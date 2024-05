Η Kristin Berardi έρχεται στις 7/6 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κλείσιμο

Η πολυβραβευμένη Jazz vocalist Κριστίν Μπεράρντι (Kristin Berardi) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συναντά το ντουέτο των Άρη Παπαδόπουλου (πιάνο) και ο Γρηγόρη Θεοδωρίδη (μπάσο) για μία μοναδική συναυλία στις 7 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Το ιδιαίτερο ύφος της τραγουδίστριας με υπόβαθρο τον αφαιρετικό ήχο του ντουέτου των Άρη Παπαδόπουλου με τον Γρηγόρη Θεοδωρίδη δημιουργούν μια αισθησιακή και μυσταγωγική ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας ένα νεοσύστατο vocal Jazz τρίο που θα παρουσιάσει συνθέσεις της Kristin Berardi και του Άρη Παπαδόπουλου.H Kristin Berardi, μία καταξιωμένη καλλιτέχνης στο χώρο της Jazz αυτοσχεδιαστικής μουσικής με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, θα συνεπάρει το ελληνικό κοινό με την εκφραστική της φωνή. Η βραβευμένη καλλιτέχνης της Jazz μουσικής που είναι καθηγήτρια στο Hochschule of Music της Λουκέρνης έχει κυκλοφορήσει πάνω από 10 προσωπικά άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το “The Light and the Dark” με τη συμμετοχή της Ingrid Jenson.Οι διακρίσεις της Μπεράρντι που κατάγεται από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας περιλαμβάνουν τη πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωνητικής του Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ (2006), το Εθνικό Βραβείο Τζαζ (Αυστραλία 2012), τα 3 βραβεία Bell για το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ τζαζ της χρονιάς (Αυστραλία), μεταξύ άλλων.