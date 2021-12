Η γιορτή της κιθάρας επιστρέφει στην Καλαμάτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για δέκατη συνεχή χρονιά η πόλη τηςδιοργανώνει μια μεγάλη μουσική γιορτή, το. Η φετινή διοργάνωση θα διαρκέσει από τον Δεκέμβριο 2021 έως και τον Ιούλιο 2022 και θα φιλοξενήσει καταξιωμένους αλλά και νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Συναυλίες, Masterclasses, διαλέξεις, ρεσιτάλ αλλά και ο «Διαγωνισμός Κιθάρας Καλαμάτας» είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις που θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της πόλης, καθώς και οι επισκέπτες της. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα παρουσιάζονται στο Αμφιθἐατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου της πόλης.Το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας διοργανώνεται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ», το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας, «ΤΕΡΨΙΣ» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του καθηγητή Αντώνη Κουφουδάκη και την επιμέλεια του διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας Στάθη Γυφτάκη. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας.Αμφιθέατρο Θ. Αγγελόπουλος (οδός Αριστομένους 95) α«Masterclass» με τον Μιχάλη ΚονταξάκηΟι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ατομικά μαθήματα με τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Μιχάλη Κονταξάκη. Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος.Η συμμετοχή στο masterclass είναι 20 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6977629389.Αμφιθέατρο Θ. Αγγελόπουλος (οδός Αριστομένους 95)«Ρεσιτάλ κιθάρας» με τον Μιχἀλη ΚονταξάκηΟ Μιχάλης Κονταξάκης έχει στο ενεργητικό του βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο και συμμετοχές στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ Κιθάρας. Έχει συμπράξει ως σολίστ με την ορχήστρα AUSKO (Πολωνία), τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Arad (Ρουμανία), την ορχήστρα Filarmonia das Beiras (Πορτογαλία), την ορχήστρα Sinfonica de Valles (Ισπανία), την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βουκουρεστίου και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχει ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση πολυάριθμα έργα για κιθάρα, πολλά από τα οποία είναι αφιερωμένα στον ίδιο. Η συμμετοχή του στο συγκρότημα Encardia αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του.Προπώληση εισιτηρίων Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έχουν ελεύθερη είσοδο.Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Αρτέμιδος 124)«GUITAR RECITAL»Marco TamayoO Marco Tamayo θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους σπουδαιότερους σολίστ κιθάρας της γενιάς του. Η ιταλική εφημερίδα La Stampa, δικαίως, του έδωσε τον τίτλο «o βασιλιάς της κιθάρας»! Μουσικοί όπως οι: John Williams, Leo Brouwer και Eliot Fisk έχουν περιγράψει με διθυραμβικά σχόλια την τεχνική, τη μουσική ευφυΐα και το αστείρευτο ταλέντο του Κουβανού ερμηνευτή. Ο M.Tamayo έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από το κοινό της κλασσικής κιθάρας, δίνοντας ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο. Έχει αποσπάσει περισσότερα από 25 πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει συμπράξει με διάσημες ορχήστρες ως σολίστ όπως οι Philarmonic of Turin (Ιταλία), Philarmonic of St. Petersburg (Ρωσία), Philarmonic of Culiacán (Μεξικό), Philarmonic of Havanna (Κούβα) κ.ά. Είναι καθηγητής στο University of Arts (UDK) Berlin, στο Mozarteum University of Arts in Salzburg και στο Gustav Mahler P. University in Klagenfurt (www.marcotamayoedition.com).Στο πρώτο μέρος του ρεσιτάλ του θα μας παρουσιάσει έργα υψηλής δεξιοτεχνίας για σόλο κιθάρα, ενώ στο δεύτερο μέρος το κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το πιο ακριβοπληρωμένο κονσέρτο του κόσμου, το Concierto de Aranjuez του Joaquín Rodrigo.Στο πιάνο συνοδεύει ο Λουκάς Γεώργας.Προπώληση εισιτηρίων Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Αρτέμιδος 124) αMarco Tamayo «Διάλεξη»Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια τρίωρη διάλεξη για τα μυστικά της τεχνικής από τον σπουδαίο Κουβανό δεξιοτέχνη. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον ήχο και την ερμηνεία. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι όσοι έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το εισιτήριό τους για το ρεσιτάλ.Δηλώσεις συμμετοχής στο 6977629389.Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Αρτέμιδος 124)«Περπατώντας στου μύθου τις χορδές…»Ένα σακούλι παραμύθια με συνοδοιπόρο τη μουσική ταξιδεύουν από τα βάθη της Ανατολής με προορισμό την Ελλάδα. Λαϊκά παραμύθια από τη Σερβία, την Τουρκία, την Ινδία και την Ελλάδα συμπορεύονται με τα έργα για κλασσική κιθάρα των Carlo Domeniconi, Oliver Hunt, Dusan Bogdanovic, Γ.