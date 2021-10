62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Επιστρέφει στους φυσικούς χώρους με πλήθος ταινιών και αφιερώματα

.





Διακόσιες περίπουσυνολικά, 35 μεγάλου μήκους και 15 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, 20 ταινίες σε πρώτη προβολή, τρεις ταινίες που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στην ενότητα «Μια δεύτερη ματιά», δύο αγαπημένες ταινίες, καθολικά προσβάσιμες τόσο στις φυσικές όσο και στις διαδικτυακές προβολές τους, οκτώ σημαντικές ταινίες του ελληνικού σινεμά στο πλαίσιο του αφιερώματος «Χώρα, σε Βλέπω», βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Αυτό είναι πλούσιο «μενού» του φετινού, που θα διεξαχθεί, τόσοόσο και online,Το ιστορικό «» θα ξανανοίξει τις πύλες του για να υποδεχτεί την κινηματογραφική παραγωγή αλλά και το κοινό, μαζί με τις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές αλλά και τον κινηματογράφο Μακεδονικόν, που επίσης θα γίνονται προβολές. Την ίδια ώρααπό την ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ . Η αυλαία του 62ου ΦΚΘ θα ανοίξει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 με την ταινία «(L’Événement)της Οντρέ Ντιγουάν που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ενώ το φινάλε θα γίνει την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, με την προβολή της ταινίας «» (Les Olympiades) του Ζακ Οντιάρ.Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έρχεται φέτος για πρώτη φορά με.Συνολικά 14 ταινίες συμμετέχουν στοτου 62ου ΦΚΘ, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν, μεταξύ άλλων, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (Χρυσός Αλέξανδρος, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ), Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Αργυρός Αλέξανδρος, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ), Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία (Χάλκινος Αλέξανδρος), το οποίο ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ, η COSMOTE TV, υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.Στο διαγωνιστικό τμήμα «», θα παρακολουθήσουμε 12 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο (χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ) και τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (4.000 ευρώ) ενώ το αγαπημένο >>Film Forward αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα και προτείνει ριζοσπαστικές ταινίες. Συνολικά 11 ταινίες συμμετέχουν στο τμήμα, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο (χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ), τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (4.000 ευρώ).Παράλληλα, οι «» φωτίζουν τον πιο δυναμικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο, στις «» παρουσιάζονται αγαπημένοι δημιουργοί, το «Round Midnight» απευθύνεται στους μεταμεσονύχτιους σινεφίλ και οι φωνές των νέων παρουσιάζονται μέσα από το τμήμα«Κόψε κάτι: Το μοντάζ και τα μυστικά του», τιτλοφορείται το ειδικό αφιέρωμα σε ένα από τα πιο κομβικά στάδια της κινηματογραφικής διαδικασίας που φιλοξενεί φέτος το φεστιβάλ. Στο πλαίσιό του εννέα κορυφαίοι μοντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο θα μοιραστούν με το κοινό την πολύτιμη εμπειρία τους σε masterclasses και workshops. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν ο, υποψήφιος για Όσκαρ για το μοντάζ της ταινίας Η Ευνοούμενη. Το δίδυμο των Άνε Εστερούντ και Γιάνους Μπίλεσκοφ Γιάνσεν από τη Δανία, συνεργάτες του Τόμας Βίντερμπεργκ. Ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, με τιμητικές διακρίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ. Ο Ραούλ Μόρα, μοντέρ της σαρωτικής επιτυχίας La casa de papel. Ο Λάμπης Χαραλαμπίδης, μοντέρ από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου μέχρι την Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή. Ο Σερβο-Αμερικανός Ρόλαντ Βάις, με συνεργασίες με τους Μάρτιν Σκορσέζε, Ανγκ Λι, Μάικλ Μουρ, κ.