγματικό χάρτη αποφασίζει να λύσει το μυστήριο--Ο, τι πρέπει για μικρά παιδιά!

Η τραγική περίπτωση του Νίκου Πλουμπίδη (1902-1954) Ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση. Στη συνέχεια από τη μια οι φυλακές για τα φρονήματά του και από την άλλη η κατηγορία της προδοσίας από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Παρόλα αυτά δεν υπογράφει δήλωση με αποτέλεσμα να εκτελεστεί το 1954 ως αμετανόητος κομμουνιστοσυμμορίτης-τέτοια έκαναν και στο περιθώριο βρέθηκαν

Στιγμές από τη διαδρομή του Στελάρα του Καζαντζίδη. Φυσικά το story διασχίζει εκρηκτικές καταστάσεις τόσο με την Καίτη Γκρέυ όσο με την Κίτσα, δηλαδή την Μαρινέλλα. Ο Χρήστος Μάστορας φατσάρα και φωνάρα. Την παράσταση κλέβει η Κλέλια Ρένεση που υποδύεται την Καίτη Γκρέυ—θα σκίσει!

Καλοφτιαγμένο από Disney. Οπου ορφανό λιονταράκι περιπλανιέται στο πουθενά μέχρι που πέφτει πάνω σε καλόκαρδο λιοντάρι με το όνομα Τάκα, τον διάδοχο μιας βασιλικής οικογένειας—ό, τι πρέπει για την οικογένεια!

Τα παρασκήνια για την εκλογή νέου Πάπα αποκαλύπτουν ίντριγκες κάθε είδους εξουσίας. Πλήθος Καρδιναλίων απ όλες τις γωνιές της Υφηλίου συγκεντρώνονται υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας και με τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Οι ψηφοφορίες άκαρπες. Και στα διαλείμματα αποκαλύπτονται φάκελοι των βασικών υποψηφίων με μπόλικες βρομιές--Καλοφτιαγμένο και καλοπαιγμένο

Για τράβα μία Μπρίτζετ Τζόουνς μπας και βρούμε προκοπή. Μα η Ρένε Ζελβέγκερ κοντεύει τα εξήντα! Ε και; Δεν έχεις ακούσει τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα; Κάπως έτσι η μεγαλομπεμπέκα είναι χήρα, έχει να μεγαλώσει δύο τέκνα, ο πρώην Χιού Γκραντ στο πλάι της κι εκείνη βρίσκει παρηγοριά στο Αγόρι (The Boy) με τα μισά της χρόνια-- Οσα δεν πιάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια!

Ο εν λόγω «Captain America» είναι ο τέταρτος. Μ αυτή την ιστορία η Marvel καταρρίπτει ρεκόρ 35 ταινιών, των επονομαζόμενων του «σύμπαντος». Και αφού είναι σίγουρο πως η πιτσιρικαρία θα καταφθάσει στις αίθουσες. Αμ πως! Το story; Μα το έχετε δει: οι super heroes ενώνουν τις δυνάμεις τους να σώσουν το σύμπαν από τις δυνάμεις του σκότους—το βαρέθηκα

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα από τα πρώτα, Αθηναικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας του 1937. Το υλικό αυθεντικό, η πορεία αποκαλυπτική όμως ο κινηματογραφικός χειρισμός εντελώς τηλεοπτικός—μόνο για τηλεοπτική χρήση

Καλοφτιαγμένο Animation ρωσικής παραγωγής. Η ιστορία διαδραματίζεται στη ρωσική πρωτεύουσα αρχές του 20ου αιώνα. Με πρωταγωνιστή τον Σαμψών που επειδή είναι αδέσποτος σκύλος καταδιώκεται από τον μπαμπούλα. Ετσι διεισδύει στο θέατρο Μπολσόι και έτσι για καλή του τύχη θα γνωρίσει τη σκυλίτσα της πρίμα μπαλαρίνας. Τέλεια. Αφού όχι μόνο γλιτώνει αλλά από πάνω συναντάει τον έρωτα της ζωής του!—χα χα χα

Τίποτα δεν κατάλαβα η μάλλον ένα πράγμα κατάλαβα: τον λόγο που η επιτροπή των Καννών απένειμε σ αυτό το χάος το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Πράγματι: πανέμορφες εικόνες, βασανιστικό περιεχόμενο. Οπου την δεκαετία του 1920 κάποιος Εντουαρντ που είναι Αγγλος αλλά μιλάει Πορτογαλικά, κυκλοφορεί σε όλες σχεδόν τις ασιατικές χώρες με στόχο να αποφύγει γάμο με την Μόλλυ, μια γυναίκα που έχει αρραβωνιαστεί πριν από χρόνια—όμορφες εικόνες όμορφα καίγονται



Και οι τρεις συνέχειες εμπνευσμένες από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Sonic the Hedgehog». Περίπου εισπρακτικός θρίαμβος παγκοσμίως αφού μέχρι στιγμής έχει κάνει τζίρο 68 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κάρει και ο Κιάνου Ριβς που «δάνεισαν» τις φωνές τους, τρίβουν τα χέρια τους με τις αμοιβές τους. Και το στόρι, φυσικά γνωστό: Ο Σόνικ ο σκαντζόχοιρος με την παρέα του εναντίον Σάντοου που έχει βάλει σκοπό να αφανίσει το σύμπαν-- Καλοκουρδισμένο και διασκεδαστικό

Μεταγλωτισμένο Animation με τις φωνές της Μαρίνας Σάττι και του Μιχάλη Κουινέλη. Η πριγκίπισσα Βαϊάνα και ο ημίθεος Μάουι ξανασμίγουν για ένα νέο και μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών--Μόνο για μικρά πιτσιρίκια!