Νούση και Στάθη Γυφτάκη σκιαγραφώντας την πορεία ενός ταξιδευτή προς την πατρίδα της καρδιάς.Αφήγηση: Λίλλυ Τριαντάρη, Παναγιώτα ΗλιοπούλουΚλασσική κιθάρα: Αντώνης Κουφουδάκης.Προπώληση εισιτηρίων Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Αρτέμιδος 124)«Η φλόγα του flamenco στην Καλαμάτα»Πέντε καλλιτέχνες από την Ισπανία μάς ταξιδεύουν στους ήχους του flamenco!Το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας γιορτάζει τα 10 χρόνια ζωής του με μία ολοκληρωμένη παράσταση flamenco. O Σωκράτης Μαστροδήμος και 4 ακόμα καλλιτέχνες, όλοι κορυφαίοι στο είδος τους, θα μας ταξιδέψουν με μια μουσικοχορευτική παράσταση που θα μας μεταδώσει τη συγκίνηση, τη μαγεία και τα έντονα συναισθήματα του Flamenco! Τραγούδι (cante), χορός (baile), κιθάρα (toque), καχόν και πιάνο αγκαλιάζουν τις συνθέσεις του Έλληνα κιθαριστή, οι οποίες έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό και είναι βασισμένες στη μουσική παράδοση της Ανδαλουσίας.Προπώληση εισιτηρίων Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.Αμφιθέατρο Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας (οδός Υπαπαντής 25)«Masterclass» με τον Δημήτρη ΚοτρωνάκηΟι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ατομικά μαθήματα με τον σπουδαίο σολίστ κιθάρας Δημήτρη Κοτρωνάκη. Ο αριθμός των μαθητών είναι περιορισμένος.Η συμμετοχή στο masterclass είναι 20 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6977629389.Αμφιθέατρο Θ. Αγγελὀπουλος (οδός Αριστομένους 95)«Ρεσιτάλ κιθάρας» με τη Μαρία ΚολόζουΗ Μαρία Κολόζου είναι διακεκριμένη σολίστ κιθάρας και καθηγήτρια κιθάρας στο Ωδείο Αθηνών. Έχει στο ενεργητικό της σημαντικές εμφανίσεις σε Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και πλούσιο παιδαγωγικό έργο. Τιμά με την παρουσία της το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας επί έξι συναπτά έτη και ως σολίστ αλλά και ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού Κιθάρας. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα μας παρουσιάσει έργα των Γ.Νούση, I.Albeniz, A. Barrios, A.Laouro, A.Piazzolla κ.ά.«Η ελληνική παραδοσιακή μουσική ως πηγή έμπνευσης στη σύνθεση έργων για κιθάρα»Το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας παρουσιάζει στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης το σύγγραμμα του διδάκτορα μουσικολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και σολίστ κιθάρας, Ιωάννη Ανδρόνογλου, το οποίο πραγματεύεται τη σχέση των Ελλήνων κιθαριστών συνθετών με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ιστορικά και πολιτικά γεγονότα από τη δεκαετία του 1930 έως σήμερα καθώς και οι πολιτισμικές και παιδαγωγικές τους προεκτάσεις θα αποτελέσουν το επίκεντρο της παρουσίασης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.Αμφιθέατρο Θ. Αγγελόπουλος (οδός Αριστομένους 95)«Ρεσιτάλ κιθάρας» με τον Δημήτρη ΚοτρωνάκηΟ Δημήτρης Κοτρωνάκης χαρακτηρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους κιθαριστές της γενιάς του. Έχει κατακτήσει πολλά Ά Βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο. Οι περιοδείες του περιλαμβάνουν συναυλίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Ισπανία και τη Βοσνία. Έχει συμπράξει ως σολίστ με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Κίελτσε , τη φιλαρμονική ορχήστρα της Κραϊόβα , τη συμφωνική ορχήστρα “Artave”, την “Καμεράτα” και την ορχήστρα “Φιλαρμόνια”.Προπώληση εισιτηρίων Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έχουν ελεύθερη είσοδο.Αμφιθέατρο Θ. Αγγελὀπουλος (οδός Αριστομένους 95)Διαγωνισμός Κιθάρας ΚαλαμάταςΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποχρεωτικό έργο* του Γιώργου Νούση και έργο ή έργα ελεύθερης επιλογής.Μέγιστη διάρκεια προγράμματος συνολικά: 8 λεπτάΣάββατο 2 Ιουλίου 2022 ώρα 16:00Αμφιθέατρο Θ. Αγγελὀπουλος (οδός Αριστομένους 95)Διαγωνισμός Κιθάρας ΚαλαμάταςΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποχρεωτικό έργο* του Θεόδωρου Παναγόπουλου και έργο ή έργα ελεύθερης επιλογής. Μέγιστη διάρκεια προγράμματος συνολικά: 12 λεπτάΑμφιθέατρο Θ. Αγγελὀπουλος (οδός Αριστομένους 95)Διαγωνισμός Κιθάρας ΚαλαμάταςΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χωρίς υποχρεωτικό έργο. Ένα ή περισσότερα έργα ελεύθερης επιλογής.Μέγιστη διάρκεια προγράμματος συνολικά: 15 λεπτάΑμφιθέατρο Θ. Αγγελὀπουλος (οδός Αριστομένους 95)«Ρεσιτάλ Κιθάρας» με τον Βασίλειο ΠούλιοΤο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας συμβάλλοντας στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών φιλοξενεί τον Βασίλειο Πούλιο, που απέσπασε το Ά Βραβείο του περσινού Διαγωνισμού Κιθάρας Καλαμάτας. Θα μας παρουσιάσει έργα των J. Rodrigo, M.Llobet , D.Aguado, K.Vassiliev, J.Hetu κ.ά.*Τα υποχρεωτικά έργα της παιδικής και της εφηβικής κατηγορίας θα αναρτηθούν στο site του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας τον Φεβρουάριο του 2022.