α. Ο Πάνος Βουτσαράς, με πλούσια εγχώρια και διεθνή εμπειρία. Η πολυσχιδής Αμερικανίδα συνεργάτις της Σαντάλ Άκερμαν, Κλερ Άθερτον. Το Φεστιβάλ τούς παραχώρησε carte blanche και επέλεξαν μία ταινία που θεωρούν εμβληματική όσον αφορά την τέχνη του μοντάζ ή που έχει λειτουργήσει επιδραστικά στην καριέρα τους. Μια ειδική δίγλωσση έκδοση σκιαγραφεί την ιστορική πορεία και εξερευνά τα μυστικά της τέχνης του μοντάζ. Σε αυτήν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ για μοντάζ και για ηχητικό μιξάζ Γουόλτερ Μερτς, καθώς και ο υποψήφιος για Όσκαρ μοντάζ (Ο πατέρας) Γιώργος Λαμπρινός. Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος θα απονεμηθεί στην πρωτοπόρο μοντέζ Δέσπω Μαρουλάκου ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Meet the Future, το Φεστιβάλ συστήνει επτά μοντέρ και μοντέζ της νεότερης γενιάς από την Ελλάδα.Παράλληλα θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα στο έργο της πρωτοπόρου σκηνοθέτιδος από τη Βουλγαρία,αλλά και στη, την εικαστικό που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, προβάλλοντας 6 μικρού μήκους ταινίες της στο τμήμαΣτο μεταξύ, δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες φιλοξενούνται φέτος στηνπου θα πραγματοποιηθεί σε φυσικούς χώρους, αλλά και online. Με ambassador τον αγαπημένο παρουσιαστή, ηθοποιό και δημοσιογράφο, η Αγορά θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου 2021.Επιπλέον, το αριστούργημα του Ζαν Ρενουάρ «» θα λειτουργήσει ως πυξίδα και πρώτη ύλη για την κεντρική, πρωτότυπητης 62ης διοργάνωσης. Δέκα εικαστικοί αντλούν έμπνευση από την ταινία και φιλοτεχνούν ισάριθμα έργα, τα οποία θα παρουσιαστούν στον πρώην Βρεφονηπιακό Σταθμό (Λιμάνι Θεσσαλονίκης) ενώ δεκαέξι ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcast συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα podcast του Φεστιβάλ, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και 10 podcast εκτός συναγωνισμού.Η φετινήτης διοργάνωσης περιλαμάνει τον πρωτοποριακό Α-Κατάλογο, που αποτυπώνει το στίγμα της 62ης διοργάνωσης, και την ειδική έκδοση για το αφιέρωμα στο μοντάζ ενώ τα poster με τη μοναδική κυρία Τεπενδρή υπογράφει ο Έλληνας ζωγράφος και multimedia καλλιτέχνηςκαι τα σποτ ο βραβευμένος στην Εβδομάδα της Κριτικής των Καννών, Μανώλης Μαυρής.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ / HAPPENING, Audrey DIWAN, France, 2020, 100’ΠΑΡΙΣΙ 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / PARIS 13th DISTRICT, Jacques AUDIARD, France, 2021, 106’Κυρίως πρόγραμμαΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ / PILGRIMS, Laurynas BAREISA, Lithuania, 2021, 92’ (σε αίθουσα και online)Η ΚΛΑΡΑ ΜΟΝΗ / CLARA SOLA, Nathalie ALVAREZ MESEN, Sweden-Costa Rica-Belgium-Germany, 2021, 106’ (σε αίθουσα και online)ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ; / WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?, Alexandre KOBERIDZE, Georgia-Germany, 2021, 150’ (σε αίθουσα και online)ΤΡΥΦΕΡΟΥΔΙ / SOFTIE, Samuel THEIS, France, 2021, 93’ (σε αίθουσα και online)MONEYBOYS, C. B. Yi, Austria-France-Taiwan-Belgium, 2021, 120’ (σε αίθουσα και online)ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ / MOTHER LODE, Matteo TORTONE, France-Italy-Switzerland, 2021, 87’ (σε αίθουσα και online)ΛΕΥΚΟ ΚΤΙΡΙΟ / WHITE BUILDING, Kavich NEANG, Cambodia-France-China-Qatar, 2020, 90’ (σε αίθουσα και online)ΣΙΩΠΗΡΗ ΓΗ / SILENT LAND, Aga WOSZCZYŃSKA, Poland-Italy-Czech Republic, 2021, 113’ (σε αίθουσα και online)ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ / TRUE THINGS, Harry WOOTLIFF, United Kingdom, 2021, 