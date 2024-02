Διαλέξεις στο πλαίσιο της έκθεσης Χαιρώνεια, «2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο»

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Κλείσιμο

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί τον Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Robin Lane Fox, Eπιστημονικό Σύμβουλο της ταινίας Alexander του Oliver Stone και την Δρα Αγγελική Κοτταρίδη, Επίτιμη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε δύο διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου αντίστοιχα.Η διάλεξη του Καθηγητή Robin Lane Fox με τίτλο The Great Question: King Philip or Demosthenes; θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στις 19.00. Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην προσωπική διαμάχη μεταξύ του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄και του Αθηναίου πολιτικού και ρήτορα Δημοσθένη. Μια διαμάχη που θα οδηγήσει στη σύγκρουση στο πεδίο της Χαιρώνειας και την επικράτηση των Μακεδόνων. Η ομιλία θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι χαρακτήρες των ιστορικών προσώπων διαμόρφωσαν τις ιστορικές συγκυρίες.Ο Robin Lane Fox είναι Ομότιμος εταίρος του New College της Οξφόρδης, όπου δίδαξε αρχαία ελληνική ιστορία και έδωσε για πολλά χρόνια διαλέξεις για τον Φίλιππο και τον Δημοσθένη. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία σχετικά με το θέμα, από το βιβλίο του Alexander the Great μέχρι το πιο πρόσφατο βιβλίο του, Homer and his Iliad, το οποίο θα εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση το 2024/2025. Αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση από το 1970 πάνω στην κηπουρική για τους Financial Times. Υπήρξε ο επιστημονικός σύμβουλος της ταινίας Alexander του Oliver Stone, η οποίο εν πολλοίς βασίστηκε στο δικό του βιβλίο. Δεινός ιππέας ο ίδιος, εμφανίστηκε ως επικεφαλής του σώματος των Εταίρων (των ιππέων) στην ταινία.Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνδιοργανώνει με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα διάλεξη της Δρος Αγγελικής Κοτταρίδη, επίτιμης εφόρου Αρχαιοτήτων, με τίτλο «Ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης στη Μίεζα: το βασιλικό Γυμνάσιο, η Χαιρώνεια και η δημιουργία του ‘Νέου Κόσμου’», τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 19.00.Το 343 π.Χ. ο Αριστοτέλης φθάνει στην Μακεδονική αυλή και αναλαμβάνει να διδάξει τον Αλέξανδρο και τους επίλεκτους νεαρούς Μακεδόνες της γενιάς του. Η συνύπαρξη του δασκάλου με τους μαθητές θα κρατήσει μόνον τρία χρόνια, αλλά οι συνέπειές της θα είναι κοσμοϊστορικές. Στην διάλεξη, που θα πραγματοποιηθεί στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, η Αγγελική Κοτταρίδη θα διερευνήσει τους λόγους που οδήγησαν τον Φίλιππο στη δημιουργία ενός βασιλικού γυμνασίου και θα παρουσιάσει τα στοιχεία που οδηγούν στην ταύτιση του με το εντυπωσιακό οικοδομικό συγκρότημα που ανασκάπτεται δίπλα από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, στον κάμπο της Νάουσας.Παράλληλα θα σκιαγραφήσει τις συνέπειες που θα έχει αυτό το εμβληματικό καθίδρυμα, όπου, μεταξύ άλλων, ουσιαστικά προετοιμάστηκε η νίκη στην Χαιρώνεια, τόσο για την αρχιτεκτονική και λειτουργική οργάνωση των αρχαίων γυμνασίων, όσο και για την δημιουργία και την εδραίωση της ‘ελληνιστικής κοινής’ στον αρχαίο κόσμο που θα συγκροτήσει την Οικουμένη.