Ελληνογαλική ιστορία, όπου μια παρέα νεαρών εντός μπαρόκ οικίας πειραματίζονται με μηχανή του χρόνου με αποτέλεσμα ένα τετράποδο, φερ ειπείν, να μεταβάλλεται σε ωμό κρέας, διαμελισμένο και αηδιαστικό—ούτε με σφαίρες!

Ιχνος φαντασίας και πρωτοτυπίας. Φανταστείτε είναι η δεύτερη «ληστεία». Αντε να την χιλιάσουν! Ο Big Nick, δηλαδή ο Τζέραρντ Μπάτλερ είναι και πάλι στο κυνήγι, αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Προσεγγίζει κάποιον ο οποίος είναι μπλεγμένος στο σπορ κλοπής διαμαντιών. Αμφότεροι πέφτουν πάνω στη μαφία του Πάνθηρα--Κάπου εκεί με έχασαν και τους έχασα!

Μεγαλο-μεσίτης, κατόπιν εντολής πελάτη του, στέλνει υπάλληλό του να επισκεφτεί ιδιοκτήτη θηριώδους, ιστορικής, επαύλεως την οποία επιθυμεί να πουλήσει Ο υπάλληλος συναντάει τον κόμη Ντρακούλ σ αυτή την σχεδόν ερειπωμένη έπαυλη. Εκείνος, ο Ντρακούλ, βάζει όρο να μεταφερθεί στο Βίσμπουργκ της Γερμανίας του 1838 και φυσικά ο υπάλληλος δέχεται. Κάπως έτσι το απόλυτο κακό μετακομίζει στην Ευρώπη. Κάπως έτσι η αγαπημένη του υπαλλήλου μέσα στις ονειρώξεις της ηδονίζεται, υποφέρει, βασανίζεται και κάπως έτσι η ταινία ολοκληρώνει το αφήγημά της

Μια πρώην star του σινεμά, ξεχασμένη τώρα από θαυμαστές και παραγωγούς, μέσα στην απελπισία της δοκιμάζει ελιξληριο νεότητας προκειμένου να επανέλθει στο κέντρο του τηλεοπτικού και αρσενικού σύμπαντος Από το ελιξήριο αυτό προκύπτει ένα άλλο θηλυκό. Με τα μισά χρόνια της Ελίζαμπεθ Σπαρκλ, δηλαδή της Ντέμι Μουρ και με χορταστικές και σφριγηλές καμπύλες. Από που «προκύπτει» αυτή η νέα με το όνομα Σου; Από την πλάτη της Ελίζαμπεθ!—εμετός!

Περίεργο μείγμα θρίλερ με τρόμο. Οπου μια οικογένεια που έχει μετακομίσει σε καινούργια κατοικία, πέφτει πάνω στα ίχνη αόρατης θηλυκής οπτασίας η οποία ζητάει εκδίκηση για κάτι τρομερό που είχε συμβεί στο παρελθόν—με επιφυλάξεις!Ασπρόμαυρο και αληθινό «περιστατικό» που είχε συμβεί στα παιδικά χρόνια του συγγραφέας Γιάννη Ατζακά. Το 1949, ο μικρός γιος αντάρτη, ξεριζώνεται από το σπίτι του του στο χωριό, γιατί η γιαγιά του πείθεται να τον παραδώσει στις Παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρειδερίκης µε την ελπίδα ότι το εγγόνι της θα µάθει γράµµατα. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο Γολγοθάς. Οι επιθυμίες μικρών παιδιών στα χέρια αυταρχικών οργάνων της Φρειδερίκης!—με καρδιάΤο οδοιπορικό από τη ζωή στο θάνατο. Μια απόσταση τόσο δυσδιάκριτη αφού το αναπόφευκτο μπορεί σε όλους έτσι απότομα να συμβεί. Ο γιατρός Ογκουστίν Μασέ και ο διάσημος συγγραφέας Φαμπρίς Τουσέν σε μια σειρά συναντήσεων μέσα σε νοσοκομεία στα κρεβάτια μελλοθάνατων. Οπου κάθε ασθενής ξεχειλίζει από ποικίλα συναισθήματα. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια προετοιμασία του Κώστα Γαβρά για το ταξίδι χωρίς επιστροφή--Σεβασμός!Ο Γιάννης, μοναχικός σιδεράς, βρίσκει ευχαρίστηση στο κυνήγι και τη κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Ο διπλανός του γείτονας, ο Ηλίας, κακομεταχειρίζεται το μεγαλόσωμο σκύλο του. Ενόσω ο Ηλίας δουλεύει τα βράδια σεκιούριτι, ο σκύλος μένει κλειδωμένος στο μπαλκόνι και γαβγίζει ασταμάτητα. Ο Γιάννης δε μπορεί να κοιμηθεί. Όταν χάνει την από χρόνια αποξενωμένη μητέρα του, γεμίζει ενοχές και θυμό. Η σύγκρουση του με τον Ηλία μοιάζει αναπόφευκτη—το περίμενα καλύτεροΤο 2073 ο κόσμος κυβερνάται από δικτάτορες, νεοφιλελεύθερους, πάμπλουτους επιχειρηματίες και Αδελφούς της Τεχνολογίας. Η δημοκρατία και η ελευθερία έχουν καταλυθεί και drones ελέγχουν τους πάντες. Το “Φάντασμα” ζει εκτός δικτύου σε ένα δυστοπικό Νέο Σαν Φρανσίσκο. Δεν υπάρχει διαφωνία, δεν υπάρχει ελευθερία. Όλοι παρακολουθούνται, άνθρωποι εξαφανίζονται και το δίχτυ κλείνει για το Φάντασμα. Μπας και όλα αυτά συμβαίνουν τώρα;--Εφιαλτικό!