101’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΚΟΥΤΙ / ΤΗΕ ΒΟΧ, Lorenzo VIGAS, Mexico-USA, 2021, 92’ (σε αίθουσα και online)ΣΚΟΥΡΙΑ / THE RUST, Juan Sebastian MESA, Colombia-France, 2021, 83’ (σε αίθουσα και online)ΑΓΙΑ ΕΜΥ / HOLY EMY, Araceli LEMOS, Greece-France-USA, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / MOON, 66 QUESTIONS, Jacqueline LENTZOU, Greece, 2021, 109’ (σε αίθουσα και online)ΑΓΕΛΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ / PACK OF SHEEP, Dimitris KANELLOPOULOS, Greece-Serbia-Albania, 2021, 113’ (σε αίθουσα και online)ΞΕΣΦΙΓΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΟΘΙΕΣ / UNCLENCHING THE FISTS, Kira KOVALENKO, Russia, 2019, 97’ (σε αίθουσα και online)ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ / PLAYGROUND, Laura WANDEL, Belgium, 2021, 72’ (σε αίθουσα και online)ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ / NATURAL LIGHT, Denes NAGY, Hungary-France-Latvia-Germany, 2021, 103’ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ / BLUE MOON, Alina GRIGORE, Romania, 2021, 85’ (σε αίθουσα και online)Η ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ / THE HOLE IN THE FENCE, Joaquin DEL PASO, Mexico-Poland, 2021, 102’7 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ / 7 PRISONERS, Alexandre MORATTO, Brazil, 2021, 93’ΒΑΓΟΝΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 / COMPARTMENT NO 6, Juho KUOSMANEN, Finland-Germany-Estonia-Russia, 2021, 106’BEBIA, À MON SEUL DÉSIR, Juja DOBRACHKOUS, United Kingdom-Georgia, 2020, 118’ (σε αίθουσα και online)FEATHERS, Omar EL ZOHAIRY, France-Egypt-Netherlands-Greece, 2021, 115’ (σε αίθουσα και onlineΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ / THE TALE OF KING CRAB, Alessio Rigo DE RIGHI, Matteo ZOPPIS, Italy-Argentina-France, 2021, 106’ (σε αίθουσα και online)ΣΟΥΑΝΤ / SOUAD, Ayten AMIN, Egypt-Tunisia-Germany, 2021, 102’ (σε αίθουσα και online)Η ΒΕΡΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / VERA DREAMS OF THE SEA, Kaltrina KRASNIQI, Kosovo-North Macedonia-Albania, 2021, 87’ (σε αίθουσα και online)ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ / SMALL BODY, Laura SAMANI, Italy-France-Slovenia, 2021, 89’ (σε αίθουσα και online)ΚΟΣΤΑ ΜΠΡΑΒΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ / COSTA BRAVA, LEBANON, Mounia AKL, Lebanon-France-Spain-Sweden-Denmark-Norway-Qatar, 2021, 108’ (σε αίθουσα και online)ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚ / ERASING FRANK, Fabricius GABOR, Hungary, 2021, 103’ (σε αίθουσα και online)Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΖΕΙΣ / DEATH OF A VIRGIN AND THE SIN OF NOT LIVING, George Peter BARBARI, Lebanon, 2021, 86’ (σε αίθουσα και online).DOG, Yianna AMERICANOU, Cyprus - Greece, 2021, 100’ (σε αίθουσα και online)O ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / THE MAN WITH THE ANSWERS, Stelios KAMMITSIS, Cyprus-Greece-Italy, 2020, 80’ (σε αίθουσα και online)18, Vassilis DOUVLIS, Greece, 2021, 94’ (σε αίθουσα καιonline)ΤΟ ΑΛΕΦ / ALEPH, Iva RADIVOJEVIĆ, USA-CROATIA-QATAR, 2021, 91’ (σε αίθουσα και online)ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ / ATLANTIDE, Yuri ANCARANI, ITALY-FRANCE-USA-QATAR, 2021, 105’ (σε αίθουσα και online)ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΛΑΜΨΗ / DESTELLO BRAVÍO, Ainhoa RODRIGUEZ, Spain, 2021, 98’ (σε αίθουσα και online)ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ / WE’RE ALL GOING TO THE WORLD’S FAIR, Jane SCHOENBRUN, USA, 2021, 86’ (σε αίθουσα και online)ΓΚΡΙΤ / GRITT, Itonje Søimer GUTTORMSEN, Norway, 2020, 119’ (σε αίθουσα και online)ΑΝΩΤΕΡΗ / SUPERIOR, Erin VASSILOPOULOS, USA, 2021, 99’ (σε αίθουσα και online)Η ΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ / THE DAY TODAY, Maxence STAMATIADIS, France, 2021, 67’ (σε αίθουσα και