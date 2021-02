«Ο χορευτής του νερού»: Μια συναρπαστική ιστορία αντοχής και αντίστασης από τον πολυβραβευμένοTa-Nehisi Coates

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, το μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος , σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη. Πρόκειται για ένα σημαντικό μυθιστορηματικό ντεμπούτο,Ο Χάιραμ Γουόκερ γεννιέται στη σκλαβιά σε μια φυτεία της Βιρτζίνια. Είναι προικισμένος με μια ανεξήγητη δύναμη που θα ανακαλύψει –σχεδόν άντρας– όταν θα διακινδυνεύσει να χάσει τα πάντα σε μια προσπάθεια να δραπετεύσει. Μια δύσκολη απόφαση θα τον απομακρύνει από την προσωρινή του οικογένεια –τη θετή του μητέρα Θίνα, μια λιγομίλητη γυναίκα με πολλά μυστικά, και την αγαπημένη του Σοφία– και θα τον οδηγήσει στην καρδιά του υπόγειου πολέμου κατά της δουλείας.Εκεί, ένα εκτενές δίκτυο μυστικών πρακτόρων εργάζονται για την απελευθέρωση των μαύρων σκλάβων. Ο Χάιραμ εντάσσεται στον πόλεμο του Υπόγειου Δικτύου, αλλά λαχταρά να επιστρέψει στη δική του, ακόμη σκλαβωμένη, οικογένεια. Για να το καταφέρει, θα χρειαστεί πρώτα να τιθασεύσει τη μυστηριώδη του δύναμη.O Ta-Nehisi Coates γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη το 1975 και. Το 2014 με το δοκίμιό του The Case for Reparations άνοιξε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της δουλείας. Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Between the World and Me, το οποίο τιμήθηκε με το National Book Award 2015 και ξεχώρισε ως ένα από τα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις των τελευταίων ετών στην Αμερική. Στη συλλογή δοκιμίων του We Were Eight Years in Power: An American Tragedy, που κυκλοφόρησε το 2018, ο Coates αποτυπώνει τον αγώνα του Obama για την προεδρία, τον απόηχό της αλλά και την εκλογή του Donald Trump. O Coates γράφει τακτικά στο περιοδικό The Atlantic, κυρίως για θέματα που αφορούν τους Αφροαμερικανούς, σχετικά με την πολιτική, την κοινωνία, καθώς και για ζητήματα διαρθρωτικού ρατσισμού και «λευκής υπεροχής». Ο Χορευτής του νερού (Ίκαρος, 2021) είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. Ζει στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του.