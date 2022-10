Λίγο πριν χαθείς: Το μυθιστόρημα της Λόρα Ντέιβ είναι για γερά νεύρα

Κλείσιμο

Το «Λίγο πριν χαθείς» είναι το καινούριο μυθιστόρημα της Αμερικανίδας συγγραφέως Λόρα Ντέιβ το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.Οι απεγνωσμένες κλήσεις στον άντρα της μένουν αναπάντητες. Το μόνο που έχει στα χέρια της από εκείνον είναι ένα σημείωμα: Προστάτεψέ την. Η νιόπαντρη Χάνα ξέρει τι της ζητάει ο Όουεν: να προστατέψει την έφηβη κόρη του, την Μπέιλι, που έχασε τη μητέρα της με τραγικό τρόπο όταν ήταν μικρή. Αυτό που δεν ξέρει είναι για ποιο λόγο εξαφανίστηκε και ποιος στ’ αλήθεια ήταν, καθώς η ζωή τους εκτροχιάζεται – το αφεντικό του Όουεν συλλαμβάνεται για απάτη και η αστυνομία καλεί τη Χάνα για ανάκριση.Πρέπει να μάθει την αλήθεια και γι’ αυτό θα αγωνιστεί μαζί με την Μπέιλι, παρόλο που η μικρή δεν την εμπιστεύεται. Όταν τα κομμάτια του παζλ αρχίσουν να μπαίνουν στη θέση τους ωστόσο, δεν θ’ αργήσουν και οι δυο να καταλάβουν πως οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα…H Αμερικανίδα Λόρα Ντέιβ είναι εξαιρετικά επιτυχημένη συγγραφέας, της οποίας τα ευπώλητα μυθιστορήματα έχουν εκδοθεί σε τριάντα οχτώ χώρες και έχουν συμπεριληφθεί σε πολλές τιμητικές λίστες (Reese Witherspoon’s Book Club, Indie Next, Book of the Month Club, The Richard and Judy Book Club, Best of Amazon και Best of Apple Books). Το μυθιστόρημά της «Λίγο πριν χαθείς» αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο θρίλερ του 2021, σύμφωνα με την ψηφοφορία των αναγνωστών στην πλατφόρμα Goodreads, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις το 1.000.000 αντίτυπα, ενώ πρόκειται να γίνει μίνι τηλεοπτική σειρά στην πλατφόρμα Apple TV+. Η συγγραφέας ζει στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.