online)ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ / DETOURS, Ekaterina SELENKINA, Russia-Netherlands, 2021, 73’ (σε αίθουσα και online)ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS, Yorgos GOUSSIS, Greece, 2021, 78’ (σε αίθουσα και online)ORFEAS2021, FYTA, Greece, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)THE TIMEKEEPERS OF ETERNITY, Aristotelis MARAGKOS, Greece-United Kingdom, 2021, 62’ (σε αίθουσα και online)ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΟΤΣΥΟΓΥΑ / THE TSUGUA DIARIES, Miguel GOMES, Maureen FAZENDEIRO, Portugal, 2021, 101’ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ / SOCIAL HYGIENE, Denis CÔTÉ, Canada, 2021, 76’ (σε αίθουσα και online)Η ΤΡΥΠΑ / IL BUCO, Michelangelo FRAMMARTINO, Italy-Germany-France, 2021, 93’ΤΑ ΟΣΤΑ / LOS HUESOS, Cristobal LEON, Joaquín COCIÑA, Chile, 2021, 14’ (σε αίθουσα και online)ΜΕΤΕΙΚΑΣΜΑ / AFTERIMAGE, Antonis DOUSSIAS, Greece, 2021, 10’ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΕπίσημη Πρώτη.DOG, Yianna AMERICANOU, Cyprus – Greece, 2021, 100’ (σε αίθουσα και online)ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS, Yorgos GOUSSIS, Greece, 2021, 78’ (σε αίθουσα και online)18, Vassilis DOUVLIS, Greece, 2021, 88’ (σε αίθουσα και online)ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943 / ECHOES OF THE PAST, Nicholas DIMITROPOULOS, Greece, 2021, 99’ΛΟΥΓΚΕΡ / LUGER, Kostas HARALAMBOUS, Greece, 2021, 127’ (σε αίθουσα και online)MUSA, Nikos NIKOLOPOULOS, Greece, 2021, 107’ (σε αίθουσα και online)PATCHWORK, Petros CHARALAMBOUS, Cyprus-Israel-Slovenia, 2021, 88’ (σε αίθουσα και online)REM ΤΑΧΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ / REM RAPID EYE MOVEMENT, Karolos ZONARAS, Greece, 2021, 77’ (σε αίθουσα και online)ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΑ ΗΞΕΡΕ ΟΛΑ / SHE NEW IT ALL, Takis PAPANASTASIOU, Greece, 2021, 62’ (σε αίθουσα και online)SICK, The Callas / Lakis & Aris IONAS, Greece, 2021, 73’ (σε αίθουσα και online)ORFEAS2021, FYTA, Greece, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)ΑΓΙΑ ΕΜΥ / HOLY EMY, Araceli LEMOS, Greece-France-USA, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / MOON, 66 QUESTIONS, Jacqueline LENTZOU, Greece, 2021, 109’ (σε αίθουσα και online)ΑΓΕΛΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ / PACK OF SHEEP, Dimitris KANELLOPOULOS, Greece-Serbia-Albania, 2021, 113’ (σε αίθουσα και online)SAISON MORTE, Thanassis TOTSIKAS, Greece, 2021, 97’ (σε αίθουσα και online)O ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / THE MAN WITH THE ANSWERS, Stelios KAMMITSIS, Cyprus-Greece-Italy, 2020, 80’ (σε αίθουσα και online)THE TIMEKEEPERS OF ETERNITY, Aristotelis MARAGKOS, Greece-United Kingdom, 2021, 62’ (σε αίθουσα και online)A PURE PLACE, Nikias CHRYSSOS, Germany-Greece, 2020, 91’ (σε αίθουσα και online)EX, George MARKAKIS, Germany-Greece, 2020, 85’ (σε αίθουσα και online)ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΤΑ / MAN IN THE ATTIC, Costantine VENETOPOULOS, USA, 2021, 84’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ / THE FACE AND THE CITY, Alexandros FASSOIS, Greece, 2021, 86’ (σε αίθουσα και online)Η ΒΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / THE RUMBLE OF THE WORLD, Petros SEVASTIKOGLOU, Greece, 2021, 84’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ / THE SEASHELL, Kate BELLO, Greece, 2021, 69’ (σε αίθουσα και online)ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΑΝ ΣΙΝΕΜΑ – ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ / DINOS KATSOURIDES: A LIFE LIKE A MOVIE, Isavella MAVRAKI, Greece, 2012, 65' (σε αίθουσα και online)ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑΝΑΣΗ; / WHAT DID YOU DO IN THE WAR, THANASSI?, Dinos KATSOURIDES, Greece, 1971, 85’ (σε αίθουσα και