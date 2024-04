Σταχτοπούτα: Ένα αγαπημένο παραμύθι σε μια ονειρεμένη παράσταση κλασικού μπαλέτου!

To Classical Ballet of Eastern Europe δημιουργήθηκε το 1945 στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η Όπερα της πόλης και η Εθνική Ακαδημία Μπαλέτου φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι το διάσημο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Μπαλέτου Ανατολικής Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν και έχουν βραβευτεί μεγάλοι σολίστ και χορευτές από τα πιο γνωστά μπαλέτα της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Μολδαβία, Λευκορωσία, Βουλγαρία κ.α.). Κάθε χρόνο το μπαλέτο προσκαλεί σολίστ και χορευτές που βραβεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια και με την συμμετοχή τους οργανώνει την περιοδεία του σε όλο τον κόσμο με μια διάσημη παράσταση κλασικού μπαλέτου. Το Classical Ballet Of Eastern Europe έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο, για να παρουσιάσει την Σταχτοπούτα.Μπαλέτο σε δύο πράξειςΜουσική: Σεργκέι ΠροκόφιεφΛιμπρέτο: Νικολάι ΒολκόφΧορογραφία: Ροστισλάβ Ζαχάροφ σε διασκευή του Σεργκέι ΜπομπρόφΣκηνικά – Κοστούμια: Ντμίτρι ΤερμπάτζιΒασισμένο στο παραμύθι του Σαρλ ΠερρώΜε τους Κορυφαίους Σολίστ και το Corps De Ballet του Classical BalletΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 στις 20.00ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 στις 12.00 και στις 17.0050 ΕυρώΑ ΖΩΝΗ: 40 ΕυρώΒ ΖΩΝΗ: 35 ΕυρώΓ ΖΩΝΗ: 30 ΕυρώΔ ΖΩΝΗ: 25 ΕυρώΕ ΖΩΝΗ: 15 ΕυρώΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211-7701700): 15 ευρώΙσχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια (211-7701700)211 77 01 700, more.com