Ο Βιμ Μέρτενς θα γιορτάσει τα 40 χρόνια καριέρας του στην Ελλάδα

Ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του μουσικού μινιμαλισμού, ο οραματιστής και πρωτοπόρος Βέλγος συνθέτης Βιμ Μέρτενς επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 40ά καλλιτεχνικά του γενέθλια. Ειδικά γι΄ αυτή την επέτειο θα δώσει μια συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων κατά την διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει τις σημαντικότερες στιγμές της σημαντικής καριέρας του αλλά και νέο μουσικό υλικό.





Ο Βιμ Μέρτενς άρχισε να δημιουργεί μουσική το 1980, αφού πρώτα εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Η πρώτη του κυκλοφορία «For Amusement Only», είναι μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα «At Home-Not at Home» (1981), «Vergessen» (1982), «Struggle for Pleasure» (1983) και το άλμπουμ «Maximizing the Audience» το 1984. Πλέον, ο μουσικός κατάλογός του μετρά περισσότερες από 70 κυκλοφορίες.





Τα τελευταία 40 χρόνια, έχει αναπτύξει την προσωπική του, μουσική «γλώσσα», χρησιμοποιεί ένα κανονιστικό λεξιλόγιο, συνθέτει για διάφορα οργανικά σύνολα ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί φωνητικές συνθέσεις και κομμάτια για συμφωνικές ορχήστρες.





«Το κοινό καθορίζει τελικά την ενέργεια του έργου που θα δημιουργηθεί. Η σχέση μεταξύ του συνθέτη και του κοινού βασίζεται στην εμπιστοσύνη ή αλλιώς: "κάνω ό,τι συμβαίνει". Είναι αλήθεια ότι ο δημιουργός γνωρίζει ποιο είναι το καθήκον του. Έτσι, όταν ηχήσει ο πρώτος τόνος, η παράσταση μετατρέπεται σε μια "απόδοση στο καθήκον"» δηλώνει με νόημα ο ίδιος.