online)ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑΝΑΣΗ; / WHAT DID YOU DO IN THE WAR, THANASSI?, Dinos KATSOURIDES, Greece, 1971, 85’ (σε αίθουσα και online)ΔΟΞΟΜΠΟΥΣ / DOXOBUS, Fotos LAMBRINOS, Greece, 1987, 105’ (σε αίθουσα και online)ΑΜΥΓΔΑΛΗ / AMYGDALA, Maria HATZAKOU, Greece, 2021, 22’ (σε αίθουσα και online)SOUL FOOD, Nikos TSEMBEROPOULOS, Greece, 2021, 24’ (σε αίθουσα και online)SOULS ALL UNACCOMPANIED, Yorgos TELTZIDIS, Greece, 2021, 26’ (σε αίθουσα και online)Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / THE STUDENT, Vassilis KALAMAKIS, Greece, 2021, 9’ (σε αίθουσα και online)A SUMMER PLACE, Alexandra MATHEOU, Cyprus, 2021, 21’ (σε αίθουσα και online)APALLOU, Nikos AVGOUSTIDIS, Greece, 2021, 20’ (σε αίθουσα και online)BRUTALIA, DAYS OF LABOUR, Manolis MAVRIS, Greece, 2021, 26’ (σε αίθουσα και online)ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ / CREATURES OF THE NIGHT, Memi KOUPA, Greece, 2021, 15’ (σε αίθουσα και online)EVERY SUNDAY, Keti PAPADIMA, Cyprus, 2021, 24’ (σε αίθουσα και online)ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ / FROM THE BALCONY, Aris KAPLANIDIS, Greece, 2021, 12’ (σε αίθουσα και online)HORSEPOWER, Spyros SKANDALOS, Greece, 2021, 15’ (σε αίθουσα και online)ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ΤΙΠΟΤΑ / I DON’T WANT TO FORGET ANYTHING, Vaggelio SOUMELI, Greece, 2021, 5’ (σε αίθουσα και online)LAST VISIT, Spiros ALIDAKIS, Greece, 2021, 14’ (σε αίθουσα και online)MOTORWAY 65, Evi KALOGEROPOULOU, Greece, 2020, 15’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ / TO VANCOUVER, Artemis ANASTASIADOU, Greece, 2021, 23’ (σε αίθουσα και online)ΑΣΤΈΡΩ / ASTERO, Dimitris GAZIADIS, Greece, 1929, 57’ΕΥΔΟΚΙΑ / EVDOKIA, Alexis DAMIANOS, Greece, 1971, 105’ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ / THE ROUNDUP, Adonis KYROU, Greece, 1965, 90’Ο ΘΙΑΣΟΣ / THE TRAVELLING PLAYERS, Theo ANGELOPOULOS, Greece, 1975, 230’Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ / THE YOUNG RUNAWAY, Stavros TSIOLIS, Greece, 1969, 89’IDÉES FIXES / DIES IRAE (ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ) / IDÉES FIXES / DIES IRAE (VARIATIONS ON THE SAME SUBJECT), Antoinetta ANGELIDI, France, 1977, 63’Z, Costa GAVRAS, France, 1969, 127’ΜΑΝΙΑ, Giorgos PANOUSOPOULOS, Greece, 1985, 87’Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Ο ΕΡΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ / THE BATTLE OF CRETE: WHEN MERCURY HELD HIS BREATH, Victoria VELLOPOULOU, Greece, 2021, 92’ΗΣΥΧΑ ΚΥΛΑ Η ΖΩΗ / LIFE FLOWS QUIETLY BY…, Binka ZHELYAZKOVA, Hristo GANEV, Bulgaria, 1957, 105’ (σε αίθουσα και online)ΗΜΑΣΤΑΝ ΝΕΟΙ / WE WERE YOUNG, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1961, 110’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ / THE TIED-UP BALLOON, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1967, 95’ (σε αίθουσα και online)Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ / THE LAST WORD, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1973, 96’ (σε αίθουσα και online)Η ΠΙΣΙΝΑ / THE SWIMMING POOL, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1977, 137’ (σε αίθουσα και online)ΜΙΑ ΒΟΥΤΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ / THE BIG NIGHT BATHE, Binka ZHELYAZKOVA, 1980, 146’ (σε αίθουσα και online)ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ / LULLABY, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1982, 59’ (σε αίθουσα και online)Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ / THE BRIGHT AND THE DARK SIDE OF THINGS, Binka ZHELYAZKOVA, Bulgaria, 1982, 130’ (σε αίθουσα και online)ΜΠΙΝΚΑ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΩΠΗ / BINKA TO TELL A STORY ABOUT SILENCE, Elka NIKOLOVA, Bulgaria, 2006, 47’ (σε αίθουσα και online)FLY, Katja VON GARNIER, Germany, 2021, 