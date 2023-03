The Last of Us: Το πολυαναμενόμενο φινάλε

Κλείσιμο

Όσοι έχουν δει τα πρώτα επεισόδια του «The Last of Us» ένιωσαν συχνά να βρίσκονται σε ένα roller coaster συναισθημάτων που κινείται με μεγάλες ταχύτητες ανάμεσα στον τρόμο και τις ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες. Η survival horror σειρά που δημιούργησε ιστορία με την καθηλωτική της ενέργεια έφτασε αισίως στο φινάλε της, το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών που έχει προκαλέσει.Όπως ξέρουμε, ο θανατηφόρος ιός Cordyceps που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ένα είδος ζόμπι, τους Clickers, έχει δημιουργήσει ένα εφιαλτικό τοπίο. Σε αυτόν τον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο ο Τζόελ (Pedro Pascal) και η 14χρονη Έλι (Bella Ramsey), προσπαθούν να επιβιώσουν. Το κλειδί της ιστορίας είναι ότι ο ιός δεν αγγίζει την Έλι καθώς υπάρχει κάτι στη γονιδιακή της δομή που μπορεί να είναι η βάση της θεραπείας όσων νοσούν. Μόνο που το εμβόλιο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από εκείνη θα σώσει μεν τους άλλους αλλά θα οδηγήσει εκείνη στον θάνατο. Εδώ, είναι το μεγάλο δίλημμα και το σημείο όπου πλέον οι δυο ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με όλους, αφού μετά από όλα όσα πέρασαν και έζησαν μαζί ο Τζόελ δεν μπορεί να προδώσει την Έλι. Η συναισθηματική τους σύνδεση είναι πολύ ισχυρή, τόσο που τούς κάνει να έρθουν αντιμέτωποι με τους πάντες. Στη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων, όλα είναι πιθανά να συμβούν στο επικό φινάλε.Καθώς η σειρά έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστών πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να μάθουν τι έγινε πίσω από τις κάμερες. Για παράδειγμα γνωρίζατε ότι...-Αν και ο Pedro και η Bella δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν το The Last of Us, πρωταγωνίστησαν και οι δύο στο Game of Thrones. Ο Pedro ως Oberyn Martell και η Bella ως Lady Mormont.-Η σειρά «The Last of Us» είναι βασισμένη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα video games της Naughty Dog. Η τεράστια επιτυχία του παιχνιδιού πυροδότησε καταρχάς σχέδια για μια ταινία η οποία όμως θα άφηνε εκτός σημαντικά κομμάτια της βασικής ιστορίας. Έτσι επιλέχθηκε η μεταφορά του παιχνιδιού στη μικρή οθόνη.-Πολλές ηθοποιοί ήταν υποψήφιες για τον ρόλο της Έλι. Ανάμεσα σε αυτές η Maisie Williams και η Kaitlyn Dever οι οποίες πέρασαν από οντισιόν. Όμως, ο σκηνοθέτης Neil Druckmann διάλεξε την Ramsey διότι, όπως είπε, δεν ένιωσε ότι έβλεπε κάποια να υποδύεται την Έλι αλλά ότι έβλεπε την Έλι.-Στη Bella Ramsey και τον Pedro Pascal δόθηκε η οδηγία να μην παίξουν το παιχνίδι στον υπολογιστή πριν τα γυρίσματα. Η Ramsey ακολούθησε τις συμβουλές των παραγωγών, οι οποίοι δεν ήθελαν να αντιγράψει την ερμηνεία της Ashley Johnson στο παιχνίδι. Ο Pascal όμως τους αγνόησε θέλοντας να προσεγγίσει τον ήρωα σωματικά, οπτικά, φωνητικά όπως ήταν στο παιχνίδι.-Το «The Last of Us», αναπόφευκτα, αντιμετωπίζει συγκρίσεις με μια άλλη επιτυχημένη σειρά επιβίωσης αποκάλυψης The Walking Dead. Ωστόσο, μια βασική διαφορά μεταξύ αυτών των δυο είναι η διάρκειά τους. Το Walking Dead προβλήθηκε για 11 σεζόν ενώ για το The Last of Us, θα υπάρξει μόνο μια δεύτερη σεζόν.