“Music Box: Woodstock 99” ή τι έγινε στο διαβόητο φεστιβάλ του θυμού

Το Woodstock, το θρυλικό υπαίθριο φεστιβάλ του 1969 έχει γίνει το σύμβολο των «παιδιών των λουλουδιών», της γενιάς της αμφισβήτησης, του αντιπολεμικού ρεύματος της δεκαετίας του εξήντα. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, χωρίς ούτε ένα επεισόδιο βίας. Κατά τη διάρκεια του γυρίστηκε και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του Μάικλ Γουόντλι «Woodstock», ενώ στο κινηματογραφικό συνεργείο συμμετείχε και ο νεαρός τότε Μάρτιν Σκορσέζε.Τριάντα χρόνια αργότερα, η προσπάθεια αναβίωσης της ατμόσφαιρας του Woodstock με ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ, κατέληξε σε χάος. Το "Woodstock 99: Peace, Love, and Rage" είναι η πρώτη ταινία – ντοκιμαντέρ της συλλογής που δημιούργησε ο Bill Simmons (“Andre The Giant”, “Showbiz Kids”) και εξερευνά σημαντικές στιγμές στον κόσμο της μουσικής. Σε σκηνοθεσία Garret Price (“Love”, “Antosha”), η ταινία αφηγείται την ιστορία του Woodstock '99, που ξεκίνησε με την ελπίδα να ξαναζωντανέψει την κουλτούρα ενότητας και ιδεαλισμού της αρχικής συναυλίας του 1969, αλλά εξελίχθηκε σε μια σειρά από ταραχές, λεηλασίες και σεξουαλικές επιθέσεις.Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την κατάρρευση του φιλόδοξου event που έμεινε στην ιστορία ως «η ημέρα που πέθανε η δεκαετία του '90». Επικεντρώνεται στην αμερικανική νεολαία στο τέλος της χιλιετίας, στη σκιά της σφαγής στο Κολουμπάιν, στην ηχογράφηση των πιο επιθετικών ροκ συγκροτημάτων της εποχής, επαναξιολογεί τους μύθους της δεκαετίας του 1960 και αξιοποιεί μαρτυρίες και συνεντεύξεις των Black Thought (The Roots), Jonathan Davis (Korn), Moby, Offspring, Jewel, Scott Strap (Creed), των διοργανωτών Michael Lang και John Scher, καθώς και κριτικών της μουσικής και της τέχνης γενικότερα.Ποιοι ήταν οι παράγοντες της αποτυχίας; η υπερβολική ζέστη και υγρασία, οι υψηλές τιμές, τα προβλήματα της διοργάνωσης, το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα; Τι τελικά έβαλε φωτιά στο θυμικό των χιλιάδων ατόμων που πήραν μέρος στο Woodstock 99;Διαθέσιμο αποκλειστικά στο, το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα γιααπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.