110’FOCUS ON EDITINGΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / A CLOCKWORK ORANGE, Stanely KUBRICK, UNITED KINGDOM-USA, 1971, 136’Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ / MURIEL, OR THE TIME OF RETURN, Alain RESNAIS, France-Italy, 1963, 116’Ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ / MY AMERICAN UNCLE, Alain RESNAIS, France, 1980, 125’Η ΑΓΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ / THE WILD BUNCH, Sam PECKINPAH, USA, 1969, 145’ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ / ALLELUIA, Fabrice DU WETZ, Belgium-France, 2014, 93’ΣΟΛΑΡΙΣ / SOLARIS, Andrei TARKOVSKY, USSR, 1972, 167’Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ / MIRROR, Andrei TARKOVSKY, USSR, 1975, 107’ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / OUT OF SIGHT, Steven SODERBERGH, USA, 1998, 123’FILM FORWARD SPOTLIGHT ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥBANANALAND, Loukia ALAVANOU, Greece-Ecuador, 2017, 17’KISS FOREVER, Loukia ALAVANOU, Greece, 2010, 3’ (σε αίθουσα και online)MERFICUL, WONDERFUL, Loukia ALAVANOU, Greece-United Kingdom-Sweden, 2013, 5’PUT YOUR LOVING HAND OUT, Loukia ALAVANOU, Greece, 2009, 5’THE GREEN ROOM, Loukia ALAVANOU, Greece, 2016, 5’WISHING WELL, Loukia ALAVANOU, Greece, 2005, 4’ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΥΝΑΜΗ / A HIGHER LAW, Octav CHELARU, Romania-Germany-Serbia, 2021, 125’ (σε αίθουσα και online)ΛΕΟΠΑΡΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ / ANATOLIAN LEOPARD, Emre KAYIŞ, Turkey-Poland-Germany-Denmark, 2021, 108 (σε αίθουσα και online)ΟΣΟ ΜΕ ΒΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ / AS FAR AS I CAN WALK, Stefan ARSENIJEVIĆ, Serbia-Luxembourg-France-Bulgaria-Lithuania, 2021, 92’ (σε αίθουσα και online)ΚΕΛΤΕΣ / CELTS, Milica TOMOVIĆ, Serbia, 2021, 106’ (σε αίθουσα και online)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ / GERMAN LESSONS, Pavel G. VESNAKOV, Bulgaria-Germany, 2020, 100’ (σε αίθουσα και online)Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ / HIVE, Blerta BASHOLLI, Kosovo-Switzerland-Albania-North Macedonia, 2021, 84’ (σε αίθουσα και online)ΙΝΤΡΕΓΚΑΛΝΤΕ / INTREGALDE, Radu MUNTEAN, Romania, 2021, 104’ (σε αίθουσα και online)ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΕΝΕΡΑ / LOOKING FOR VENERA, Norika SEFA, Kosovo-North Macedonia, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)ΚΟΛΛΗΤΕΣ / SISTERHOOD, Dina DUMA, North Macedonia-Kosovo-Montenegro, 2021, 91’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΣΟΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΜΙΛ / THE CEMIL SHOW, Bariş SARHAN, Turkey, 2021, 102’ (σε αίθουσα και online)ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ / DISPLACED, Samir KARAHODA, Kosovo, 2021, 15’ (σε αίθουσα και online)ΠΩΣ ΝΙΚΗΣΑ ΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΡΟΥΤΖΟ / HOW I BEAT GLUE AND BRONZE, Vladimir VULEVIĆ, Serbia-Germany, 2020, 30’ (σε αίθουσα και online)ΠΕΝΑΛΤΙ / PENALTY SHOT, Rok BIČEK, Croatia-Slovenia-Austria, 2021, 15’ (σε αίθουσα και online)ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ / PLASTIC SEMIOTICS, Radu JUDE, Romania, 2021, 22’ (σε αίθουσα και online)Η ΣΧΕΔΙΑ / THE RAFT, Marko, MEŠTROVIĆ, Croatia, 2021, 14’ (σε αίθουσα και online)Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ / THE RULES OF THE GAME, Jean RENOIR, France, 1939, 106’ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΡΑΜΠΟ / ARTHUR RAMBO, Laurent CANTET, France, 2019, 87’ (σε αίθουσα και online)ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΑ / BENEDETTA, Paul VERHOEVEN, France, 2020, 126’ΕΥΛΟΓΙΑ / BENEDICTION, Terence DAVIES, United Kingdom, 2021, 137’ (σε αίθουσα και online)Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ / C’MON C’MON, Mike MILLS, USA, 2021, 108’ΑΠΑΤΗ / DECEPTION, Arnaud DESPLECHIN, France, 2021, 102DRIVE MY CAR, Ryusuke HAMAGUCHI, Japan, 2021, 179’ΟΛΑ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ / EVERYTHING WENT FINE, François OZON, France, 2020, 113’ΕΛΕΛΙΞΗ / EVOLUTION, Kornel MUNDRUCZO, Hungary-Germany, 2021, 100’ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION, Hong SANG-SOO, South Korea, 2021, 66ΔΕΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / LINGUI, THE SACRED BONDS, Mahamat-Saleh HAROUN, Chad-France-Germany-Belgium, 2021, 87’ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ / MEMORY ΒΟΧ, Joana HADJITHOMAS, Khalil JOREIGE, France-Lebanon-Canada-Qatar, 2021, 103’ (σε αίθουσα και online)NEW WORLDS: O BILL MURRAY ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ / NEW WORLDS: THE CRADLE OF CIVILIZATION, Andrew MUSCATO, USA-Greece, 2021, 102’ΝΙΤΡΑΜ / NITRAM, Justin KURZEL, Australia, 2020, 112’ΔΥΣΗ / SUNDOWN, Michel FRANCO, Mexico-France-Sweden, 2021, 82’Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ / THE POWER OF THE DOG, Jane CAMPION, Australia-New Zealand, 2021, 126’ΕΝΘΥΜΙΟ ΙΙ / THE SOUVENIR PART II, Joanna HOGG, United Kingdom, 2021, 107’ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ / THREE FLOORS, Nanni MORETTI, Italy-France, 2021, 119’VORTEX, Gaspar NOE, France, 2021, 142’ΑΙΜΑΤΟΣΑΡΚΑ / BLOODY ORANGES, Jean-Christophe MEURISSE, France, 2021, 105’ (σε αίθουσα και online)ΕΝΔΟΧΩΡΑ / HINTERLAND, Stefan RUZOWITZKY, Austria-Luxembourg, 2021, 99’ (σε αίθουσα και online)Ο ΤΖΟΝ ΚΑΙ Η ΤΡΥΠΑ / JOHN AND THE HOLE, Pascual SISTO, USA, 2021, 103’ (σε αίθουσα και online)ΣΑΛΟΣ ΘΕΟΣ / MAD GOD, Phil TIPPETT, USA, 2021, 83’ (σε αίθουσα και online)ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, SHE WILL, Charlotte COLBERT, United Kingdom, 2021, 95’Η ΓΙΟΡΤΗ / THE FEAST, Lee Haven JONES, United Kingdom, 2021, 92’ (σε αίθουσα και online)Η ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ / THE SPINE OF NIGHT, Philip GELATT, Morgan GALEN KING, USA, 2021, 93’ (σε αίθουσα και online)Κυρίως πρόγραμμαΗΔΟΝΗ / PLEASURE, Ninja THYBERG, Sweden-Netherlands-France, 2020, 108’ΑΓΡΙΑΝΘΡΩΠΟΙ / WILD MEN, Thomas DANESKOV, Denmark, 2021, 102’ (σε αίθουσα και online)ΚΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ / GOOD MOTHER, Hafsia HERZI, France, 2020, 99’ (σε αίθουσα και online)ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ / A TALE OF LOVE AND DESIRE, Leyla BOUZID, France, 2021, 103’ (σε αίθουσα και online)Η ΤΡΑΒΙΑΤΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ / LA TRAVIATA, MY BROTHERS AND I, Yohan MANCA, France, 2021, 108’ΑΓΡΙΟΣ ΙΝΔΙΑΝΟΣ / WILD INDIAN, Lyle Mitchell CORBINE JR, USA, 2020, 87’ (σε αίθουσα και online)ΔΑΣΟΣ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΟΥ / FOREST – I SEE YOU EVERYWHERE, Bence FLIEGAUF, Hungary, 2020, 114’ (σε αίθουσα και online)Ο ΑΛΛΟΣ ΤΟΜ / THE OTHER TOM, Rodrigo PLÁ, Laura SANTULLO, Mexico-USA, 2021, 111’ (σε αίθουσα και online)ΟΝΟΝΤΑ – 10.000 ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ / ONODA – 10.000 NIGHTS IN THE JUNGLE, Arthur HARARI, France-Japan-Germany-Belgium-Italy-Cambodia, 2021, 167’ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΜΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ / BALLAD OF A WHITE COW, Behtash SANAEEHA, Maryam MOGHADDAM, Iran-France, 2021, 105’ (σε αίθουσα και online)ΚΑΨΟΥΡΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ / LOVE SONGS FOR TOUGH GUYS, Samuel BENCHETRIT, France, 2020, 107’ΛΑΜΠΕΡΕ ΜΟΥ ΜΑΑΝΤ / MY SUNNY MAAD, Michaela PAVLÁTOVÁ, Czech Republic-France-Slovakia, 2021, 81’ (σε αίθουσα και online)ΑΜΙΡΑ / AMIRA, Mohamed DIAB, Egypt-Jordan-United Arab Emirates-Saudi Arabia, 2020, 100’ΕΧΘΡΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ / CAPTAIN VOLKONOGOV ESCAPED, Natasha MERKULOVA, Aleksey CHUPOV, Russia-France-Estonia, 2021, 126’ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ / DESERTO PARTICULAR, Aly MURITIBA, Brazil, 2021, 120’ (σε αίθουσα και online)ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΝΙ ΚΙΝΓΚ / THE JUSTICE OF BUNNY KING, Gaysorn THAVAT, New Zealand, 2021, 101’ (σε αίθουσα και online)ΚΟΡΕΣ / DAUGHTERS, Nana NEUL, Germany-Italy-Greece, 2021, 122’ (σε αίθουσα και online)ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ / POPPY FIELD, Eugen JEBELEANU, Romania, 2020, 81’ (σε αίθουσα και online)QUICKSAND, Margot SCHAAP, Netherlands-Estonia-Greece, 2021, 110’ (σε αίθουσα και online)ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ / DO NOT HESITATE, Shariff KORVER, Netherlands, 2021, 90’ (σε αίθουσα και online)ΨΙΘΥΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ, WHISPERS OF WAR, Florian HOFFMANN, Germany, 2021, 94’ (σε αίθουσα και online)ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ / LE PRINCE, Lisa BIERWIRTH, Germany, 2021, 125’ (σε αίθουσα και online)MEDITERRANEO, Marcel BARRENA, Spain-Greece, 2020, 112’ (σε αίθουσα και online)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / LANGUAGE LESSONS, Natalie MORALES, USA-Costa Rica, 2020, 91’ (σε αίθουσα και online)ΠΟΖΕΡΙ / POSER, Noah DIXON, Ori SEGEV, USA, 2021, 88’ (σε αίθουσα και online)ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΡΙΣΜΟΣ / REFLECTION, Valentyn VASYANOVYCH, Ukraine, 2021, 128’ΡΙΝΟΚΕΡOΣ / RHINO, Oleg SENTSOV, Ukraine-Poland-Germany, 2021, 101’ (σε αίθουσα και online)ΤΑ ΞΕΦΡΕΝΑ ΕΙΚΟΣΙ / THE ROARING 20’S, Elisabeth VOGLER, France, 2021, 90’ (σε αίθουσα και online)ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ / SEXUAL DRIVE, Yoshida KOTA, Japan, 2021, 70’ (σε αίθουσα και online)ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / STREETWISE, Jiazuo NA, China, 2021, 95’Ο ΤΥΦΛΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΚΟ / THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC, Teemu NIKKI, Finland, 2021, 82’ (σε αίθουσα και online)Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ / THE EMPLOYER AND THE EMPLOYEE, Manuel NIETO ZAS, Urugay-Argentina-Brazil-France, 2021, 107’ (σε αίθουσα και online)Η ΦΑΜΙΛΙΑ / THE FAM, Fred BAILLIF, Switzerland, 2021, 112’ (σε αίθουσα και online)ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΑΡΑΧΝΗ / THE GIRL AND THE SPIDER, Ramon ZÜRCHER, SILVAN ZÜRCHER, Switzerland, 2020, 98’ (σε αίθουσα και online)ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ / THE ODD-JOB MEN, Neus BALLUS, Spain, 2021, 85’ (σε αίθουσα και online)ΜΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ / YOU RESEMBLE ME, Dina AMER, France-Egypt-USA, 2021, 90’ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ / ANY DAY NOW, Hamy RAMEZAN, Finland, 2020, 82’ (μόνο online)ΕΥΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜ / EVA AND ADAM, Carolin COWAN, Sweden, 2021, 82’ (μόνο online)ΜΕΓΑ ΜΕΓΑ ΜΕΓΑ ΜΕΓΑ ΠΑΡΤΙ / MEGA MEGA MEGA MEGA PARTY, Collectif Camera ETC, Belgium, 2020, 4’ (σε αίθουσα και online)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ / MESSAGE IN A BOTTLE, Celia TOCCO, Belgium-France, 2020, 12’ (σε αίθουσα και online)Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ / MΥ DAD IS A SAUSAGE, Anouk FORTUNIER, Belgium-Germany-Netherlands, 2021, 83’ (σε αίθουσα και online)Η ΓΙΑΓΙΑΚΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ / OLD MOTHER SNOW, Arnaud DEMUYNCK, Celia TISSERANT, Belgium, 2020, 31’ (σε αίθουσα και online)STOP-ZEMLIA, Kateryna GORNOSTAI, Ukraine, 2021, 122’ (σε αίθουσα και online)THE APE STAR, Linda HAMBACK, Sweden-Norway-Denmark, 2020, 76’ (μόνο online)ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ / THE WHITE FORTRESS, Igor DRLJAČA, Bosnia and Herzegovina-Canada, 2021, 89’ (μόνο online)